Прочувствовать Новый год: 5 фильмов для праздничного настроения

Магазины и офисы уже украшены новогодними огнями, отовсюду звучат праздничные мелодии, реклама без устали твердит про Новый год, а того самого настроения все еще нет! Пора принимать меры, чтобы прийти к концу декабря с настоящим ожиданием праздника и волшебства. Поможет в этом подборка из пяти добрых, трогательных и по-настоящему новогодних фильмов от онлайн-кинотеатра ViP Play.

С Новым годом, мамы!

Трогательная лирическая комедия пропитана духом Нового года! На самом деле, это не одна, а целых пять киноновелл, объединенных одной темой: отношения детей и матерей. Вера Евгеньевна (Ирина Розанова) получает от своего взрослого сына (Павел Воля) подарок, о котором она всегда мечтала: совместное путешествие в Париж. Путешествие будет насыщенным и ярким, до тех пор, пока не обнаружится один печальный факт. В это же время другая мама (Татьяна Васильева) летит в гости к сыну Ивану, профессиональному виолончелисту, чтобы побывать на его концерте. Только Иван не рад это новости. Он много лет скрывает от матери, что забросил музыкальную карьеру и зарабатывает на жизнь, танцуя стриптиз в московском клубе. Истории взрослых детей и родителей сменяются отношениями с детьми. По классике: бизнесвумен (Екатерина Климова) из-за работы совсем забывает о дочери, так что маленькая Соня вполне серьезно просит у Деда Мороза сделать ее настоящей матерью няню. Другие маленькие девочки страдают из-за того, что их матери с юных лет соревнуются между собой и не дают дочерям нормально дружить. У пары Ксении (Елизавета Боярская) и Жени (Максим Матвеев) не получается завести ребенка, правда, неожиданный случай может исправить эту ситуацию необычным способом. Комедия затронет даже самое черствое сердце и ненавязчиво напомнит о важности семейного тепла - особенно в праздничные дни.

Ёлки

Эта серия новогодних фильмов с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым завершилась в конце 2018 года и за 9 лет на экранах страны стала едва ли не обязательным атрибутом праздника. Самое время вспомнить, как все начиналось. Первый фильм о приключениях двух друзей и «теории шести рукопожатий» вполне способен подарить ощущение праздника, волшебства и исполнения желаний! События развиваются в одиннадцати городах России в преддверии Нового года. Все герои в этой истории оказываются в непростой ситуации, но верят в друзей и новогоднее чудо. В неожиданных ролях в фильме появляются любимые российские актеры – Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Александр Головин, Мария Порошина и многие другие. Первые елки стали также одной из первых работ в кино для поп-дивы Веры Брежневой. Добрая и вдохновляющая комедия Тимура Бекмамбетова создана, чтобы дарить новогоднее настроение, и делает это по-прежнему!

Любовь-морковь 2

Новый год – совсем не главное в этой комедии. Главное – полюбившееся зрителям перевоплощение Гоши Куценко и Кристины Орбакайте. По сюжету пара Глеб и Марина воспитывают близнецов. Родители так закрутились в работе, что совсем забыли про детей. И тогда знакомый зрителям доктор Коган (Михаил Козаков) вновь проводит свои мистические манипуляции. На этот раз родители просыпаются в телах детей, а дети – в телах мамы и папы. Мало того, что детям предстоит решать взрослые проблемы, пока Глеб и Марина погружаются в школьный мир, так еще и злые дельцы во главе с партнером Глеба по бизнесу Олегом Нероном (Андрей Ургант) хотят завладеть всем имуществом незадачливого семейства Голубевых. Как и полагается, разрешается все под Новый год – самым волшебным образом.

Гринч

Чтобы гарантированно вернуться к детскому ощущению праздника или создать его для своих малышей, обязательно организуйте встречу с главным противником Нового года – зеленым Гринчем. Мультфильм 2018 года от создателей миньонов рассказывает историю злобного, но трогательного персонажа, который отшельником живет в глубокой пещере и так ненавидит Рождество, что решает испортить его для всех. Вообще, Гринч появился в 1957 году как литературный персонаж американского детского писателя Теодора Гайзеля. В новом мультфильме Гринча озвучивал сам Бенедикт Кембербетч, а в русском дубляже Илья Исаев – голос Шрама в новом «Короле Льве», Шерхана в «Маугли» и кролика Снежка в «Тайной жизни домашних животных». Просто приготовьтесь к 1,5 часам веселья, самых простых шуток и рождественской сказке о том, как главный злодей оказывается не таким уж страшным и злым.

Очень плохие мамочки 2

Если же новогоднего настроения хочется по-взрослому, убирайте детей от экрана и смотрите вторую часть комедии «Очень плохие мамочки». На этот раз три молодые мамы в исполнении Милы Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан изо всех сил стараются организовать образцовое Рождество. Но разве это возможно, если на праздник собираются самые строгие критики – их собственные матери. Роль взрослых матерей досталась голливудским дивам Сьюзен Сарандон, Кристин Барански и Шерил Хайнс. Они решают вмешаться в организацию праздника, а значит, начинается настоящая война поколений! Сценаристами и режиссерами комедии стали Джон Лукас и Скотт Мур – авторы «Мальчишников в Вегасе», поэтому не удивляйтесь безбашенному и иногда пошлому юмору, неловким ситуациям и чудаковатым выходкам то молодого поколения, то взрослого. Главное, что фильм все-таки приносит долгожданное ощущение праздника – не такого идеального, как в сказках, но все равно доброго и семейного.

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