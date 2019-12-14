В 2100 году человечество съест продовольствия на 80% больше, чем сейчас

Через 80 лет по расчетам экспертов ООН население планеты составит 11 миллиардов человек. Это почти на четыре миллиарда больше нынешнего «штатного расписания». Ученые составляют различные прогностические модели, пытаясь предсказать сможет ли природа прокормить такую ораву? На сегодняшний день производимого продовольствия достаточно, чтобы никто не голодал. Однако продукты питания производятся неравномерно, поэтому в 2017 году в мире недоедали 821 миллион человек из 7 миллиардов.

По мнению специалистов массового голода в будущем можно избежать, если объем производства мирового сельского хозяйства будет ежегодно увеличиваться на 1 процент. Однако экономисты Геттингенского университета Луц Депенбуш и Стефан Класен обратили внимание, что модели используемых прогнозов неверны. Они учитывали рост населения, но игнорировали важную деталь: человечество переживает период акселерации - люди становятся все выше и крупнее, а значит, им нужно больше калорий!

Если принимать во внимание только рост населения, то к 2100 году необходимо увеличить производство продуктов питания на 61,5 процентов. Но сколько вдобавок к этому съедят прожорливые здоровяки?

Исследователи изучили на примере населения Мексики и Голландии, как изменение антропометрических данных людей влияет на их аппетиты. Голландию выбрали в качестве модели, потому что именно здесь зафиксирован самый впечатляющий прогресс по части роста граждан. Среднестатистический земляк Гуса Хиддинка смотрит на окружающий мир с высоты своих 183 сантиметров. За 100 лет - с 1914 по 2014 годы, голландцы подросли в среднем на 13,1 см. Это кстати не рекорд, самый впечатляющий прогресс среди мужчин у жителей Ирана (+16,5 см). А среди женщин абсолютными рекордсменками считаются дамы из Южной Кореи: за период с 1896 по 1996 год они стали выше на 20,2 см.

По прогнозам ученых из Геттингена, в ближайшие 90 лет средний рост мужчин на планете увеличится на 8,8 см, женщины прибавят 8,1. Европейцам расти особо будет некуда, основную прибавку дадут жители таких стран, как Бахрейн, Кувейт, Палестина, Саудовская Аравия, где людей баскетбольного роста сейчас немного.

В свою очередь Мексика была выбрана, как страна показательная в плане изменений индекса массы тела (ИМТ) - это величина, которая позволяет оценить насколько правильно у человека соотносятся рост и вес. На рубеже 80-х годов прошлого века недоедание было самой острой проблемой Мексики. К 2010 году уже 7 из 10 мексиканцев имеют избыточный вес (ИМТ у мужчин 27,47 кг/м2, у женщин - 28,6 при норме 18,5 - 24,99), а треть жителей страны имеют диагноз клиническое ожирение. По величине показателя ИМТ Мексика уступает только США, но является прекрасной моделью для понимания того, как будет развиваться ситуация с животами и попами в развивающихся странах.

Физиологи утверждают, что человеку с большим весом и ростом требуется больше энергии для поддержания функций организма. Насколько больше? Депенбуш и Класен приводят убойную цифру: если бы взрослые во всех странах мира имели такой же индекс массы тела, как и население США, то увеличение потребностей в энергии было бы сопоставимо с появлением на Земле 473 миллионов голодных ртов! Однако современные прогнозы по части продовольственной безопасности не учитывали этого эффекта.

Исследователи разработали 4 типа сценариев дальнейшего развития событий. Они выяснили, что дефицит продовольствия не сделает население бедных стран стройнее и здоровее. Наоборот, в условиях продовольственных трудностей они будут вынуждены перейти на более дешевую калорийную пищу богатую углеводами, но содержащую минимум белков и полезных веществ. А значит, вес тела бедолаг будет увеличиваться на фоне недоедания и проблем со здоровьем.

Наиболее вероятный сценарий предполагает, что благодаря увеличению числа рослых и тучных людей потребность в продовольствии увеличится к 2100 году не на 61,5 процентов, а на 79,78 процентов.

Таким образом, человечеству нужно будет произвести продуктов на 18,73 % больше, чем предполагалось ранее. Для сравнения это объем калорий, который сегодня потребляют Индия (1,3 млрд человек) и Нигерия (200 млн человек) вместе взятые.