Ученые выяснили: Как мужчины разглядывают женскую грудь

НА ВКУС И ЦВЕТ...

Как верно сказал мудрец, сколько грудей, столько и мнений.

Кому-то нравятся монументальные объемы Анны Семенович, а кто-то предпочитает подростковые выпуклости голливудской актрисы Киры Найтли.

Однако с научной точки зрения это форменное безобразие - не решить в ХХI веке вопрос об идеальных параметрах женской груди! Потому что одно дело, когда вы просто безыдейно пялитесь на увесистые дамские прелести ради собственного удовольствия. Но если вы пластический хирург, то должны руководствоваться какими-то стандартами, а не собственными вкусами. Потому что очень часто у врачей и у барышень, которые решились модернизировать свое тело, совершенно разные представления о том, что такое красивая грудь. А это готовая почва для никому не нужных конфликтов.

Именно поэтому группа польских хирургов под руководством Петра Петрушки, представляющего отделение пластической и реконструктивной хирургии медицинского Центра постдипломного образования (Варшава), провела серьезное исследование, чтобы с помощью устройства, отслеживающего направление взгляда, определить параметры золотого сечения женской груди.

Исследователи поверили гармонию женской груди алгеброй. Вернее, геометрией. Они расчертили воспетый поэтами объект вожделения на два десятка геометрических фигур. Подобную бесцеремонность можно наблюдать разве что во время просмотра фильма «Полосатый рейс», где буфетчик Шулейкин, выдававший себя за укротителя, во время лекции поразил моряков схемой разделки тигра.

Фото: Кадр из фильма

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В эксперименте польских хирургов участвовало 50 мужчин и 50 женщин. Их усаживали за экран компьютера и демонстрировали на дисплее обнаженные женские прелести различных форм и размеров. Официально добровольцам объявили, что они должны оценить эстетику и симметрию молочных желез. Но на самом деле так ученые маскировали истинную задачу эксперимента: понять, на что в первую очередь будут смотреть наблюдатели и какие области бюста они станут разглядывать дольше. Для этого компьютер был оборудован устройством для отслеживания движений глаз.

На рассматривание каждого образца давалось 30 секунд. Если наблюдатель задерживал взгляд на какой-то детали груди дольше, чем на 100 миллисекунд, исследователи считали, что это не случайная, а намеренная фиксация взгляда, и отмечали эту точку на карте.

Больше всего участники эксперимента (и мужчины, и женщины) ласкали взглядами среднюю часть грудей (в эту область входит также область соска) - см. схему.

А вот верхняя часть груди, которую обычно дамы предъявляют гражданам в откровенном декольте, никого почти не заинтересовала. Вероятно, в декольте мужики пялятся только на безрыбье.

Что касается последовательности перемещения взгляда, то после первого пристрелочного «выстрела» (он часто попадает между грудей) глаза наблюдателя мечутся между правым и левым соском, что с точки зрения науки логично: наш взор притягивают в первую очередь области контраста.

- Теперь мы знаем, что мужчины и женщины, несмотря на некоторые различия, имеют общие представления о красоте груди, - говорит ведущий автор исследования Петр Петрушки. - Другое открытие: с увеличением размера груди и степенью ее опускания нижние окружности бюста привлекают все большее внимание. Эти знания помогут пластическим хирургам во время операций на груди.

С хирургами все ясно. Но получается, что остальные граждане, не имеющие отношения к науке, могут по-прежнему раздевать глазами женщин в произвольном порядке.