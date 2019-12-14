Дональд Трамп-младший: Теперь все знают правду - никакого сговора моего отца с Россией не было!

О РОССИИ И ПРИШЕЛЬЦАХ

Когда Роберт Мюллер (спецпрокурор, расследовавший сговор Трампа с Москвой. - Ред.) сказал, что президент США - не агент России, что казалось бы, является хорошей новостью для всех, они (либералы. - Ред.) раскисли и утешали друг друга - так же, как и при выяснении, что Эл Франкен (сенатор-демократ от Миннесоты. - Ред.) - жуткий извращенец… Они подняли доклад в воздух как кучка лунатиков и заявляли: «Люди, вы должны читать между строк! Все там!». Они официально пополнили ряды тех людей в шапочках из фольги, которые считают, что высадка на Луну была телеинсценировкой или что мы держим пришельцев на базе «Зона 51» (если вы действительно хотите увидеть пришельцев, то офис спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси - первое место, где я бы искал их).

Однажды во время разгара российской истерии ко мне подошли мои адвокаты и сказали: «Дон, может, ты захочешь сбавить темп в соцсетях, может, будешь не столь агрессивным». Я вежливо отказался. Вскоре после этого мой отец, да, мой отец, наш главнокомандующий в Твиттере, так называемый Шекспир 140 знаков, сказал мне быть «не столь горячим» в соцсетях. Это был, возможно, первый раз, когда я решил его не слушать.

Благодарю Бога, что мы уже по другую сторону обмана с Россией. Были написаны доклады, даны ежедневные показания, и мы знаем правду. Сговора не было. В их отчаянной попытке получить от него (Мюллера. - Ред.) доказательства поверх доклада демократы свели все к полному фарсу. И за это я говорю: «Спасибо!».

ШЕРИФ БАЙДЕН В КИЕВЕ

Я нахожусь под политическим прицелом чуть более четырех лет. За это время меня обвинили в сговоре с российскими шпионами, заключении на позиции отца сделок на сотни миллионов долларов, в симпатиях к сторонникам идеологии превосходства белой расы. Единственное, в чем меня еще не обвиняла либеральная пресса, - это глобальное потепление, но я уверен, что все впереди. Что меня расстраивает, так это то, что кто-то как Хантер Байден (сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. - Ред.) избежал внимания прессы. В 2009 году после закрытия лоббистской фирмы в Вашингтоне он открыл венчурную и инвестиционную фирму Rosemont Seneca Partners с Heinz и двумя другими партнерами. Пять лет спустя, в середине второго срока Обамы, они учредили магазин в Китае. Если вы думаете, что Китай для Джо и Хантера - это плохо, то все становится еще интереснее на Украине.

Джо Байден летал в Киев с миссиейФото: EAST NEWS

16 марта 2016 года Джо Байден летал в Киев с миссией. Его целью был украинский генпрокурор Виктор Шокин, который был настолько коррумпирован (здесь, видимо, ирония. - Ред.), что вице-президенту США пришлось лететь на Украину и брать все в свои руки. Байден недвусмысленно сказал украинскому правительству уволить Шокина или же США не дадут гарантию по кредиту в 1 миллиард долларов. Один миллиард - большие деньги, и угроза сработала. Казалось, что Байден как новый шериф в городе. Не хватало только жеребца и белой ковбойской шляпы.

Во время визита Джо в Киев Шокин возобновил расследование по делу украинской энергетической компании Burisma Holdings. В руководстве с зарплатой свыше 50 000 долларов в месяц был некий Хантер Байден. Любой в администрации Обамы должен был знать, чем он занимается. Любой, кроме дорогого старого папеньки, заявившего, что узнал о вовлечении сына в дела Burisma из газет. Мой отец по уважительной причине называет его «спящим Джо». Но он должен был находиться в коме, чтобы не знать о том, что его собственный сын делает на Украине.

Дональд Трамп со своим новорожденным первенцем Дональдом-младшим. Фото из книги

«А ЕСЛИ СЫН ЛУЗЕР?»

Возьмите, к примеру, момент моего рождения. 31 декабря 1977 года, всего за несколько часов до полуночи. Когда меня запеленали и уложили в кроватку, за окном взрывались фейерверки, на улицах хлопали пробки от бутылок с шампанским, с крыш гремела музыка - миллионы людей на Таймс-сквер кричали, задрав головы. Если это не появление, достойное Трампа, то я не знаю, что это. Когда моя мама впервые подошла к нему с идеей назвать меня Дональдом-младшим, мой отец, по слухам, сказал: «Мы не можем этого сделать! А что, если он будет лузером?». Опять же, неизвестно, действительно ли он это говорил, но звучит, конечно, в его духе.

СТОЯЛ ЗА ХЛЕБОМ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Мои бабушка и дедушка (мать троих детей Трампа - модель Ивана из Чехословакии. - Ред.) прожили почти всю жизнь среди людей, которые во всем полагались на правительство. Если вы не были членом Компартии, дела обстояли сложнее. Мой дед отказался вступать в партию и обходился без нее только благодаря своему опыту работы электриком. Из-за беспартийного статуса дедушка с бабушкой всегда оказывались в очередях за всем последними. Правительство выдавало талоны на еду, но когда подходила очередь бабушки, ничего не оставалось. Дед однажды простоял восемь часов за одним апельсином. Бабушка шила для мамы все платья, потому что полки магазинов были пустыми, когда ее впускали в магазин. Во время визитов я испытал на себя стояние в очередях за хлебом и бедность. Когда я говорю, что социализм - это плохо, это не потому, что я читал о нем статьи или отзывы людей в Твиттере. Я был там и я знаю, что никто, кто жил под этой системой, никогда не станет ее оправдывать. (От редакции: Читать этот пассаж очень странно. Трамп-младший родился в 1977 году и сам явно не мог застать ни проблем с продуктами и одеждой, ни подобных очередей - многие из нас помнят и наблюдали лично, что с этим в ЧССР было как раз благополучно. Возможно, его бабушка и дедушка вспоминали первое десятилетие после войны, но тогда карточная система существовала и во многих капиталистических странах, а в Чехословакии ее отменили в 1953 году - даже на год раньше, чем в Великобритании).

Все время, пока Чехословакия была советской, они находились под постоянным наблюдением. Уверен, что если вы посмотрите партийные архивы, вы найдете дело на каждого из них. Когда бабушка с дедушкой приезжали навестить нас в США, по возвращению домой их всегда подробно допрашивали.

Мемуары сына президента США написаны эмоционально.

НА ГРАНИЦЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ КУРТКИ

Сойдя в первый раз с трапа самолета, я лицом к лицу столкнулся с жизнью по ту сторону железного занавеса В то время у меня была любимая куртка с синими и белыми звездами на спине, как американский флаг. Хотя я и не помню, но думаю, что мне купила ее мама. Когда подошла моя очередь, сотрудник таможни посмотрел на меня вниз как на маленького шпиона. «Вы не можете носить здесь это», - указал он на мою куртку. Хотя я и понял его чешский, я не осознал, что я сделал не так. Я не знал, что куртка слишком американская для коммунистической страны. Мой дедушка велел мне снять куртку и поговорил с пограничником. В машине я спросил деда, почему тому человеку не понравилась моя куртка. «Здесь все по-другому», - ответил он. Этот инцидент с курткой остается одним из моих самых ранних детских воспоминаний.

ДЖЕКСОН ОТОБРАЛ ПРИСТАВКУ

Когда мои родители устраивали вечеринки, я взбирался на стропила над входом в гостиную с изюмом в руке. И кидался им в проходящих внизу гостей, целясь в их напитки. Часто гости смотрели в напитки и думали, что это падают с потолка пауки. Честно говоря, я чувствовал себя гораздо уютнее на стропилах, нежели внизу в людной гостиной...Даже когда папа приводил домой знаменитость, что он часто проделывал, я обычно бежал в противоположном направлении. Приходил также Майкл Джексон, который жил в башне Trump Tower и с кем я играл в видеоигры.

Однажды в комнате Эрика мой отец увидел, как много Майкл играет с нами в черепашек Ниндзя на Nintendo, и сказал, что тот может забрать игру с собой. Мою игру! До сих пор Эрик говорит, что это была его игра, потому что дело было в его комнате, но я знаю, чья она была на самом деле. Я работал летом, чтобы заплатить за нее! И тут Майкл Джексон, возможно, на тот момент миллиардер, забирает ее!

Эрик ТрампФото: EAST NEWS

Последние разоблачения Джексона стали для меня шоком. Мой опыт общения с Майклом не включал в себя ничего подобного из обвинений в его адрес (педофилия. - Ред.). И, между прочим, слова, которыми называют моего отца, особенно «расист», звучат, безусловно, дико на фоне того, что он разрешал сыну проводить выходные у афроамериканца (футболист Хершел Уолкер. - Ред.) или тусоваться с Майклом Джексоном, не так ли? Если он расист, то в этом он совсем не преуспел.

СКАТИЛ БОЙФРЕНДА ИВАНКИ В ЧЕМОДАНЕ С ЛЕСТНИЦЫ

Честно говоря, особенно плохого сказать нечего. Моя сестра всегда умела справляться с жизнью ребенка Дональда Трампа - со всей прессой, папарацци, слухами - с милосердием и спокойствием, чего бы я никогда не смог. Любой в социальном кругу моего отца сказал бы вам за секунду, что хотел бы, чтобы его дочери выросли такими, как Иванка. Постоянный натиск СМИ жесток и несправедлив. Тем не менее, она способна быть выше мести. Если ты читаешь это, Иванка, не волнуйся. Твои секреты останутся со мной. Я никогда не напишу, как я запихнул одного из твоих бойфрендов в чемодан и скинул - или, ммм, нежно скатил вниз с лестницы.

ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК В СТРАНЕ ПО ЧИСЛУ УГРОЗ

После выборов я стал вторым человеком в стране по числу получаемых угроз убийства. Согласно Секретной Службе, вторым после моего отца.

Пока я работал над книгой, мой брат Эрик зашел в бар в Чикаго, а официантка плюнула ему в лицо. Секретная Служба вывела ее, чтобы избежать еще большей конфронтации. Для людей служит толчком просто увидеть Трампа. В прошлом году Сара Хьюкаби Сандерс, которая долгое время была пресс-секретарем моего отца, вместе с семьей была вышвырнута из ресторана в Вашингтоне. Только потому, что работала на президента. Ее семье пришлось покинуть и другой ресторан, потому что через несколько минут туда нагрянули члены движения Antifa.

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