«Очнулся, а на счете тишина»: виртуальные мошенники придумывают новые способы «чистки» онлайн-кошельков

Не ходите, люди, с карточкой гулять. Такую зарубку сделал себе москвич Дмитрий З. Пару недель назад он зашел после работы в бар, а очнулся на лавочке в незнакомом дворе. Ни кошелька, ни телефона. Первая мысль - заблокировать карту! Но было поздно. Со счета сняли… полмиллиона рублей: 300 тысяч через банкомат, остальное - покупками в интернете. Как не попасть в такую ситуацию и реально ли вернуть потерянные деньги?

Очнулся - а на счете тишина

Самый популярный способ воровства денег с банковской карты известен. Напомним: мошенник звонит по телефону, представляется сотрудником службы безопасности или исследовательской компании. Узнает баланс вашей карты и код, пришедший в СМС. Так происходит 90% краж. Но есть и другие, менее элегантные способы.

- Я теперь выхожу на улицу только с пустой картой. Перевел на нее две тысячи - и хватит. Ту, на которой сбережения лежат, дома держу, - перестраховывается после произошедшего Дмитрий.

Не ходите, люди, с карточкой гулять.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Момент кражи он не помнит. Похоже, ему что-то подсыпали в баре. Потом взяли смартфон и карту, поменяли ПИН-код, дважды сняли наличные и трижды что-то купили в онлайн-магазинах. Пытались перевести деньги на дагестанский номер, но эту транзакцию банк наконец-то заблокировал.

- К банку большие вопросы. Ладно снятие наличных. Там хотя бы ПИН-код вводили. Но почему они глубокой ночью пропустили три операции на сумму больше 200 тыс. рублей и даже не позвонили?! - негодует Дмитрий.

Он подал жалобу. Надеется, что хотя бы часть суммы ему вернут. Ведь банк по-хорошему должен был отреагировать на подозрительные действия клиента и вовремя заблокировать операции (см. «Вопрос - ребром»). А потом позвонить и выяснить, кто в реальности проводит операции. Кодовое слово, которое вы сами вносите при регистрации карты, грабители не могли знать. Но ничего этого в банке не сделали. Отсюда вывод - надеяться нужно только на свою бдительность.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Можно ли вернуть украденное?

Можно, но сложно. По Закону «О национальной платежной системе» (статья 9) банк обязан вернуть клиенту деньги, если мошенники списали их без ведома владельца карты и он оспорил операцию не позднее следующего дня.

Но если человек сам сообщил мошенникам ПИН-код, CVC/CVV (код из трех цифр с обратной стороны карты), то считается, что он добровольно дал согласие на перевод денег. В этом случае банк не обязан возмещать потери.

Более того, даже если вы ничего преступникам не говорили, доказать правоту очень сложно. Банки, как правило, подозревают, что клиент мог дать карту знакомому, а потом притвориться, что у него украли все деньги.

Поэтому в вопросе личных сбережений лучше надеяться на себя.

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