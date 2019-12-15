2019-12-15T17:18:06+03:00
Звезды

Во внуки годится: У 61-летней Мадонны – новый бойфренд. И ему всего 26!

Папарацци застукали певицу в объятиях молодого парня
Ирина СУХАНОВА
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61-летняя Мадонна снова влюблена.61-летняя Мадонна снова влюблена.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Это невероятно, но чем старше становится Мадонна, тем моложе ее бойфренды. Предыдущему возлюбленному звезды, португальскому манекенщику Кевину Сампайо было 32 года. Новому – всего 26 лет! Как выяснилось сегодня, «бабушка» американского шоу-бизнеса закрутила роман с парнем, который годится ей во внуки. Мадонна встречается с танцором из своего коллектива, темнокожим Ахламаликом Уильямсом.

Пара пока не появляется вместе на публике и вообще не афиширует свои отношения. Однако тому, что между ними не только рабочие отношения, есть неопровержимые доказательства: влюбленных застукали папарацци. Мадонну и Ахламалика сфотографировали вместе на балконе отеля в Майами. Парень нежно обнял певицу за плечи, а потом положил руки ей на бедра.

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#Madonna and bf Ahlamalik on their hotel balcony in Miami on Friday (13/12/19) #madonna #madamex #newalbum #newmusic #m14 #miami #love #madame tour Posted @withrepost @xkir5tenx
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Вместе с Мадонной и ее парнем на балкон вышла и дочь звезды. Свежим воздухом 23-летняя Лурдес дышала в компании своего нового бойфренда: крепкий брюнет тоже обнимал ее за талию. Его личность западные таблоиды пока не вычислили.

Судя по всему, с португальским манекенщиком Кевином Сампайо Мадонна рассталась в начале этого года. Певица вернулась из Лиссабона, где она жила последние пару лет, в США. Певица много гастролирует в рамках своего тура Madame X, и Ахламалик Уильямс повсюду ездит вместе с ней. Сейчас певица восстанавливается после приступа болезни, который сразил ее в конце ноября. У артистки были запланированы выступления в Бостоне, но она была вынуждена отменить три концерта по состоянию здоровья.

- Прошу прощения за этот неожиданный поворот событий. Выступления приносят мне столько радости, их отмена - это наказание для меня, но боль, которую я сейчас испытываю, невыносима, и мне нужно отдохнуть и следовать указаниям врача, чтобы поправиться и продолжить выступления, - написала Мэдж в Инстаграме.

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Новый парень Мадонны Ахламалик Уильямс.
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Мадонна не рассказала, какие именно боли ее беспокоят, однако ранее она сообщила фанатам в Сан-Франциско, что страдает от порванной связки и болей в колене. На своей страничке певица периодически публикует снимки и видеоролики с процедурами, которыми она поправляет свое здоровье. Так, певица по совету врачей принимает ледяные ванны – они помогают ей снимать боль в травмированном колене. А еще Мадонна оказалась поклонницей… уринотерапии. Приняв ледяную ванну, она в одном из видеороликов на глазах у фанатов выпила чашечку желтой жидкости, сообщив, что это моча. По словам самой поп-королевы, «чашечка мочи» — лучшее средство для восстановления сил после концертов. Впрочем, вполне возможно, что звезда просто пошутила – от Мэдж можно ждать и не таких выходок.

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Ахламалик - танцор в команде Мадонны.
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Отношения певицы с португальцем Кевином Сампайо продолжались несколько лет. Мадонна даже купила дом в Лиссабоне и большую часть времени проводила в Европе. Исторический особняк с садом и конюшнями певица приобрела за 6 миллионов евро. Мадонна также перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали - близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 7 лет), 14-летнего сына Дэвида и 13-летнюю дочку Мэрси. Старшие биологические дети звезды Лурдес и Рокко оставались в США. Однако сейчас все семейство снова живет в Лос-Анджелесе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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