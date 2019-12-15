МИД и Ростуризм: в Сирию не ездить и туры не продавать

В ноябре 2019 года два московских туроператора сделали неожиданное предложение своим клиентам: не хотите ли съездить в Сирию на неделю? А на днях тур в воюющую страну появился и в меню туроператорской компании в Санкт-Петербурге.

Вполне возможно, и вы увидите в интернете эти предложения. А то и в турагентстве посоветуют, если попросить чего-нибудь необычного и экстремального. Поэтому на всякий случай напоминаем о рекомендациях российских властей для туристов, подумывающих о поездке в Сирию.

МИД России не рекомендует российским гражданам посещать Сирию с любыми целями - такова официальная позиция дипведомства. Причина - "высшая степень террористической угрозы. С 2011 года Сирия находится в состоянии острейшего военно-политического кризиса и внутреннего вооружённого конфликта. В городах, подконтрольных властям, уровень преступности относительно невысок, однако имеет тенденцию к росту.

Значительная часть страны находится под контролем различных незаконных вооруженных формирований и террористических организаций".

Ростуризм тоже советует путешественникам не соваться в Сирию. Впрочем, эти рекомендации - не запрет, свободу передвижения никто не отменял. Но вряд ли найдется много отчаянных голов, которые ради древних памятников (а ими Сирия действительно богата) или острых ощущений будут готовы сами добираться в воюющую страну.

Туроператорам и турагентам Ростуризм недвусмысленно сообщает: "Приостановить продвижение и реализацию ….туристических услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране". Это если не прямой запрет, то фактический: их могут прищучить за оказание небезопасной услуги. А если с клиентом, не дай Бог, что-то случится, то и уголовная ответственность реальна.

Если отпускник поддался искушению, купил столь необычный тур, а потом побоялся, он имеет полное право получить свои деньги назад, напоминают в Ростуризме.

Чиновники Ростуризма выпустили подробные разъяснения недвно. Поводом стали появившиеся в продаже поездки в Сирию у двух столичных туркомпаний. В меню туроператора "Миракл" и сейчас есть недельный вояж в Сирию за 106 тысяч рублей. Однако ближайший вылет - в середине марта 2020 года. В реальности надежд мало, что Сирия через три месяца превратится в идеально спокойное место, но формально можно кивать на это - сказано же у Ростуризма "до нормализации обстановки".