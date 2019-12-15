2019-12-15T22:38:47+03:00
Туризм

МИД и Ростуризм: в Сирию не ездить и туры не продавать

Сначала московские, а вслед за ними и петербургские туроператоры стали предлагат поездки в Сирию. Напоминаем о рекомендациях властей
Поделиться:
МИД и Ростуризм: в Сирию не ездить и туры не продаватьМИД и Ростуризм: в Сирию не ездить и туры не продаватьФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В ноябре 2019 года два московских туроператора сделали неожиданное предложение своим клиентам: не хотите ли съездить в Сирию на неделю? А на днях тур в воюющую страну появился и в меню туроператорской компании в Санкт-Петербурге.

Вполне возможно, и вы увидите в интернете эти предложения. А то и в турагентстве посоветуют, если попросить чего-нибудь необычного и экстремального. Поэтому на всякий случай напоминаем о рекомендациях российских властей для туристов, подумывающих о поездке в Сирию.

МИД России не рекомендует российским гражданам посещать Сирию с любыми целями - такова официальная позиция дипведомства. Причина - "высшая степень террористической угрозы. С 2011 года Сирия находится в состоянии острейшего военно-политического кризиса и внутреннего вооружённого конфликта. В городах, подконтрольных властям, уровень преступности относительно невысок, однако имеет тенденцию к росту.

Значительная часть страны находится под контролем различных незаконных вооруженных формирований и террористических организаций".

Ростуризм тоже советует путешественникам не соваться в Сирию. Впрочем, эти рекомендации - не запрет, свободу передвижения никто не отменял. Но вряд ли найдется много отчаянных голов, которые ради древних памятников (а ими Сирия действительно богата) или острых ощущений будут готовы сами добираться в воюющую страну.

Туроператорам и турагентам Ростуризм недвусмысленно сообщает: "Приостановить продвижение и реализацию ….туристических услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране". Это если не прямой запрет, то фактический: их могут прищучить за оказание небезопасной услуги. А если с клиентом, не дай Бог, что-то случится, то и уголовная ответственность реальна.

Если отпускник поддался искушению, купил столь необычный тур, а потом побоялся, он имеет полное право получить свои деньги назад, напоминают в Ростуризме.

Чиновники Ростуризма выпустили подробные разъяснения недвно. Поводом стали появившиеся в продаже поездки в Сирию у двух столичных туркомпаний. В меню туроператора "Миракл" и сейчас есть недельный вояж в Сирию за 106 тысяч рублей. Однако ближайший вылет - в середине марта 2020 года. В реальности надежд мало, что Сирия через три месяца превратится в идеально спокойное место, но формально можно кивать на это - сказано же у Ростуризма "до нормализации обстановки".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Ближний Восток »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
5 решений о будущем туризма, которые были приняты в России
Впервые в России прошла Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). О чем говорили и что решили более 1000 участников из 120 стран мира? Какое будущее у туризма? А главное – как это коснется нас, путешественников?
Курортный роман: Российские мужчины заводят новые знакомства в Таиланде, а туристки - в Турции
Но чаще всего по-южному жаркие чувства настигают отдыхающих в Краснодарском крае. Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru рассказали "КП" о самых популярных местах для курортных романов
Все о страховке для туристов: как выбрать и как не остаться без помощи
От чего зависит стоимость страхового полиса для поездок за границу? Нужен ли он для отпуска в России? Почему страховщики не оплачивают лечение? Отвечаем на все важные вопросы о выборе страховки для туристов
Новости 24
В Кремль доставили главную новогоднюю елку страны
Член ПАСЕ призвал вовлечь Донбасс в переговоры на высшем уровне
Эрдоган подтвердил намерение выгнать военных США с базы Инджирлик
Володин расценил слова японских коммунистов о Курилах как угрозу
Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину
В Минпросвещения призвали не задавать "домашку" на новогодние каникулы
Самолет рейса Москва-Гонконг экстренно вернулся в "Шереметьево"
Россиянин насмерть сбил двух человек в Южной Корее
Шифровальная "Энигма" времен Третьего рейха ушла с торгов за $106 тысяч
Джабаров призвал игнорировать заявления японских коммунистов о Курилах
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море
США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж
Останки французского генерала Гюдена перезахоронят в Париже весной 2020 года
Украинца приговорили к году условно за демонстрацию советского флага
Илон Маск пришел в восторг от милого бэби-Йоды
Названы самые худшие пароли 2019 года
Правительство России планирует расширить программу приватизации
Песков рассказал, что нужно Зеленскому для решения конфликта в Донбассе
Ленинградская область дарит жителям новогодние елки
На Украине предложили сделать Донбасс образцом модернизации