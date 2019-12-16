Клуб «Мой социальный центр» поможет скинуть лишний вес

До 22 декабря включительно в городском клубном пространстве «Мой социальный центр» в Марьиной роще (ул. Сущевский вал, 31, стр. 2) проходят ежедневные бесплатные занятия для жителей старшего поколения. Желающие смогут развить эмоциональный интеллект, научиться общаться со своими детьми, заняться спортом, а также вступить в литературный салон и вдохновиться супружескими парами-юбилярами.

К примеру, в среду, 18 декабря, в 10.00 пройдёт лекция о сказкотерапии как сильнейшем развивающем и психотерапевтическом средстве. Участники научатся выявлять особенности поведения и поступков детей, разбирать существующие проблемные жизненные ситуации, узнают, как помочь ребенку раскрыть его способности и лучше узнать его внутренний мир.

В четверг, 19 декабря, в 16.00 на семинаре «Бесконфликтное общение» Ирина Лоскутова, психолог Московской службы психологической помощи населению, поделится эффективными поведенческими стратегиями в межличностных отношениях, научит общаться с конфликтными людьми. На семинар приглашаются все, кто заинтересован в развитии эмоционального интеллекта и улучшении навыков коммуникации.

Тем, кто хочет хорошо выглядеть и скинуть лишний вес, наверняка понравятся такие события:

- 18 декабря, в 14.00 - новогодний спортивный праздник «Возраст спорту не помеха» для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. Организатор - Наталья Киселева, директор спортивно-досугового центра «Шире круг». Гостей ждут фитнес-разминка, соревнования по новус, жульбак, дартс, стрельбе в лазерном тире, настольному теннису;

- 22 декабря, в 14.30 - курс лекций «Здоровое питание 55+». Нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни Анастасия Джежор и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Юлия Артемова расскажут, как похудеть без вреда для здоровья. Курс одобрен Правительством Москвы специально для женщин и мужчин от 55 лет. Мягкое и управляемое снижение веса позволит уменьшить давление, сахар в крови, утомляемость, нагрузку на суставы, а также улучшить общее самочувствие.

Подробнее о программе клуба «Мой социальный центр» - https://dszn.ru/moitsentr