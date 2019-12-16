2019-12-16T11:39:29+03:00
Город помогает

Родители детей с инвалидностью провели съезд в Москве

На встречах обсуждались вопросы медицины, образования и реабилитации
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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На площадке Культурного центра ЗИЛ в Москве прошел V съезд родителей детей с инвалидностью. В нем приняли участие родительское и профессиональное сообщества Москвы, общественники и представители органов исполнительной и законодательной власти столицы. На встрече обсудили важные вопросы в разных сферах жизни детей с инвалидностью.

«Это не просто съезд, на котором обсуждаются значимые вопросы, - это эффективная площадка для конструктивного диалога, - отметили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. - Встречаться и делиться опытом, лучшими практиками, обсуждать возникшие трудности и пути их преодоления - прекрасная традиция, которая уже проходит в пятый раз».

На пленарном заседании обсуждались вопросы в области здравоохранения, образования, формирования транспортной доступности, реабилитации, интеграции детей с инвалидность и не только.

Для участников съезда работали более 20 консультативных площадок, где каждый мог задать интересующий вопрос или получить необходимую помощь. Среди них были площадки флагманского центра занятости «Моя работа» и специализированного центра занятости «Моя карьера», где специалисты провели консультации по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью: как правильно оформить резюме, какие необходимо собрать документы и как устроиться на работу. Также от столичного Департамента труда и соцзащиты были представлены консультационные площадки по вопросам получения технических средств реабилитации для детей с инвалидностью, санаторно-курортного лечения и прохождения реабилитации. Участников съезда интересовало, как они могут получить социальные услуги и куда им необходимо обратиться.

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