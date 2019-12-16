Глава Якутии Айсен Николаев: «Якутяне не желают оставаться в стороне и ждать, когда что-то изменится вокруг них»

Повышение качества жизни, поддержка молодых семей, развитие транспортной инфраструктуры, реформа системы здравоохранения – эти и многие другие задачи глава Якутии Айсен Николаев назвал приоритетными в 2020 году. Руководитель региона 16 декабря выступил с ежегодным посланием к депутатам Госсобрания, рассказав, каких успехов жители республики добились в 2020 году, и что еще предстоит сделать в следующем. По традиции Айсен Николаев назвал тему следующего года: он объявлен в Якутии Годом патриотизма.

«РЕСПУБЛИКА АКТИВНО ВКЛЮЧИЛАСЬ В ОБЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»

По словам главы республики, 2019 год стал во многом прорывным как для всей России, так и для Дальнего Востока. Уходящий год получился для республики очень насыщенным на события и динамичным. Прежде всего руководитель региона отметил позитивный настрой якутян, желании жителей включиться в общую работу и изменить жизнь к лучшему.

- Стратегия государства, нацеленная на коренное улучшение качества жизни россиян, начала воплощаться во всех регионах. Республика активно включилась в общее движение развития страны, – подчеркнул Айсен Николаев. – Прежде всего, говорю о людях, о якутянах, об их отношении к преобразованиям. Я побывал почти во всех районах республики, и всюду при встречах, в общении с людьми, их позитивный настрой очевиден. Более того, они не желают оставаться в стороне и ждать, когда что-то изменится вокруг них.

НОВЫЕ ДОРОГИ И РЕМОНТ АЭРОПОРТОВ

Одной из ключевых задач, которую регион продолжит решать в 2020 году, станет развитие транспортной инфраструктуры. Связать между собой все районы огромного региона – необходимое условие для развития экономики.

- Главное при этом – социальное измерение! Эффект, ощутимый через повышение доходов, создание новых рабочих мест, стимулирование сбыта продукции, развитие бизнеса и сокращение издержек, - подчеркнул глава республики.

В 2019 году поддержку президента Владимира Путина получил проект строительства моста через Лену. В 2020 году будут выполнены работы по проектированию и прохождению госэкспертизы, по плану объект должен быть готов к 2025 году.

Связать между собой разные населенные пункты региона поможет реконструкция 16 аэропортов, начало железнодорожного пассажирского движения со станции Нижний Бестях, строительство мостов через Вилюй и Алдан. В 2019 году было отремонтировано 148 километров дорог, в следующем году в республике приведут в порядок еще 200 километров.

- Мы доказали преимущества создания Северного широтного хода страны и сейчас Якутия становится одним из плацдармов развития транспортной системы Дальнего Востока, всей России, - отметил Айсен Николаев.

Айсен Николаев подвел итоги 2019 года и рассказал о главных задачах на 2020-й. Фото предоставлено пресс-службой правительства Якутии.

РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЗДАНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Глава республики рассказал и об успехах региональной медицины. Одним из главных достижений в 2019 году стало начало строительства сразу двух крупных клиник: Кардиососудистого центра (на его финансирование из федерального бюджета выделяется 4,1 млрд. рублей) и Онкологического центра (5,9 млрд. рублей из федерального бюджета). В республике открыли 9 центров амбулаторной онкологической помощи и впервые за много лет приступили к реконструкции поликлиник и больниц в Южной Якутии.

В 2020 году стартует региональная программа по реформированию первичного звена здравоохранения. Она была разработана по итогам совещания Госсовета РФ с участием президента Владимира Путина.

- Главное для нас, что нашел разрешение вопрос, который республика ставила о финансировании медучреждений на Крайнем Севере не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания, - отметил Айсен Николаев. - Президент поручил определить новый порядок оплаты медпомощи в малых и отдаленных населенных пунктах с учётом социально-экономических и природно-климатических условий.

При этом глава республики подчеркнул важность создания отельного блока арктической медицины.

Большое внимание уделялось и образованию: в 2019 году в регионе были построены 10 новых школ и 24 детских сада. В следующем году в республике начнут работать учебные заведения совершенно нового уровня: Малая академия наук и Международная арктическая школа.

«ВАЖНО ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ ВЫСТРОИТЬ ТРАЕКТОРИЮ ВЫХОДА НА СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ»

По словам главы республики, в 2020 году власти Якутии продолжат работу над повышением качества жизни и ликвидацией бедности. При этом Айсен Николаев подчеркнул: важно не только сохранять и расширять социальные льготы. Необходимо создавать в республике условия, когда человек сам сможет повысить свое материальное благосостояние.

- Безусловно, будут сохраняться и по мере возможности расширяться социальные преференции и льготы многодетным, малоимущим и молодым семьям, инвалидам, детям-сиротам и другим незащищенным категориям граждан, - рассказал глава региона. - Но в целом, важно помочь человеку выстроить траекторию выхода на стабильный уровень жизни.

Решить остро стоящий в республике жилищный вопрос поможет программа дальневосточной ипотеки с льготной кредитной ставкой в 2%. Еще одна возможность для якутян переселиться из ветхих домов в новые квартиры - это масштабная программа ликвидации аварийного жилья.

- В этом году сдвинулось решение острейшей проблемы обманутых дольщиков, создан республиканский Фонд по защите прав граждан – участников долевого строительства, - рассказал Айсен Николаев, подчеркнув, что проблема должна быть решена к 2022 году.

Глава региона рассказал о программе реформирования первичного звена здравоохранения, которая стартует в 2020 году. Фото предоставлено пресс-службой правительства Якутии.

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В будущем году Айсен Николаев поставил задачу уделить особое внимание развитию сельских территорий и аграрному предпринимательству. Для этого будет основан Фонд поддержки агропромышленного производства: он будет помогать не только большим сельхозпредприятиям, но и частным предпринимателям, желающим создать свой аграрный бизнес. Глава республики предложил объединить все проекты благоустройства, реализуемые по принципу поддержки гражданских инициатив с участием жителей, в один региональный проект «Родные города и села». Его финансирование в 2020 году составит не менее 1 млрд. рублей.

ЧИНОВНИКОВ СОКРАТЯТ НА ТРЕТЬ

В ближайшие три года количество чиновников в республике сократят на 30%. Кадровые изменения коснутся аппарата государственных и муниципальных служащих. В качестве мер по совершенствованию эффективности госуправления Айсен Николаев также назвал внедрение новых технологий и повышение квалификации госслужащих.

Уходящий 2019 год был объявлен в республике Годом консолидации. Глава республики подвел его итоги: в 130 общественных проектах Года приняли участи более 600 тысяч якутян. За 12 месяцев в разных районах республики были благоустроены более 400 объектов - появились новые скверы и зоны отдыха, спортивные и детские площадки, обновлено освещение и водоснабжение. Айсен Николаев рассказал, что для поощрения общественных инициатив он принл решение учредить гранты главы республики на сумму 130 млн рублей.