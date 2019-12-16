В Госдуме определились какие поселения получат звание «Город трудовой доблести»

В минувшие выходные Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект закона о таком звании. В понедельник документ рассматривали в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как получить почетное звание?

Граждане и общественные организации смогут постучаться с инициативой в местные органы самоуправления. Те — предложить властям региона. А субъект вправе обратиться к президенту. Решение о присвоении примет специально созданный оргкомитет.

За что присваивают?

Если у вас есть завод, имевший госнаграды или переходящие знамена Госкомитета по обороне СССР или немало ветеранов с наградами за трудовую доблесть.

Кто первые в очереди?

Города, обеспечившие в войну бесперебойное производство военной и гражданской продукции, с массовым проявлением героизма на производстве.

Как это будет отмечено?

На территории города установят памятную стелу с текстом президентского указа о присвоении звания «Город трудовой доблести». И трижды в год — на 1 и 9 мая, а также на День города прогремит праздничный салют.

За комментировал «КП» обратилась к члену комитета ГД по труду Олег Шеину:

- В нашем комитете идею эту, конечно, поддержат. Победа ведь ковалась не только на фронте, но и в тылу. При том, строго говоря, «Городом трудовой доблести» является любой город нашей страны, который в это время существовал.

- Первые кандидаты, что приходят на ум — Екатеринбург, Нижний, Челябинск, Самара...

- Но это могут быть не только промышленные центры, крупнейшие города страны вроде Свердловска-Екатеринбурга или Горького-Нижнего, который, кстати, подвергался серьезным бомбежкам вплоть до 1943-го...

- Сталинград может быть не только городом-героем но и городом трудовой доблести — там танки выпускали даже осенью 1942-го, под огнем. Да любой город СССР того времени может быть отнесен к такой категории! И Владивосток, и Магадан, и Петропавловск-Камчатский. Все люди и в ближнем, и в глубоком тылу работали тяжело и с максимальной отдачей.

- А не «замельчит» ли это прежде высокое звание — города-герои в СССР можно было по пальцам пересчитать, а сейчас героических населенных пунктов появятся десятки...

- Нет. И идею мы поддержим, в том числе, потому, что она расширяет конструкцию общего подхода к тому, кто ковал победу в Великой Отечественной — не только летчики с танкистами, да пехота с царицей полей...

- То, что выбран многоступенчатый путь для присвоения звания — не слишком усложнит процедуру его получения?

- Это совсем не громоздко. Наоборот, это поощряет активность самих людей, жителей городов, которые теперь получат ясный и понятный механизм выдвижения своего города на такое почетное звание. Что хорошо. А многоступенчатость - это выстраивание модели аргументации. Люди должны будут покопаться в исторических источниках, в архивах. Это тоже неплохо — такое предметное изучение своей страны и своей малой родины.

- Кроме установки стелы и возможности трех салютов в год - какие еще преимущества получат города трудовой доблести?

- Это, в первую очередь моральное удовлетворение: человек вправе будет сказать - я живу в городе трудовой доблести. У нас же не все города-герои из тех, где шли тяжелые бои — есть и города воинской доблести. Но люди ведь все-равно гордятся. То есть, это моральное поощрение. Что касается салютов трижды в год… Решением местных властей в городах их и прежде могли устраивать, но сейчас это просто будет закреплено.