2019-12-16T13:44:17+03:00
В мире

Грету Тунберг поймали на вранье

Экоактивистка пожаловалась на переполненные поезда в Германии. Ответ от немецких железнодорожников не заставил себя ждать
Мария БЕРК
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Экоактивистка пожаловалась на переполненные поезда в ГерманииЭкоактивистка пожаловалась на переполненные поезда в ГерманииФото: REUTERS
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Внимание всего мира приковано к 16-летней экоактивистке Грете Тунберг. Каждый ее шаг, поступок и заявление изучается практически под микроскопом. Но до этого шведская школьница была аккуратна и четко следовала своим заветам: сохраняла экологию планеты в целостности и сохранности, предпочитая авиаперелетам поездки на поездах и яхтах с солнечными батареями. Но на днях вышел прокол.

- Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то домой! - рапортовала в Твиттере Грета, прикрепив к посту фото, на котором изнуренная долгими переездами школьница тоскливо глядит в сторону, сидя на полу в тамбуре в окружении гигантских чемоданов.

Подписчики Греты уж было всплакнули и в комментариях стали поддерживать бедняжку, вставшую на борьбу с климатическими изменениями. Но буквально через несколько часов на официальной странице немецких железных дорог в Твиттере появился ответ Тунберг.

- Дорогая Грета, спасибо, что поддерживаешь нас, железнодорожников, в борьбе с изменениями климата! Мы рады, что в субботу ты проехалась на нашем поезде ICE 74 (поезд следует из Цюриха через Базель, Франкфурт и Гамбург в Киль — прим.ред.)… И было бы еще лучше, если бы ты также рассказала, как дружелюбно и профессионально тебя обслуживала наша команда на твоем месте в первом классе, - говорилось в публикации.

Ситуация оказалась неприятная, и Грете пришлось объясниться. Она попыталась оправдаться, что место в первом классе она получила спустя почти пять часов (в пути поезд более 8 часов -ред.), проехав Гёттинген. А до этого и вовсе была накладка с поездом из Базеля.

- Разумеется, это не проблема, и я этого никогда не говорила. Переполненные поезда — это хороший знак, это означает, что спрос на железнодорожные поездки высок! - добавила экоактивистка.

Вроде все разрешилось благополучно, но осадочек остался...

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU

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