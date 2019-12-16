Путин встретит Новый год в Подмосковье

Традиционно перед Новым годом журналисты осаждают пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с вопросом "Как Путин встретит праздник и какие у него планы на новогодние каникулы?" В этом году такая атака началась аж за две недели до праздничного боя курантов, чему удивился даже сам Песков.

- Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года, - ответил пресс-секретарь главы государства.

При этом никакого секрета в планах Путина нет. Как он сам неоднократно рассказывал, Новый год президент встречает дома в кругу семьи и друзей и даже смотрит свое новогоднее телеобращение. Не станет исключением и этот праздник, который Путин, по информации kp.ru, встретит в своей подмосковной резиденции. А вот 31 декабря станет у него рабочим днем.

- Это я пока не могу сообщить, потому что график подвижный, - сказал Дмитрий Песков на вопрос о планах главы государства на новогодние каникулы.

По информации "КП", среди возможных вариантов у Владимира Путина значится катание на горных лыжах в Красной поляне, как это уже было не раз. Правда, в этом году Александр Лукашенко не составит ему компании.