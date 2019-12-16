2019-12-16T17:00:43+03:00
Звезды

Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»

В этом году праздничная ночь пройдет без Примадонны
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алла ПугачеваАлла ПугачеваФото: Борис КУДРЯВОВ
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Накануне 31 декабря поклонники российского шоу-бизнеса гадают, кто из их любимчиков представит новую песню в новогоднюю ночь. Ведь по давней традиции музыканты готовят к празднику не только новые костюмы, но и премьеры. Как выяснилось, в этом году праздничный «огонек», к сожалению, обойдется без выступления Примадонны российской сцены Аллы Пугачевой.

- Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках, - сказала «Комсомолке» директор певицы Елена Чупракова.

Видимо, королева сцены решила, что слишком много активностей у нее было в этом году — юбилейный концерт, телевизионные съемки для Первого канала, выход фильма «Тот самый концерт», прокат которого продлен из-за успешных сборов.

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Куда бы рвануть пока дети спят,а муж на работе?
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Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке». Первый канал тогда повторил ее давний клип, записанный для прошлой новогодней ночи. Хитрость теленачальников можно понять. Любое появление Аллы Борисовны всегда приносит рейтинги и вызывает волну обсуждения.

alla_orfeyalla_orfey
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,КАК ЛЮБЯТ В ЖИЗНИ РАЗ...
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Впрочем, фанаты звезды еще надеются, что любимая артистка передумает и споет в новогоднюю ночь. Хотя Алла Борисовна редко меняет свои решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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