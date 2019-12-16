2019-12-16T18:10:23+03:00
Звезды

Премьера музыкального шоу LAB состоится в Яндекс.Эфире 17 декабря

Ася КУЗНЕЦОВА
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Полина Гагарина перепоёт хит Limp Bizkit «Rollin’» и исполнит в новой версии свою песню «Смотри».Полина Гагарина перепоёт хит Limp Bizkit «Rollin’» и исполнит в новой версии свою песню «Смотри».
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17 декабря сервис Яндекс.Эфир эксклюзивно покажет премьеру музыкального шоу Антона Беляева "LAB". Программа "LAB" - это музыкальная лаборатория, в которой артисты исполняют свои песни в необычных аранжировках, записывают неожиданные каверы на хиты других исполнителей, а также рассуждают о творчестве.

В день премьеры шоу выйдет сразу два выпуска: в одном Feduk исполнит песню Элджея "Минимал" в сопровождении оркестра, а в другом Полина Гагарина перепоёт хит Limp Bizkit «Rollin’» и исполнит в новой версии свою песню «Смотри». Также в премьерном выпуске Полина расскажет почему она не поёт в караоке и за что Франку Синатре она предпочтёт Валерия Сюткина.

- Это важный проект. Мы говорим про музыку с теми, кто определяет её сегодня, и поём песни так, как их ещё никто не слышал. LAB - это лаборатория музыки, где возможны любые эксперименты, - рассказал о своей программе Антон Беляев.

Программа "LAB" - это музыкальная лаборатория, в которой артисты исполняют свои песни в необычных аранжировках, записывают неожиданные каверы на хиты других исполнителей, а также рассуждают о творчестве.

Программа "LAB" - это музыкальная лаборатория, в которой артисты исполняют свои песни в необычных аранжировках, записывают неожиданные каверы на хиты других исполнителей, а также рассуждают о творчестве.

В зимнем сезоне Яндекс.Эфира зрителей, помимо премьеры шоу "LAB" ждут новые, созданные эксклюзивно для Эфира, программы с популярными ведущими, а также новогодние выпуски "Такой истории" и продолжение трансляций НХЛ.

Просмотр всех программ и эфиров доступен в России на сайте yandex.ru, в Яндекс.Браузере и в приложении Яндекс. Также их можно смотреть дома - на компьютерах, Smart TV, через Яндекс.Станцию и в дороге на мобильных устройствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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