Мальта плакала над спектаклем Авербуха

Дождь над Ареной Independence мальтийского города Флориана зарядил ровно в тот момент, когда артисты ледового балета вышли на искусственный лед. И чем сильнее закручивалась спираль сюжета, тем сильнее плакали небеса. Через некоторое время лезвия коньков артистов были почти полностью погружены в воду, а на виражах из-под ног фигуристов вылетали фонтаны брызг.

Ледовый спектакль Шутовская свадьба был создан на средиземноморском острове силами Европейского Фонда Поддержки Культуры в лице Константина Ишханова и продюсерской компании «Илья Авербух». Трибуны были заполнены под завязку желающими увидеть первое ледовое шоу в истории острова, и даже ливень не испугал публику.

Фото предоставлено организаторами

ЕЩЕ РАЗ БЛОКБАСТЕР

На счету Ильи Авербуха уже не один «ледовый блокбастер». Но если предыдущие работы больше подходили под определение мюзикл, то на этот раз авторы идеи ледового шоу на Мальте направили Авербуха по другому пути: сюжет «Шутовской свадьбы» основан на эпизоде российской истории времен императрицы Анны Иоанновны, которую фигуристы переписали при помощи коньков. Получилось ярко, красиво и очень убедительно.

«Шутовская свадьба» — адаптированная версия балета «Хрустальный дворец» на музыку современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора. Зрители отметили, что музыка совсем не похожа на современную. Напротив, кажется, будто это забытая, а потом чудесным образом открытая классика.

ЛЕДЯНОЙ ДОМ

Своеобразным символом правления императрицы Анны Иоанновны и ее фаворита Эрнста Бирона стал ледяной дом. Великолепное строение из чистого льда соорудили на Неве для потешной свадьбы — князя Голицына, разжалованного в шуты, и любимицы императрицы шутихи Дуньки. Прекрасные покои едва не стали могилой для новобрачных - ее величество решила, что свадьба закончится казнью: замурованные во льды молодожены должны были замерзнуть. Именно этот эпизод и лег в основу ледового спектакля.

Илья Авербух добавил в эту историю изрядную порцию любви. Императрица Анна Иоанновна страдает из-за своих чувств к Бирону. Некогда пылкий возлюбленный, занявшись государственными делами, кажется, напрочь позабыл о ней.

Фото предоставлено организаторами

Шуты Голицын и Дунька мечтают о счастье и свободе. Но императрица решает по-своему, равнодушие любимого человека ожесточает ее. Получив во время гадания фату, и поняв, что ей не суждено выйти замуж за Бирона, Анна использует ситуацию и объявляет шутовскую свадьбу. Шут Балакирев, смелый и остроумный, один из немногих, кто может, веселя государыню, говорить ей всю правду. Он молит императрицу пощадить молодых. Анна Иоанновна скрепя сердце, соглашается, но при этом, заставляет Балакирева сделать непростой выбор.

ШУТЫ, МУЗЫКАНТЫ И ПЕВИЦА

Главные партии в ледовом балете сыграли прославленные российские чемпионы — Екатерина Боброва (Анна Иоанновна), Дмитрий Соловьев (Бирон), Татьяна Тотьмянина (Дунька). В роли шута Балакирева на лед вышел Алексей Ягудин. Алексей шутит, что уже 15 лет работает шутом у Ильи Авербуха. Но потом всерьез добавляет, что Илья настолько хорошо знает каждого из своей команды, что распределение ролей идет очень быстро и точно. А ему самому очень повезло накануне своего сорокалетия показать в этой технически сложной партии все свои возможности.

Фото предоставлено организаторами

В своей роли Ягудин оказался очень убедителен. Он даже погодные условия сумел обыграть. Черпал пригоршнями воду со льда и обливал своих коллег по «сцене», смело вставал в лужу на колени и даже падал в нее. Все это безусловно играло на образ эксцентричного шута.

Все артисты спектакля показали не только отменное катание, но и драматические таланты. Зрителям все было понятно без слов! Шутиха Татьяны Тотьмяниной получилась очень нежной и искренней. Анна Иоанновна в исполнении Екатерины Бобровой — влюбленной, властной и очень несчастной. Вжиться в образ, по словам фигуристки, ей помогла музыка Алексея Шора: «Мне понравилась музыка Алексея, она очень «катательная», нежная, романтичная, лирическая, но в то же время достаточно ритмичная, что нам очень помогает. Именно этот язык музыки Алексея Шора благодаря своей выразительности помог мне понять образ императрицы Анны Иоанновны, глубже прочувствовать атмосферу всего спектакля и передать это настроение зрителям».

Фото предоставлено организаторами

КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Особое место в спектакле занимают декорации и костюмы. Их создали известные театральные художники, обладатели престижной премии «Золотая маска», Вадим Воля и Ольга Тумакова.

В центре сцены по их задумке расположилась большая императорская корона. Шикарная конструкция оказалась мобильной: в мгновение ока она превращалась то в царские палаты, то в ледяной дом.

Фото предоставлено организаторами

Для героев художники придумали необычные костюмы. Не обошлось дело без кринолинов, париков, царских мантий и корон. Все сделано с такой тщательностью, будто для кино, где потребуются крупные планы. Конечно, кататься в таких пышных туалетах не слишком комфортно, но команде Авербуха не привыкать!

Своеобразной «вишенкой на торте» стали живые выступления музыкантов — скрипача Карена Шахгалдяна и виолончелиста Александра Рамма, а также оперной дивы, солистки Большого театра Анны Аглатовой. Правда им пришлось «урезать марш»: из-за дождя могли серьезно пострадать музыкальные инструменты.

КОНЬКИ СОВМЕСТИЛ С ПЛАВАНИЕМ

Необычные условия сплотили и зрителей, и артистов. После представления публика, несмотря на проливной дождь, 15 минут стояла у бортика льда, аплодировала и кричала исполнителям «браво».

Ну а артисты выкладывали в соцсети видео с катанием под дождем. Дальше всех пошел Алексей Ягудин. Он вышел на лед в белом банном халате, а потом эффектно скинув его, плюхнулся на лед и проехал по нему голым животом, подняв почти настоящую волну. Подписчики Алексея оценили этот красивый жест по достоинству, оставив несколько сотен восторженных комментариев.

Спектакль «Шутовская свадьба», конечно же, покажут и в России. Дата будет объявлена дополнительно. Пока же зрителей ждет другая премьера от Ильи Авербуха - «Волшебник страны Оз». Ее покажут с 27 декабря по 7 января на ЦСКА Арене.