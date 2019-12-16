2019-12-16T18:36:48+03:00
Ворлдскиллс 50+. Время профессионалов

Готовы ли Вы учиться после 50 лет?

В России активно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
Марина АНИКЕЕВА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мы решили спросить у читателей «Комсомолки», а готовы ли они изменить свою жизнь, миновав полувековой юбилей.

Карен Шахназаров, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель, политолог, генеральный директор и Председатель Правления Киноконцерна «Мосфильм»:

- Так сложилось, что в течение жизни я выступал в разных качествах и разных ролях. Мне не внове учиться. С удовольствием бы еще освоил профессию летчика. Всегда об этом мечтал. Но эту мечту всегда мешало осуществить зрение. А вообще профессий много хороших и интересных. Главное - чтобы человек был мастером своего дела, независимо от возраста и рода занятия. Что касается людей старшего возраста, то у нас на «Мосфильме» нет возрастного «расизма». Буквально сейчас по объявлению взяли на работу инженером по технике безопасности (а это очень серьезная ответственность) 60-летнего специалиста. Видно, что человек владеет профессией. Люди старшего поколения зачастую и лучше образованы, и мастеровитее, и работоспособнее.

Евгений Странадко, руководитель отделения лазерной онкологии и фотодинамической терапии в головном институте по лазерным технологиям ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины», лауреат Премии Правительства по науке и технике, профессор медицины:

- Несмотря на мой возраст, я прекрасно ощущаю себя в нашем времени. В профессии новые технологии помогают мне, в частности в распространении метода фотодинамической терапии в борьбе с онкологическими заболеваниями, в особенности их кожными разновидностями. Таким образом нам удалось обучить коллег в 60 из 85 регионов страны, оперативно передать им полезную информацию. Я - пенсионер, и охотно работаю с ровесниками, и буду принимать их на работу, если придется. Они намного квалифицированнее, чем многие сопливые молодые люди, причем это касается всех сфер жизни и всех уровней власти. Молодость - далеко не гарантия отсутствия косности мышления.

Александр Рожников, академик Российской Академии художеств, заслуженный художник России:

- Скульптор остается скульптором до смерти. Чем старше он становится, тем делается мощнее. Я востребован. Но есть люди, отработавшие всю жизнь, например, машинисткой-стенографисткой или слесарем на старом заводе, который сам требует модернизации. Им, конечно, нужно интегрироваться в новое время, в новые условия, нужно учиться, приобретать другие навыки, быть может, даже в своей сфере деятельности. Я занят в Общественной палате городского округа Люберцы и знаком со многими людьми пенсионного и предпенсионного возраста. Это обалденно активный контингент, опыт которого и энергию необходимо использовать. Ну, а если кто-то не хочет учиться, встраиваться в современность - тот, как правило, огурцы на даче выращивает, если таковая имеется.

Марат Ким, режиссёр, сценарист, художник-постановщик, поэт:

- Я всю жизнь брался за то, что не умел, но что было интересно. То дизайном занимался, то раскадровкой в кино, то сценарии писал, то спектакли ставил. Например, за фильм "Волкодав" я одновременно получил «Золотого орла» как художник-постановщик и «Золотой движок» как кинорекламщик. Теперь вот продюсирую. Что касается новых технологий, то периодически консультируюсь у более молодых, чтобы понять - нужно мне это применять в профессии или нет. Не считаю для себя зазорным спрашивать и учиться. Для человека интересующегося жизнью пенсия не наступает никогда.

Илья Шейман, 15-летний победитель финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы России» (WorldSkills Russia) в компетенции «Предпринимательство» среди юниоров, создатель собственного бренда одежды:

- Думаю, буду всю жизнь учился. А сейчас точно поизучал бы маркетинг. Мне очень интересна психология потребителя. Я бы приобрел бы и навыки дизайна. До сих пор приходилось опираться на свои чутье и вкус, но хотел бы точно знать, как люди реагируют, например, на цвета.

Способен ли я принять на работу человека 50+? Почему бы нет? У них богатый опыт и масса наработок. А если он еще и не консервативный, способный воспринимать все новое, то для работодателя это находка.

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