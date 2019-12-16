Особо опасные сироты

Сбежавших из интерната для сирот шестнадцатилетнюю Машу Н. и семнадцатилетнюю Дашу К. нашли сотрудники полиции. Девочек задержали на трассе М-8 "Холмогоры", где они «подрабатывали», оказывая сексуальные услуги дальнобойщикам. (Имена и дислокации изменены, все совпадения случайны). Как и свыше 90% воспитанников детдомов и интернатов в стране, девочки были социальными сиротами - то есть попали в казенный дом при живых родителях. Из интерната они сбежали через две недели после того, как их туда определили. А до того, как родителей лишили родительских прав, несколько лет бродяжничали. Если бы не случайная полицейская облава на "придорожных" тружениц секс-индустрии, в ходе которой юные беспризорницы были задержаны, возможно, девочки бы никогда не оказались в детдоме.

Однако само по себе помещение таких подростков в учреждения для сирот вовсе не гарантирует изменения в их судьбе и образе жизни.

Семнадцатилетний Василий В. (имя изменено) в интернат попал уже с судимостью - используя холодное оружие, ограбил прохожего. Родители-алкоголики перестали заниматься Васей, также как Машей и Дашей, давно, когда он был еще маленький. Поначалу жил у бабушки, когда подрос, стал бродяжничать. Пил, нюхал клей, воровал.

Это всё - реальные истории. Таких историй вам любой директор детского дома может рассказать не один десяток.

Как уже сказано, подавляющее большинство сирот - социальные сироты, т.е. дети алкоголиков и наркоманов, которых государство лишило родительских прав "по причине их неисполнения".

Государство очень неплохо заботится о сиротах - в материальном плане. На содержание одного воспитанника сиротского учреждения в месяц выделяется от 50 до 120 тысяч(!) рублей. Подчёркиваю: в месяц, не в год! Кроме того, если их лишенные прав родители, перебрав алкоголя или наркотиков, перебираются в мир иной, сиротам выплачивается пособие по потере кормильца. Детдомовцы имеют массу льгот, в том числе льготы на поступление в ВУЗы, бесплатное жилье от государства после совершеннолетия.

И вот тут-то и начинается беда, причем беда не у сирот, а у тех, кому "повезло" оказаться с бывшими детдомовцами в одном доме или в одном подъезде.

Потому что наше государство, в лице чиновников, как всегда все делает через одно место, и это место - отнюдь не голова. Бывало, целые подъезды, целые дома, а пуще того - целые кварталы заселялись сиротами! Как нетрудно догадаться, верховодить там начинают отнюдь не отличники, спортсмены и честные труженики, а вышеупомянутые "Маши", "Даши" и Васи" – со своим богатым жизненным опытом.

Такие районы быстро превращаются в криминальные гетто, а мирные, "не сиротские" жители не знают, куды бечь.

География данного явления обширна: есть такие истории и на западе - в Санкт-Петербурге, и на востоке - в Бурятии, например. Да много где ещё.

Я двадцать лет занимаюсь сиротами, и всегда говорил: материальные блага, полученные на халяву, для выходцев из интернатов - зло!

Зачем вообще давать квартиры бесплатно? "Социально незащищенная группа"? Дайте социальное жильё в социальный найм, с жестким контролем. Ведет бывший воспитанник асоциальный образ жизни - переселяйте в общежитие. Подключайте правоохранительные органы.

Беда сегодняшней России в том, что целенаправленная, планомерная, долгая социальная работа с сиротами подменяется «программами», на которых так и норовят погреть руки сопричастные.

Что делали мы, наша добровольческая команды, в рамках такой деятельности? Мы набирали группы сирот предвыпускного возраста, привозили в наш реабилитационный центр, устраивали на работу в Москве. Подростки получали опыт самостоятельной жизни "под ключ" - трудовую, бытовую, психологическую и социальную адаптацию. Главным для нас было показать нашим подопечным: ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ НА ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ НЕ ВОРОВСТВОМ ИЛИ ПРОСТИТУЦИЕЙ, А ЧЕСТНЫМ ТРУДОМ. И некоторые из них пошли этим путём, и теперь живут и работают в Москве.

Но эту волонтерскую деятельность нам пришлось прикрыть - это никому оказалось не нужно! "Никому" в данном случае - директорам сиротских учреждений. Ведь именно руководители детских домов и интернатов являются законными представителями и опекунами сирот. Судьба детей полностью в руках директора. По идее, они в очередь должны стоять, чтобы устроить своих воспитанников в наш центр. Не стоят. Почему? Потому что им на подопечных, и их дальнейшую судьбу, по большому счёту, наплевать. С них за это никто не спросит! Главное, чтобы в детдоме ремонт был хороший, мебель, и воспитанники были одеты. Тогда любая комиссия похвалит, премию выпишет, и по службе продвинет. А что там с детьми происходит - никого не волнует, пока не попали в криминальные сводки.

И ведь в России не только с сиротами так, а почти во всех сферах, возьмите хоть спорт, хоть демографическую политику, хоть культуру, хоть науку: показуха вместо реальной деятельности. Лишь бы блеснуть на проверке, а дальше - хоть трава не расти...