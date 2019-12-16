2019-12-16T19:27:01+03:00
Общество

Раскошеливайся, мать, на пять косарей - я у тебя отличник!

Нужно ли платить подросткам за оценки и работу по дому, размышляет Зинаида Лобанова, автор телеграм-канала про родительство «Планше и Бланманже»
Зинаида ЛОБАНОВАжурналист
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самой распространенной жалобой родителей, хитом и лауреатом «Песни года» является жалоба: «мой подросток перестал учиться».

Оценки как лакмусовая бумажка для понимания того, что чадо перешло в сложный пубертатный возраст. С пятерок – на четверки; из хорошиста – в троечники. Интерес падает, прогулы, новые компании, прощупывание окружающего запрещенного мира. Не до учебы.

Твердое второе место - беспорядок в комнате, на собственной кровати и вообще в том углу жизни, который родители выгородили для подростка.

- Я не убираюсь в сынарнике, - сказала мне однажды подруга, - просто отпихиваю всю грязь ногой. Смотри, как надо.

Там и правда был «сынарник»: надкусанный и обветренный бутерброд с сыром, несколько пластиковых бутылок на полу, пустые пачки от хлебцов, наушники, носки, разноцветные бумажки – все это ровным слоем покрывало пол, а возле кровати была куча одежды.

- А мои едят на кухне, - вяло похвасталась я.

- А ты подожди немного, - охладила меня подружка.

Тысячи тысяч статей написано о пубертате, но почему то для многих родителей он так же внезапен, как снег зимой для руководства города. Все новые и новые родители врезаются в пубертат со всего маха и начинают бороться с ним, как умеют. У некоторых с фантазией все хорошо, и тогда они лишают детей гаджетов, усаживают под лучину и заставляют вышивать крестиком. Но чаще всего в дело идут финансовые рычаги. Это то, что мы – взрослые – умеем делать лучше всего: платить и подкупать.

Всероссийская родительская операция: «Деньги в обмен на уборку и учебу». Получил «пятерку» за контрольную – 100 рублей; получил «двойку» - минус 100 рублей. Хорошо закончил четверть – пять тысяч. Плохо – в зависимости от договоренностей.

Помыть посуду за собой – 50 рублей.

Помыть посуду за всю семью – 200 рублей.

Пропылесосить – 300 рублей.

Вытереть пыль, разобрать книги, выкинуть мусор – на все есть смета.

Финансовый портфель составлен, договоры подписаны, текст, который мелким шрифтом, – разъяснен отдельно.

Адепты движения «заплатил – получи чистый пол» говорят о том, что это стимулирует подростков убирать квартиру. Мол, так не допросишься, а за деньги он будет. Мне это немножко напоминает секс с проституткой. Ну то есть без любви, но за деньги.

Подождите, это ваш подросток? У вас семья? Почему, в какой момент домашние обязанности (а когда человек живет в такой общине, как семья, то обязанности у него автоматически появляются) стали платными? А за стакан воды в старости вы тоже будете платить? Это ж наверное будет уход и помощь за пожилым родственником.

- Ну иначе он ничего не делает, а так стимул.

Слушайте, он подросток, его единственная сейчас задача – это сепарироваться от вас всеми возможными способами. Чаще всего через бунт. Неубранная комната – это его манифест свободы. Это способ сказать: я не буду делать, как ты хочешь. И все попытки принудить его к миру с помощью тяжелой артиллерии в виде тряпки, ведра и мистера Пропера, все это рассматривается как диктатура и насильственный захват власти.

Да. Он может убирать за деньги, но без восторга, искры и внутренней радости. Понимаю, что вам важней чистый пол, чем его радость. Но тут скорее это выглядит так: что важнее – чистый пол или хорошие отношения с ребенком?

- Я плачу за хорошие оценки, это помогает моему ребенку научиться правильно обращаться с деньгами, распределять траты, - говорит мне одна мама.

О боже, мы точно сейчас в декабре 2019? Я могла бы в такое поверить в конце 90-х. Сейчас дети с пяти лет играют в монополию; в некоторых школах вводят курс «финансовая грамотность»; подростки зарабатывают в Инстаграмм или YouTube (моя дочь, например, продает лизунов) – а вы хотите их научить финансовой грамотности, оплачивая «пятерки» за географию?

Для чего вы хотите оплачивать учебу? Чтобы у ребенка были пятерки? Кому они нужны? Судя по всему, вам, а не ему. Или вы искренне верите, что как только вы начнете оплачивать учебу, то подросток будет больше ей интересоваться? Полюбит ходить в школу?

Помню, мы как-то на работе решили не материться. Договорились и расписали цены по ругательствам: за «блин» - 10 руб, далее - по восходящей. Закончилось все банально: каждый положил по 500 рублей и продолжил материться дальше.

Тем, что родители платят деньги они добиваются коротких целей: хорошие оценки и чистый пол. Но в длинную эта стратегия пробуксовывает. Оплата учебы и домашнего труда не делает подростка более сознательным, аккуратным и тянущемся к знаниям.

А ведь все-таки это, наверное, главная задача родителей.

Ну или я очень жадная мама, потому что не готова платить своему ребенку ни за что. Я регулярно даю деньги на карманные расходы и кофе с плюшками. В обмен рассчитываю, что подросшие дети возьмут на себя мытье посуды, борьбу с пылью и выполнение школьных домашних заданий. Или мы не семья?

ИСТОЧНИК KP.RU

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