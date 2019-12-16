О «двойной лояльности» артистов и журналистов

В третий раз в Армении собрался «Лазаревский клуб», названный так в честь армянской семьи Лазаревых, ставших волей императрицы Екатерины Второй потомственными дворянами – за заслуги перед Россией.

Один из участников клуба в кулуарах вспомнил, как встретил в час ночи, в Иркутске, на берегу Ангары, двух армян, споривших об «оражевой революции» (2018 года) в Ереване, новом премьере республики Пашиняне и будущих отношениях с Россией. Хотя, где Иркутск, и где Ереван? И в то же время, благодаря информационному миру, все было рядом – на расстоянии одного клика компьютерной «мышью». Поэтому в «Лазаревском клубе» говорили, какую роль играют СМИ в разжигании российско-армянской дружбы или вражды. Как выяснилось, не всем «Лазаревский клуб» нравится.

Поэтому, депутат Госдумы России Константин Затулин, сразу же предупредил «лазаревцев»:

- Призываю быть аккуратными, за деятельностью клуба следят самые разные центры влияния, не все к нам относятся доброжелательно. Уже были попытки представить нас….

Тут, Затулин на секунду замялся, вспоминая, как называли клуб недоброжелатели – «агенты Кремля», это был самый добрый эпитет. Но, произносить его вслух Затулин не стал.

После слово взял пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян. Начал он с маленькой провокации – заговорил на армянском. Когда его попросили говорить по-русски, он тут же напомнил, что в Армении действует «закон о языке» и следующее заседание Клуба нужно обеспечить синхронным переводом на армянский... Карапетян пересчитал все визиты армянских политиков первого эшелона в Москву и сообщил о грядущем визите Пашиняна после Рождества. Это, по мнению пресс-секретаря, свидетельствует о теплых отношениях наших стран. И выразил огорчение, на словах, тем, что «жизнь в Армении так мало представлена в России, хотя у нас транслируется до 50 российских каналов». По его убеждению, в России мало информированы о реформах в Армении. Когда корреспондент КП попросил рассказать конкретно – что и как удалось реформировать после «оранжевой революции», ответ получился расплывчатый:

- У нас теперь нет никаких ограничений на бизнес-деятельность, этим и объясняется экономический рост – 7%.

Пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.Фото: Дмитрий СТЕШИН

И вообще, по мнению западных социологов, 80% жителей Армении довольны правительством – подытожил Карапетян. О председательстве Армении в ЕврАзЭС и выгодах, которые получают страны в этом экономическом сообществе, он почему-то умолчал, не заметил.

Один из самых интересных докладов привез из Москвы политолог Виталий Третьяков – «Журналистика и национальные интересы». По его мнению – основная проблема в том, что власть никак не озвучивает те самые национальные интересы. Этим активно занимаются журналисты – «патриоты» и «западники», воюют между собой, а власти помалкивают. Вторая проблема – «двойная лояльность», которая первый раз всплыла в российских СМИ во время войны в Грузии:

- В 2008 году дала о себе знать грузинская диаспора в России, которая была уверена, что Грузии нужно все прощать. Перед журналистами встал вопрос — за Москву или за Тбилиси? Сейчас то же самое происходит вокруг Украины и Крыма. Московская артистическая элита и ряд журналистов проявляют минимальную лояльность к России и максимальную, даже всепрощающую, — к Украине. И перед федеральными каналами встает вопрос — кого выпускать в эфир?

Про аналогичные проблемы, возникшие в 2018 году, во время революции в Ереване, Третьяков тактично умолчал – «в доме повешенного не говорят о веревке». Просто обозначил проблему. Собственно, это и была главная задача «Лазаревского клуба», межнациональной общественной и дискуссионной площадки. Вода камень точит, даже если он лежачий.