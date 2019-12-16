Осторожней с мусором!

Лучше б он этого не делал. Пока, по крайней мере. Дело не в симпатиях/антипатиях (мне, как экономисту, популизм и демагогия ФБК фиолетовы). Суть в том, что сотрудник Фонда «эколог» Николай Ляскин и младенческий ТГ-канал, родственный, как я полагаю, псевдооппозиционерам, полезли в воду, не зная броду. Проще говоря, взяли «мусорную» тему, не имея ни малейшего представления о нормативной базе по обращению с отходами.

Чем немало подгадили сторонникам: с одной стороны, выдали своим крапленые карты, с другой – показали оппонентам, что козырями (кроме горла) не располагают. Эх!

Поскольку ссылка на тексте Ляскина стоит выше, буду разбирать по пунктам, следите.

1. «Итак, Департамент ЖКХ выложил новую территориальную схему обращения с отходами Москвы… Важный момент: датирована схема 15 ноября 2019. Срок «дискуссии» — 14 декабря, а отправлять свои замечания можно было только до 1 декабря. Ах как хорошо, как хорошо!»

Молодцы, ФБКшники! Поймали-таки за руку Собянина и всю честную компанию! Если бы так…

Простейший анализ показывает, что проект территориальной схемы обращения с отходами (терсхемы) разработан Департаментом ЖКХ Москвы (ДЖКХ) в соответствии с Законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и (внимание!) Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130.

Документы эти федеральные. И любой регион просто обязан их выполнять. Даже такой крутой, как Москва. Как Вы обо всем этом не знали, господин «эколог»?

ДЖКХ, в полном соответствии с п.21 Правил, разместил проект терсхемы на официальном сайте с указанием дат начала (15.11.2019) и окончания (16.12.2019) проведения общественного обсуждения, что составило 32 календарных дня. Так ДЖКХ решил, имеет право. Сказано же в Правилах – от месяца до трех.

Теперь почему крайний срок замечаний определен 1 декабря. Взгляните в п.23 Правил: срок принятия замечаний и предложений – не позднее 15 дней до дня истечения срока общественного обсуждения. То есть, как раз 1 декабря.

Кстати говоря, после направления в заинтересованные ведомства уведомлений о размещении с приложением проекта терсхемы на электронном носителе, от них поступило несколько замечаний. По всей вероятности, они будут учтены.

Почему федеральное правительство не внесло в Правила пункт об оповещении о процедуре всех СМИ – бог весть. Хотя я не представляю, как подобная дичь может быть реализована на практике. Что до игнорирования непосредственно ФБК, то вы ровно с таким же успехом можете предъявить претензии Минпромторгу, Росприроднадзору, Минстрою и УФАС по Москве, куда проект терсхемы был направлен, но их сотрудники почему-то не сочли нужным вам сообщить. Злодеи, не иначе.

2. «Заглядываем сразу в приложение 8 «Перспективная схема потоков твёрдых коммунальных отходов», которая расскажет нам о том, куда же поедет московский мусор. Видим, что в этой терсхеме нет Шиеса и Архангельской области в целом».

По Шиесу до сих пор нет согласованной проектной документации (государственные экспертизы, оценка воздействия на окружающую среду и проч.) для отражения объекта в качестве перспективного. Вы как «эколог» не можете об этом не знать. А если знаете, зачем передергиваете? Лучше бы мерзнущий в Шиесе народ оповестили, чем так.

«Зато! Михали Калужской примут более 2,5 млн т, из которых на переработку отправятся всего 250 000. Когда только полигон Михали закладывался им было страшно говорить про 1,8 млн т, которые туда будут приезжать, теперь мы видим цифру уже в 2,5 млн т. Вообще можете себе представить, что будет закапываться больше 2 млн тонн отходов в землю? Это настоящая катастрофа».

Николай, я в Михалях был и вот что имею сказать. Вы тупо (простите!) сложили объем обработки (1 млн т в год) с объемом захоронения (1,55 млн т в год) и получили «страшные «более 2,5 млн т». Но так нельзя, согласитесь. Процессы-то разные.

В экотехнопарке «Калуга», который Вы называете по ближайшему населенному пункту Михали, из годового 1 млн т ТКО обработке подлежит четверть. То есть, 0,75 млн т ТКО не утилизируется, и дополнительно предполагается захоронение 0,8 млн т. Итого – 1,55 млн т. Ну и где тут «больше 2 млн т отходов в землю»?

Что, не прокатило?

3. «Что еще важно. В схеме фигурирует Владимирская область с пока неизвестным объектом. Это вызывает очень много вопросов и мой совет жителям Владимирской области подготовиться».

Ну ок. С Шиесом промахнулись, с Калугой обсчитались, может с Владимирской областью повезет? И тут мимо.

Откройте еще раз Постановление Правительства №1130. Видите, Постановлением установлены требования к указанию объектов в границах соответствующего субъекта РФ, обязанность указания конкретных объектов на территории других субъектов отсутствует. ДЖКХ мог указать их справочно, а мог вовсе промолчать, хозяин – барин.

Тем не менее, по-честному указал, и теперь без вины виноватый.

4. «Какой вывод уже можно сделать? Во-первых, это прямое и грубое нарушение наших прав и прав участников рынка. Во-вторых, теперь мы точно имеем представление куда поедет московский мусор. Практически в ультимативной форме. Они прекрасно понимают, что опубликуй эту схему как положено, никто бы не дал принять ее в таком виде».

Николай, в том-то и дело, что ДЖКХ Москвы опубликовал терсхему «как положено». «Мусор поедет практически в ультимативной форме»? Так на то она и власть, чтоб не размазывать сопли – сначала примем, а потом включим заднюю. Мне, коренному москвичу, слюнтяйская власть не нужна и «грубого нарушения своих прав» я, убей, не вижу.

Даже в части указания прогнозного тарифа Регоператора в соответствующем разделе терсхемы. Во-первых, это еще одно требование Постановления №1130, во-вторых, приведенная информация не означает фактического отбора Регоператора. Если Вы не в курсе, в Москве «мусорная» реформа отложена до 2022 года, вот через пару лет и вернемся к разговору о Регоператоре.

Тут так и подмывает заостриться на Вашей фразе «прямое и грубое нарушение прав участников рынка». Мол, о ком это Вы печетесь, на чьи донаты пляшете? Но не буду: я – экономист, вы – «эколог», ни к чему нам понятийные разборки.

5. «Ну и нам стоит готовиться».

Заключительного пассажа не понял. К чему нам (мне) стоит готовиться (или не готовиться)? К тому, что ОПГ в «мусорном» бизнесе больше не будет? Что век свалок заканчивается, и на смену идет цивилизованная переработка? Что одна из самых острых проблем моей страны постепенно начнет рассасываться?

Будет время – проясните.