55-летняя Моника Беллуччи воссоединилась с 36-летним возлюбленным

От такой красивой женщины действительно трудно уйти: похоже, Моника Беллуччи снова встречается с французским художником Николасом Лефевром. О расставании 55-летней актрисы и 36-летнего владельца модной галереи стало известно в июле. С тех пор рядом с Моникой не было других мужчин. И вот теперь пару снова видят вместе. Папарацци сфотографировали влюбленных на улице Парижа.

Моника пока не раскрывает секрета, что происходит между нею и бывшим бойфрендом. Но на прогулке пара выглядела весьма расслабленно: Моника и Николас о чем-то увлеченно беседовали и обменивались улыбками. Лишь заметив камеры фотографов, Моника слегка погрустнела.

Папарацци снова сфотографировали пару на улицах Парижа. Врзможно, это любовь?Фото: EAST NEWS

Впрочем, не исключено, что актриса и художник просто продолжают общаться, но уже как друзья. Об этом Беллуччи рассказывала в интервью сразу после расставания.

- С этого момента наши отношения пойдут по другому пути - дружбы на всю жизнь. Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, и он научил меня очень многому, - подчеркивала она.

Пара встречалась почти два года. Актриса и ее избранник появлялись вместе на красных дорожках — Николас сопровождал Монику на светских кинематографических мероприятиях как ее спутник. В интервью Беллуччи признавалась, что она влюблена и очень счастлива.

- Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива, - делилась тогда итальянская дива.

Но этим летом в беседе с одним из глянцевых журналов Моника поведала, что они с Николасом больше не вместе.

Тем временем бывший муж Моники, актер Венсан Кассель нянчится с новорожденной дочкой. В апреле новая жена артиста, 22-летняя модель Тина Кунаки родила ему девочку. Малышку назвали Амазони — в честь Бразилии, родины ее мамы. Кассель и Кунаки поженились в августе 2018 года — невеста тогда уже была беременна и пошла под венец с заметным животиком. В браке с Моникой Беллуччи у Венсана родились две дочки: Дева Кассель (сейчас ей 15 лет) и Леони Кассель (ей 9 лет).