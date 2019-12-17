2019-12-17T01:07:38+03:00
Здоровье

Обычная простуда или уже осложнение? Как отличить симптомы

Врачи предупреждают: небрежное отношение к вирусам приводит к осложнениям. Именно беспечные пациенты образуют так называемую «вторую волну» эпидемии. Как справиться с симптомами ОРВИ и распознать первые признаки осложнений
Анна КУКАРЦЕВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ОРВИ в декабре-феврале - событие предсказуемое, но все равно неуместное. Многие стремятся переболеть «побыстрее», отлежаться пару дней дома и побыстрее выйти на работу или вернуться к учебе при первых признаках улучшения. Или же вовсе перенести болезнь «на ногах». Ведь мы же все умные, что такого в обычной простуде? Тем более, что болеем мы как минимум два-три раза в год. Но иногда привычные симптомы говорят уже о серьезных осложнениях.

Насморк: промываем нос

Насморк (по-научному ринит) – реакция слизистой оболочки носа на внедрение патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий или микрочастиц). Помимо симптоматических препаратов (комплексных для лечения ОРВИ), важно промывать нос физиологическим раствором или смесью соды и соли (по одной чайной ложке на литр воды). Это помогает «смывать» микроорганизма со слизистой и снимать отек носа.

Сосудосуживающие капли часто использовать не рекомендуется (может вызвать сухость слизистой, привыкание и дальнейшее ощущение заложенности, хотя насморк уже прошел). Максимально возможное применение ищите в инструкции (как правило, это 3-4 раза в день не дольше 7 дней).

Также могут помочь эфирные масла (наклейки, спреи) — если нет аллергии, конечно. Масла обладают антисептическими, тонизирующими и антимикробными свойствами. При ОРВИ используются масла эвкалипта, мяты, можжевельника, шалфея, чайного дерева. Эфирными маслами можно растирать спину и грудь, наносить на пазухи носа, в разведенном виде – полоскать ими горло и использовать для ингаляций.

Кашель: типичен для ОРВИ

Кашель – рефлекторный ответ организма, предназначенный для очищения дыхательных путей от инородных частиц, микроорганизмов и секреторных выделений. Он является типичным симптомом острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ).

Для лечения кашля в домашних условиях рекомендованы ингаляции и полоскания горла для уменьшения воспаления слизистой.

В чем разница между обычной простудой и осложнением

В чем разница между обычной простудой и осложнением

ВАЖНО

Если чувствуете симптомы ОРВИ

Первые 48 часов с момента проявления симптомов ОРВИ – самые важные! Именно в этот промежуток респираторные вирусы распространяются в организме человека наиболее активно. Чтобы замедлить этот процесс, а впоследствии облегчить «сценарий» течения болезни, предпримите следующие меры:

- Начините прием безрецептурных препаратов для лечения ОРВИ, промывайте нос. Отпроситесь с работы!

- Максимально увлажните воздух в квартире — если нет увлажнителя, можно набрать в ванную теплой воды и открыть дверь.

- Пейте много жидкости для снижения интоксикации. В том числе травяные чаи, морсы.

- Если нет температуры, можно немного погулять, но не перенапрягайте организм: если чувствуете слабость, лучше полежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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