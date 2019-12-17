Как «Дальневосточный гектар» подружился с «ипотекой 2%»

Уже 3,5 года Дальний Восток является настоящим «клондайком» для жителей России – для тех, кто берет участок земли и создает на нем с нуля что-то нужное себе – собственный дом, ферму, плантацию – на что хватит желания, денег и фантазии. Это стало возможным благодаря программе «Дальневосточных гектар».

В рамках нее любой житель России может получить бесплатно до 1-го гектара земли под строительство дома, ведения хозяйства или для бизнеса. Государство разрабатывает новые преференции для тех, кто хочет взять гектар и перебраться на Дальний Восток для его освоения. Например, в этом году реализована дальневосточная ипотека под 2% годовых. «КП» рассказывает о программе «Дальневосточный гектар» и обо всех ее преимуществах.

НА ВЫБОР – ПОЧТИ ПОЛСТРАНЫ

Программа «Дальневосточный гектар» начала свою работу в 2016 году как мера поддержки местного населения и привлечения в огромный, но малонаселенный регион новых людей, готовых в нем жить и работать. «Земля держит, земля привлекает» - по такому принципу пошли инициаторы программы, и не прогадали: более 76 тысяч россиян уже принимают участие в программе «Дальневосточный гектар», еще 7 тысяч человек ждут решения по своим заявкам.

На первых порах бесплатную землю могли получить только жители Дальнего Востока, но уже с 2017 года на дальневосточные наделы начали претендовать жители всей страны. И не только претендовать, но и активно брать. Выбрать было из чего: землю по программе предоставили все девять регионов ДФО – от Чукотки до Приморья. А после расширения Дальневосточного федерального округа в 2018 году получать гектары стало можно еще и в Бурятии с Забайкальем (пока только жители указанных субъектов). Настоящее раздолье для всех, кто мечтал о своей земле.

Так просто и так много ее не дают больше нигде в России: до 1 га на человека. То есть, например, среднестатистическая российская семья из 4-х человек может получить надел в 4 га.

Земля под «Дальневосточный гектар». Фото: Роман САВВА

Но и это не предел: развивая программу, ее инициаторы придумали механизм коллективных заявок – до 10 человек могут объединиться и получить на коллектив 10 га земли. А если у 20-ти граждан участки расположены вблизи друг от друга и не далее 20 км от ближайшего населенного пункта, то государство будет помогать с обустройством территории, строительством дороги, прокладкой коммуникаций. Если же граждан объединяет и общий бизнес, то они смогут рассчитывать на поддержку, которая предусмотрена для кооператоров. И в зависимости от категории бизнеса – на иные федеральные и региональные льготы для предпринимателей. На сегодняшний день гектарщикам доступно порядка 35 мер господдержки, среди которых субсидии, гранты и льготное кредитование.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР – ДЛЯ БИЗНЕСА И ДЛЯ ДУШИ

Несколько лет реализации программы показали, что люди берут землю для самых разных целей. Благо и профильный закон предоставляет широчайший спектр того, что с этой землей можно делать. Если коротко, то делать можно практически всё, что не запрещено законодательством. Главное, чтобы эта деятельность не противоречила правилам, установленным градостроительными регламентами для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, а также была совместимой с деятельностью, ведущейся на смежных участках. Можно взять землю для постройки жилья, организации сельского хозяйства, разведения скота, разбивки сада, занятия предпринимательской деятельностью. Если участок относится к лесной зоне, то можно использовать землю для заготовки древесины, сбора растений, выращивания лесных, плодовых растений.

И уже есть немало примеров, как взявшие гектар граждане сумел его освоить.

Один из самых ярких – пример сахалинца Алексея Ткаченко, который вместе с родственниками создал на выданной по программе земле этнодеревню и центр для любителей ездового спорта на собачьих упряжках в селе Новое Корсаковского района Сахалинской области.

Алексей Ткаченко очень любит то дело, которым начал заниматься благодаря программе «Дальневосточный гектар». Фото: Егор ПРЯННИКОВ

Алексей рассказывает, что центр ездового спорта родился из увлечения ездой на собачьих упряжках. Для этого вместе с родственниками он взял четыре гектара земли. Но постепенно увлечение переросло в бизнес. Хотя Алексей не ставит деньги во главу угла – им, прежде всего, движет осознание важности дела, которое он создал. Теперь, помимо популяризации ездового спорта, Алексей знакомит туристов с традициями коренного народа Сахалина – нивхов. Для этого он взял дополнительный гектар у трассы, где реализует проект этнодеревни: построил юрту и небольшую столовую с традиционной сахалинской кухней. В юрте для туристов устраивают уникальные представления с участием нивхов, а в столовой подают национальные блюда. Летом 2019 года в этнодеревне сделали зону для стрельбы из традиционных луков, привезли ездовых оленей и организовали детский дневной этнический лагерь. В реализацию проектов сахалинец уже вложил больше 5 млн рублей собственных средств.

Этнодеревня процветает. Фото: Егор ПРЯННИКОВ

- Я люблю интересные истории, интересные проекты. Мне хочется пропагандировать ездовой спорт, возрождать национальные традиции народов Сахалинской области, и я это делаю. Зимой у нас катаются на собачьих упряжках, летом – на картах. У нас прекрасная природа, и мы организуем для наших гостей походы и рыбалку с собаками. У нас они знакомятся с культурой и традициями коренных народов. Мне нравится, что это востребовано, что к нам хотят ехать люди: экскурсии расписаны на полгода вперед, приезжает много иностранцев. Мы видим, что наш проект востребован, что все получается. Поэтому будем развиваться и дальше, - говорит Алексей.

ВСЕМ ГЕКТАРЩИКАМ – ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 2%

Статистика показывает, что большинство граждан (более 54%) получают «дальневосточный гектар» для строительства личного жилья. Собственный дом в лоне первозданной дальневосточной природы, в таежном уголке, на берегу моря или озера – разве это не мечта?

Видя интерес населения к этому направлению, Правительство РФ и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовили для участников программы, взявших землю под строительство, замечательный подарок – льготное ипотечное кредитование на строительство жилого дома по беспрецедентно низкой ставке – 2% годовых. Кредит до 6 млн рублей можно взять на срок до 20 лет.

Причем даже наличие квартиры в собственности не является для гектарщика ограничением для получения льготного кредита! И даже напротив – помогает в оформлении ипотеки.

Взять ипотеку под 2% гектарщики могут под залог имеющегося жилья до момента оформления права собственности на построенный жилой дом и земельный участок. Как только дом на гектаре будет сдан и оформлен, он станет предметом залога, а с квартиры будут сняты все залоговые обязательства. Критерий для участия в программе один – договор безвозмездного пользования на земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» и вид разрешенного использования земли: либо для индивидуального жилищного строительства, либо для ведения личного подсобного хозяйства.

Важный момент! На текущий момент существует определенное ограничение для участников программы «Дальневосточный гектар». Заминка с получением льготной ипотеки может возникнуть из-за вида разрешенного использования земли. По требованиям программы оно должно быть с правом строительства дома, а это значит, что вид разрешенного использования участка должен быть «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)». Если вид использования земли иной, то нужно оперативно направить уведомление в уполномоченный орган. Он его должен согласовать, подписать и отправить в Росреестр, чтобы тот сделал соответствующую пометку в реестре.

Предприниматель из Владивостока Роман Савва – один из первых гектарщиков, подавших заявку на «дальневосточную ипотеку». Роман признается, что у него в крови быть первооткрывателем и не боится браться за неизведанное.

- Сначала получил земельный участок в «пилотном» Ханкайском районе, когда давали только там. Но там не получилось, так как были неточности в электронной карте, и так вышло, что взял участок в водоохранной зоне. Пришлось участок вернуть, а в качестве замены получил 2,3 гектара в поселке Зарубино Хасанского района Приморского края. Самое прекрасное место - это юг Приморья, наша туристическая Мекка. Хочу построить дом для семьи и друзей, а потом, если все получится, развивать на участке туристический бизнес, - рассказал Роман.

Роман Савва с женой. Фото: из личного архива

По его словам, заявку на льготную ипотеку подал сразу, как только о ней узнал.

- Если все получится, это будет отличное подспорье для освоения участка. Я уже приступил к постройке дома на участке, но строительство идет не так быстро, как хотелось бы: своих денег пока хватило только на монтирование свайного фундамента. Если получится взять ипотеку под такой низкий процент, то тогда смогу освободившиеся деньги пустить на освоение участка, и дело пойдет быстрее. Вообще, это очень своевременная мера поддержки для получателей гектара, без нее, не имея свободных средств, освоить участок очень трудно. Это для нас – гектарщиков – действительно подарок судьбы. Благодарен всем причастным к этому событию – и АРЧК ДВ и банкам, - поделился планами Роман.

Кстати, для гектарщиков Приморского края, взявших землю под строительство, пилотно реализуется еще одна мера поддержки – предоставление льготных домокомлектов с использованием увеличенной квоты на заготовку древесины – до 200 кубических метров.

Чтобы стать обладателем заветного гектара, нужно посетить сайт «На Дальний Восток.рф».