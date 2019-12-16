Стартовали репетиции перед главным конкурсом красавиц столицы - Мисс Москва 2019

Стартовали репетиции главного конкурса красавиц столицы «Мисс Москва», который является одним из старейших конкурсов красоты на территории Российской Федерации.

В ежегодном конкурсе красоты для жительниц города Москвы и Московской области с 1994 года принимают участие девушки в возрасте от 15 до 25 лет.

Помимо основного титула «Мисс Москва», красавицы получают титулы «Краса России», «Московская красавица». Юные участницы могут побороться за титул «Мисс Юная Москва».

Победительница конкурса столицы удостаивается права принять участие в Национальном фестивале красоты и талантов «Краса России».

Наши читатели по традиции также смогут выбрать самую красивую девушку, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда».