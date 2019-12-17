ЗАЧЕМ МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ

Делиться, делиться и еще раз делиться! Нет, уважаемые бизнесмены и те, кто еще только планирует начать собственное дело в российской столице, мы не призываем вас раздать половину капитала кому-либо. Мы просим поделиться знаниями, опытом и ошибками, которые сделали вас успешными и перспективными. Именно поэтому и решили объявить творческий конкурс для предпринимателей. Задача конкурса - поддержать малый и средний бизнес столицы.

ЧТО ПОЛУЧИЛИ В ИТОГЕ

Задача, которая стояла перед нашими конкурсантами, на первый взгляд проста - написать эссе о своем бизнесе, как его начинали, развивали и почему выбрали именно это направление предпринимательства. Результат приятно порадовал организаторов конкурса с обеих сторон. Почему так? А потому что количество участников конкурса, несмотря на скромный тайминг совместного проекта, превысило все наши ожидания.

Увы, но размеры нашей деловой вкладки в «Комсомольской правде» не позволяют нам опубликовать все безусловно любопытные истории становления бизнеса в Москве. Да и правила конкурса обязывают выбрать лучших из лучших. Поэтому сегодня под общим заголовком «Строим успешный бизнес в столице» мы представляем самые интересные истории, самые неожиданные биографии и самые необычные бизнесы, о которых вы нам рассказали.

В барбершопе только девушки

Елизавета СОКОЛОВА, автор, идеолог и совладелец Barbarella Barbershop

Как открыть мужскую парикмахерскую с мастерами из прекрасной половины человечества.

- Желание открыть барбершоп, где трудятся девушки, родилось в ответ на чересчур однообразную ситуацию, сложившуюся на рынке. Классическая концепция такой цирюльни подразумевает закрытое сообщество, где работают только мужчины. Такой формат заимствован у Запада и активно развивается у нас.

На волне экзистенциального кризиса, возникшего в тот момент, когда я осознала, что карьера в крупной транснациональной компании, где несколько лет занималась связями с общественностью, - просто следование социально одобряемому сценарию, уволилась из офиса и пошла в Театрально-художественный колледж. Так, уже имея высшее образование (окончила Академию внешней торговли при Минэкономразвития), получила среднее специальное и стала работать гримером-фрилансером.

Тогда в Москве открылся первый барбершоп. Так я увидела новую свободную нишу с большим потенциалом развития. Тот факт, что по исторической традиции девушек в подобные заведения работать не берут, меня не остановил. Решила освоить мастерство мужской стрижки, моделирования бород и усов и традиционного опасного бритья - стать первой девушкой-барбером.

- Не женское дело? Ну-ну...

После первого года работы решила, что мне нужен международный опыт, и поехала приглашенным мастером в Таллин. По возвращении у меня уже был авторитет, и я смогла устроиться в популярный барбершоп в Москве. За полгода стала там одним из самых успешных мастеров, обзавелась своей базой клиентов и начала задумываться, что можно было бы открыть мужскую парикмахерскую с мастерами-девушками.

За год проработала концепцию заведения, написала бизнес-план, нашла партнера и инвестиции для запуска проекта. На подготовку к запуску ушло еще 10 месяцев, и в апреле 2017 года открылся Barbarella - первый в Москве барбершоп с барберами-девушками.

Как мастер, прошедший путь от подмастерья до востребованного специалиста, я хорошо знала бизнес изнутри - все, что должно быть в идеальной мужской парикмахерской.

Создание бренда с нуля, проработка маркетинговой концепции, ремонт и дизайн интерьера, закупка оборудования и косметики, поиск персонала... В малом бизнесе ничто не появится само, если ты сам этого не сделаешь. В запуске авторского проекта мне пригодились абсолютно все знания и компетенции, полученные в разных сферах, все мои три образования - высшее и два средних специальных, все связи, все ресурсы. Смена образа мышления - от наемного сотрудника до генерального директора малого бизнеса - самая непростая часть. И 2017 год прошел под лозунгом «Дорогу осилит идущий!».

Клиенты появились с первого дня - ведь у меня была наработана своя лояльная база. Это стало большим подспорьем на старте. Начинать - самое сложное, но гора только с виду кажется неприступной! Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Большим плюсом в первые месяцы работы стали личный авторитет в парикмахерской индустрии и прежний опыт работы в корпоративных коммуникациях. На момент открытия Barbarella я полтора года преподавала в ведущей парикмахерской школе Москвы, это очень помогло в подборе персонала - меня хорошо знали в профессиональной среде. PR-бэкграунд помог организовать ряд публикаций в СМИ - мы смогли сразу заявить о себе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В малом бизнесе самое сложное - быстро переключаться: ты выполняешь сразу много разных функций. На начальной стадии считаю самой эффективной модель менеджмента «Делай как я!», так как лучше всего работает косвенное воспитание. Стая копирует вожака. Это большая ответственность - служить примером для других.

Красота должна согревать даже в лютые морозы.

Итальянский подход к русской зиме

Рустем ДОЛОТКАЗИН, совладелец бренда V-Motion

Как потратить 8 миллионов на неподходящее сырье, но суметь выйти на стабильный доход.

- Мы сделали ставку на уникальность продукции и создание полного цикла производства. На одной из зарубежных выставок я увидел итальянское оборудование по изготовлению бесшовного трикотажа. Проанализировав отрасль, понял, что в нашей стране такое производство совершенно не развито. С партнером попробовали организовать бизнес. Первоначальные инвестиции составили около миллиона долларов, на которые закупили оборудование и сырье.

Одной из первых проблем стало отсутствие квалифицированных кадров. Мы не могли найти специалистов для работы на высокотехнологичном оборудовании. Наняли инженеров из смежной области - по производству чулочно-носочной продукции. Им было проще адаптироваться под наше производство. Направили сотрудников на обучение в Италию. Все шло хорошо.

Но тут случилось непредвиденное - закупили неподходящее сырье для станков, ошиблись в толщине нитей. Технологи смогли найти ему применение, но деньги были заморожены.

В итоге нам пришлось покупать сырье для изготовления термобелья не за 4 - 5 евро, как мы рассчитывали, а намного дороже - от 15 до 30 евро за килограмм. Стали пересчитывать бюджет и менять стратегию развития бизнеса. На этом этапе тратились «резервные» деньги.

Не сразу удалось найти и место для производства - большое чистое помещение, где мы могли бы разместить оборудование, цех и комнату для разработок. Выбор пал на технопарк «Нагатино» - оптимальная арендная стоимость, необходимые площади, удобство расположения.

На производстве применяем только премиальные европейские материалы. Для того чтобы разобраться во множестве видов и особенностях сырья, мы с технологами посетили много производств лично.

Сначала производили одежду для сторонних спортивных компаний. Но около года назад приступили к активному продвижению своего бренда, и постепенно работа пошла в гору: стали выходить на запланированный доход и значительно расширили географию продаж. Планируем окупить проект до конца 2019 года. Сейчас наши модели популярны среди спортсменов, занимающихся горнолыжным спортом, сноубордингом, футболом. Среди амбассадоров много профессиональных спортсменов. Осенью и зимой большим спросом пользуется термобелье, но летом спрос ниже. Поэтому активно занимаемся развитием второго бренда одежды для фитнеса и йоги.

Кстати, всем циклом изготовления продукции занимается команда из 15 человек: дизайнеры, менеджеры, инженеры. Благодаря постоянным исследованиям последних у нас уже есть ряд инновационных разработок.

Пригодится

Советы начинающим предпринимателям

1. Если не готов полностью отвечать за свое дело и команду, тебе точно не стоит заниматься бизнесом. В любой ситуации я всегда искал выход, чтобы выплатить заработную плату сотрудникам в срок и создать комфортные условия для работы. Кадры - главная ценность в любом бизнесе!

2. Ты всегда должен рассчитывать убытки в первые несколько месяцев запуска проекта. Советую умножать бюджет на 2,5.

3. Постоянное совершенствование необходимо любому предпринимателю.

4. Не экономь средства на качестве и продвижении. К примеру, за 2 года мы участвовали в шести крупных выставках, у нас есть ежемесячный бюджет на рекламу. Но есть и бесплатные ресурсы, к примеру, выставки, которые организует правительство Москвы, конкурсы, отраслевые совещания. Такие мероприятия делают бренд узнаваемым.

Но лучшая благодарность для бизнесмена - хорошие отзывы от клиентов.

«Команда мечты» Надежды Куковякиной (в центре) рано или поздно дойдет и до Голливуда. А то, чего уж скромничать, и до «Мосфильма».

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Почти как «Аватар»

Надежда КУКОВЯКИНА, генеральный директор «СКМ Трекинг»

Как студенческая научная работа стала перспективным проектом.

- В бизнес-проекте, который мы реализуем, удачно совмещаются наше профильное образование, растущий в мире тренд технологий виртуальной реальности и удачная рыночная ниша. Запасные направления: спортивная телематика, промышленная безопасность персонала, медицинская реабилитация.

В основу проекта легли студенческие научные работы. Нам повезло попасть в нашу первую акселерационную программу «Касперский Старт», где мы узнали, как искать клиентов, проводить с ними интервью, тестировать гипотезы о продукте, формировать бизнес-план и финансовую модель. Кроме того, за время акселерации мы доделали ранний прототип и подтвердили у потенциальных клиентов (не только российских), что наша система нужна рынку.

Сейчас в команде пять человек. Достижения: минимально жизнеспособный продукт, пилотное тестирование с анимационной студией, первая продажа в рамках шоу «ДОЗОР. True Magic Show», первые инвестиции, в октябре этого года стали резидентами «Сколково». Сейчас ищем инвестиции и партнеров-интеграторов.

Конкретно

Что за проект реализуют ребята из «СКМ Трекинг»

Непонятно? А вот какой - разрабатывают инновационную радиоинерциальную систему захвата движений для виртуальной реальности полного погружения и кинематографа. Их используют для переноса движений с пользователя на вымышленного 3D-персонажа. Чтобы было совсем понятно, пересмотрите фильм «Аватар» и множество трюковых сцен в других фильмах, а также посетите игровые VR-зоны. Сейчас для этого применяют очень дорогие и сложные оптические системы, что сильно тормозит широкое распространение игровых зон виртуальной реальности полного погружения. Проблема одних оказалась возможностью для других! Студенты Надежда Куковякина и Дмитрий Царегородцев с кафедры Радиотехнических систем НИУ «МЭИ» под началом научного руководителя кандидата технических наук Романа Куликова решили создать инновационный проект - систему, которая позволяет недорого, но эффективно отслеживать движения человека, который взаимодействует с виртуальной реальностью.

Мебель

Делаю людей счастливыми

Игорь КАЙНОВ, индивидуальный предприниматель

Как в 50 лет кардинально изменить жизнь.

- Много лет работал в разных компаниях. Мои идеи отлично продавались, но я с этого ничего не получал - все доставалось владельцам бизнеса. Сейчас, после создания ИП, у меня нет конкурентов. Дело в том, что художественные вузы готовят однобоких специалистов, а я за 21 год получил огромный опыт по работе с разной мебелью.

Я хочу изменить наш мебельный рынок, хочу, чтобы не мы копировали польскую, итальянскую и другую мебель. Мы знаем наших покупателей и должны дать им то, что им нужно. Пусть нас копируют.

Я хочу, чтобы не самое модное направление - мебельное - стало актуальным. Ведь это основа гармонии дома.

Работаю с разной мебелью - эконом, дорогой, мягкой, корпусной. До недавнего времени практически все производители занимались клонированием мебели, все это продавалось, и дизайнеры были особенно не нужны. Но ситуация на рынке стала меняться. Покупателей стало мало, мебель у большинства производителей однотипна и не удовлетворяет запросам. Застройщики ищут мебель, чтобы обставить свои шоу-румы, но ее нет! Они вынуждены работать с сетевиками или собирать по частям в разных местах, делать на заказ.

Открыв ИП, я сделал несколько анализов ассортимента с четкими рекомендациями по развитию существующих коллекций, по сегментам рынка, дал образы, готовые к разработке, разработал коллекцию детской мебели.

Сейчас ко мне очередь. В ближайшее время придется нанимать сотрудников - сам уже не успеваю…

В этом году мне исполнилось 50 лет, и я наконец-то занимаюсь тем, что совсем недавно было никому не нужно, - делаю людей счастливыми.

Диана свой бизнес построила не благодаря, а наперекор.

Туризм

Как стать успешной вопреки обстоятельствам

Диана ФЕРДМАН, руководитель туристической компании «Бельмаре»

На момент открытия дела не было ни денег, ни здоровья.

- Глядя на меня сегодняшнюю, оценивая все достижения, сложно поверить, что когда-то все было совсем иначе. 2010 - 2011 годы - один из самых тяжелых периодов в жизни. Беременной, я потеряла работу. Вскоре после рождения дочери у меня обнаружили опухоль - легла на операцию в онкоцентр. После выхода из больницы передвигалась на костылях, на руках маленький ребенок и ни копейки денег…

Как безработная зарегистрировалась на бирже труда. Регулярно посещала биржу, чтобы отметиться. Однажды услышала о встрече-семинаре, которую проводил Центр занятости Москвы. Меня заинтересовала тема - получение субсидии на открытие своего дела гражданами, испытывающими проблемы при трудоустройстве. В этот список входили и женщины с детьми до 16 лет.

Город предоставлял две субсидии: 60 тысяч рублей и 327 тысяч, по курсу на 2011 год это около 10 тысяч долларов. Я решила, что это шанс.

Изучила условия получения субсидии: грамотный бизнес-план и соблюдение ряда условий после получения гранта. Подала документы и получила деньги. Без связей, без знакомств…

Сегодня моей туристической компании уже восемь лет. Она успешно работает на рынке, стойко выдерживает экономические и отраслевые потрясения. К слову, турагентства, которым удалось удержаться на плаву столько времени, сегодня можно пересчитать по пальцам.

Наблюдая за развитием моего бизнеса, многие считают, что мне повезло и у меня были внушительные финансовые ресурсы на открытие дела. Но, повторю, на старте у меня не было ничего - ни денег, ни здоровья. Ничего, кроме веры в себя и огромного желания начать новую жизнь.

И даже субсидия - это не счастливое стечение обстоятельств, а результат моей внимательности и заинтересованности в теме: искала информацию и нашла ее.

Отсюда вывод: главное - наметить цель, хотеть и действовать!

Питание

Самые популярные начинки - шпинат и мясо с капустой

Мунира и Вадим КУРГАНОВЫ, совладельцы пекарни «Любовь Пирогова»

Как семейные традиции и авторские рецепты сделать делом.

- Название придумал наш сын, а первыми дегустаторами и критиками были близкие и друзья, которым мы всегда рады. Это стало традицией еще в то время, когда я была маленькой: свой единственный выходной день мама проводила у печи и никогда не изменяла этому домашнему обычаю. Когда я выросла, стала печь сама, но мои пироги были особенными - из хрустящего теста, не похожими на традиционные, которые обычно ставят на стол хозяйки.

Мы попробовали - точно сделано с любовью!

Небольшое производство мы запустили в январе 2015 года. Цех открыли в конце 2017-го. Сегодня производство занимает 420 квадратных метров, а его мощность позволяет производить тысячу пирогов в сутки. В пекарне можно одновременно приготовить 240 авторских пирогов и горячими доставить их заказчикам в Москве. В 2015 и 2018 годах открылись два кафе.

Дома мы чаще всего готовили пироги с сыром и шпинатом, а также с мясом и капустой. Эти начинки самые популярные и у наших гостей.

Наша пекарня участвует в акциях «День без турникета», организованных правительством Москвы. Желающие могут посетить современное производство в технопарке «Нагатино».

Диета - это вкусно.

Мы зарождались на грани безумия

Анна КАСЬЯНОВА, коммерческий директор компании «0 калорий»

Как создать десерты нового поколения.

- Быть предпринимателем - всегда риск, большая ответственность и, конечно, 100-процентная самоотдача. Когда зарождалась наша компания - это было на грани безумия, мы сделали то, чего никто до нас не делал. И мы доказали, что можно добиться хороших результатов за достаточно короткий срок.

Компания «0 калорий» - создает десерты нового поколения: они не содержат сахара и быстрых углеводов, трансжиров, при этом они такие же вкусные, как и обычные, безопасные для здоровья, обладают сверхнизкой калорийностью (меньше в 5 - 10 раз) в сравнении с классическими.

В основе наших рецептур лежит научный подход: пройдены клинические исследования на людях с высоким уровнем сахара в крови. Мы основательно подошли к продукту со всех сторон - от состава до брендинга.

Наша миссия - спасти мир от сахара, остановить темпы роста таких заболеваний, как ожирение и сахарный диабет.

Сама идея возникла просто. Очень люблю сладкое, но после рождения третьего сына пришлось сбрасывать вес. Отказаться от вкуснейших десертов не могла, и тут появилась мысль сделать безопасные для здоровья сладости.

Пчелки всей страны рекомендуют.

На зависть Винни-Пуху

Мария ПЕТЧЕНКО, создатель компании Mari Peroni

Как начать совместный проект с Кулинарной студией Юлии Высоцкой.

- В 2013 году мы с мужем Романом (тогда еще только партнером по бизнесу), сестрой и подругой решили создать компанию и выпустить на рынок новый для России продукт - мед-суфле. Почему мед? Хотелось заниматься полезным и здоровым бизнесом - на тот момент мы были очень увлечены здоровым образом жизни, саморазвитием, медитацией и хотелось заниматься тем, что действительно по душе и что делает жизнь людей хоть немного лучше. А мед мы любили всю жизнь и на тот момент изучили все виды, нюансы, технологии.

Когда мы встретились с технологией «кремования» меда, то поняли - оно! Выбрали совершенно новое направление - мед как десерт, лакомство, премиальный бренд и роскошный подарок. Смешав по технологии бережного холодного вывешивания мед и высушенные ягоды, фрукты и орешки, получили восхитительную текстуру, вкус, и при этом он остался натуральным и полезным, что для нас было очень важно.

Название «мед-суфле» сейчас стало нарицательным, а начинали мы с ярмарок, дизайн-базаров и мини-бутика на Охотном Ряду. Буквально за год мы заключили контракты с магазинами, некоторыми сетями, начали совместный проект с Кулинарной студией Юлии Высоцкой.

Спустя два года мы поняли: надо развиваться дальше, и открыли экспортное направление, поскольку изначально была идея показать всему миру, что в России создаются качественные, вкусные и красивые продукты, а не только водка и балалайки.

ИСКУССТВО

Я - студия

Марианна ЯКИМОВА, совладелец и CEO 3D-арт-студии Pompidou

Как увлечение сделать бизнесом.

- Дело открыла случайно. Студенткой художественного вуза была поражена работами современных художников. Особенно в 3D. Захотелось сделать так же. Мотивировали зарубежные фантастические фильмы с красивой графикой. Например, «Властелин колец». Стала изучать мир 3D. И экспериментировала: придумывала сюжеты, вставала рано и до позднего вечера пыталась воплотить задуманное. Спустя пять лет на то, что раньше делала за месяц, стало уходить пару часов.

Пять лет назад опубликовала свои работы на Behance (бесплатный сервис для размещения своих работ в онлайн-портфолио. - Ред.), не особо на что-либо надеясь. Просто разместила, потому что коллега вел там свой аккаунт. Работу мечты искала трудно: либо не брали из-за маленького опыта, либо фирма быстро распадалась. Но через месяц после того, как разместила портфолио, ко мне обратилась компания из Австралии и предложила проект в режиме фриланс. Это и определило мой путь - работать на себя.

Заработанные деньги потратила на добротный компьютер для работы. Одновременно, неожиданно для себя, обнаружила, что одна из моих работ очень популярна у публики - ее любят больше всего до сих пор.

Одна из работ Марианны. Узнали? Это рэп-гуру Баста.

Еще два года назад работала фрилансером - было много обмана, стрессов, опускались руки. Но однажды ко мне обратилась студия из Франции с заказом создать персонажей для Версаля. Тогда я впервые сплотила команду художников, и мы быстро выполнили крупный проект. Вырученные средства потратила на открытие своей компании, бухгалтера, аренду офиса и так далее. Боялась, что не потяну, но через неделю ко мне стали обращаться именно потому, что я - студия, а не фрилансер. Мне выдалась возможность создать 3D-графику для таких проектов, как итальянский театр Массимо, dovision2, фильм Warriors of the future и много других.

Много работаю, включая выходные и ночью в режиме нон-стоп, изучаю новые возможности, нарабатываю опыт и репутацию. Специально не ищу никого, меня сами находят клиенты.

Сплотить и мотивировать людей работать - сложно. Но деньги и энтузиазм решают все. Источники вдохновения? Пожалуй, достаточно взглянуть, какую красоту вытворяют другие художники, чтобы загореться сделать лучше.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Я просто не боялась и не сомневалась. Была уверена, что смогу, - надо много работать, чтобы оставаться на плаву. Главная трудность - научиться слушать и слышать клиента, читать между строк. Еще сложнее - заставить клиента слышать тебя и довериться как профессионалу. Учусь мастерству не только как художник, но и как коммерсант.