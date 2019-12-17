Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились на рождественской вечеринке

Дженнифер Энистон устроила в своем доме в Беверли Хиллз грандиозную вечеринку по случаю надвигающегося рождества. Актриса пригласила самых близких друзей, среди которых оказался – сюрприз-сюрприз – и ее бывший муж Брэд Питт. Актера сфотографировали папарацци: он приехал в гости к бывшей жене около семи часов вечера, а уехал одним из последних, в 11 ночи. Брэд, по своему обыкновению, был одет непринужденно – в светлую футболку, удобные брюки и кепку.

Среди других гостей вечеринки была еще одна бывшая невеста Брэда Пита - Гвинет Пэлтроу (актеры были помолвлены), актриса Кейт Хадсон и телеведущий Джимми Киммел. Как рассказал источник издания People.com, Энистон каждый год устраивает большую рождественскую вечеринку для своих ближайших друзей – они все вместе наряжают елку. В последний раз 55-летний Питт приходил в гости к Энистон, когда она отмечала свое 50 летие в прошлом году. С тех пор они несколько раз встречались и, по словам окружения, «у них очень дружеские отношения». Поэтому Дженнифер решила пригласить экс-супруга на праздник. Тем более, что он сейчас живет один, другая его бывшая жена Анджелина Джоли увезла их шестерых детей в Европу где у нее сейчас съемки, и Брэд чувствует себя одиноко.

- Это был большой вечер для Джен, - рассказал инсайдер. - Все важные люди в ее жизни собрались, чтобы отпраздновать наступающее Рождество вместе с ней. Брэд входит в эту группу, и было естественно, что она его пригласила, и он принял это приглашение.

Брэд и Дженнифер расстались, когда актер закрутил роман с Анджелиной Джоли.Фото: EAST NEWS

Время от времени появляются слухи о том, что отношения между Питтом и Энистон теплеют с каждым днем. Мол, они настолько жить не могут друг без друга, что даже подумывают воссоединиться. По словам источника из окружения артистов, то, что они снова будут вместе, весьма маловероятно.

- Уже более десяти лет они живут совершенно разными жизнями, поэтому неудивительно, что они стали совершенно другими людьми, чем те, кем они были когда-то, когда были вместе, - рассказал источник. – Отдельно друг от друга они жили гораздо дольше, чем вместе. Это очень древняя история.

Сам Брэд Питт на этой неделе тоже собирается устроить вечеринку: 18 декабря актер отметит 56-летие. Правда, в отличие от Дженнифер, праздник Брэда пройдет в узком кругу. Артист отпразднует день рождения вместо со своими тремя младшими детьми – 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Источник из окружения Питта рассказал изданию Entertainment Tonight, что трое младших детей проведут в доме Брэда в Лос-Анджелесе неделю. Затем он отправит их к Анджелине Джоли на Рождество. Новогодний праздник Брэд встретит в одиночестве, без детей. Скорее всего, Рождество актер проведет с друзьями.

Предполагается, что его старшие приемные дети - 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс и 14-летняя Захара - не приедут к нему на день рождения, хотя Брэд приглашал и их. Все шестеро детей будут отмечать Рождество со своей матерью в ее доме.

Брэд Питт отметит день рождения с младшими детьми. Затем они уедут на Рождество к Анджелине.Фото: EAST NEWS

По словам окружения, Брэд не разговаривал со своим старшим сыном Мэддоксом уже больше трех лет после того, как они поссорились на борту частного самолета в 2016 году. После этого Анджелина подала на развод с Брэдом. Как уверяют источники, актриса пыталась наладить отношения отца и сына, но Мэддокс не хочет общаться с Питтом.

- Мэддокс отгородился от отца. Для Брэда это огромная потеря, - рассказал инсайдер. - 15-летний младший брат Мэддокса Пакс также дистанцировался от Брэда за последние три года, но Брэд надеется, что сможет восстановить их отношения теперь, когда его старший сын учится в университете в Южной Корее.