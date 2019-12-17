Сергей Лазарев – о том, что у его сына и дочки нет мамы: «Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны?»

Все больше бездетных пар сегодня прибегают к услугам суррогратных матерей. Такой способ планирования наследника уже никого не шокирует – современная медицина шагнула далеко вперед. Артист Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту и дочку Аню, которых ему родили суррогатные мамы. По мнению певца, главное – хотеть детей и любить их. А каким образом они появились на свет, совершенно не важно.

- Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос, - уверен Сергей.

В интервью журналу Hello! музыкант ответил на вопрос: не боится ли он, что мать его детей когда-нибудь заявит на них свои права. По словам артиста, женщины, родившие его детей, совершенно не претендуют на них.

- Во-первых, суррогатная мать не является биологической матерью моих детей, - объяснил Лазарев. - Во-вторых, потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита - только мои дети.

lazarevsergey Сегодня мелкий путешествует со мной по делам. Абсолютно взрослый и самостоятельный! Как же быстро растут дети... Скоро и Анютка подрастет, заговорит.

Сергей целый год скрывал рождение дочки. О том, что у его сына Никиты появилась младшая сестренка, стало известно на телешоу «Секрет на миллион». Эта новость стала для всех настоящим шоком, включая саму ведущую шоу и бывшую девушку Лазарева Леру Кудрявцеву. Как говорит Сергей, Никита и Анна — «полноценные брат и сестра», поскольку были зачаты из одного и того же биоматериала.

Сейчас артист и его дети готовятся к встрече Нового года. Маленький Никита написал первое в своей жизни письмо Деду Морозу. По словам артиста, его наследник попросил у новогоднего волшебника особенный подарок – чемоданчик врача. Сергей очень ждет, когда его дочка заговорит и тоже попросит у Деда Мороза что-нибудь на Новый год. Ну а пока подарки для Ани он выбирает сам, по своему вкусу. В доме Лазаревых уже нарядили елку и вовсю готовятся к празднику.