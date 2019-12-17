Метеорологи собрали все природные пожары уходящего года в один кошмарный ролик.

Наша планета пылает, не переставая — то там, то сям. Пылает и дымит. Масштабы бедствия недавно продемонстрировали метеорологи из Европейского центра средне-срочных прогнозов (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), которые работали в рамках проекта по мониторингу состояния атмосферы - Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Они собрали воедино данные со спутников, поступавшие в 2019 году. На их основе изготовили ролик «мирового пожара», который перекидывался с одного континента на другой. Местами горела даже Арктика.

Леса выгорают на огромных территориях.

В смысле природных возгораний 2019 год стал рекордным, - заверил портал ScienceAlert со ссылкой на доклад CAMS. Сгоревшие леса отправили в атмосферу более 6000 мегатонн углекислого газа. Это в 120 раз больше, чем выделяет, к примеру, Швеция.

Сибирская тайга горит. По слухам, поджигают ее браконьеры-лесорубы, чтобы скрыть свои хищения.

Чуть раньше вид на пожары с орбиты демонстрировало NASA, использовав снимки со своих спутников дистанционного зондирования Земли. И в американском космическом агентстве соглашаются: пожары зачастили. Виной тому снижение влажности воздуха, усиление ветров и повышение температуры. Сочетание этих факторов ныне чуть ли не самое неблагоприятное за несколько десятилетий. От сюда и кошмарный вид с орбиты на пылающую Землю.

Мировой пожар: вид со спутников NASA.