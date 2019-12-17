В Челябинске создали «суровый» ветрогенератор

Челябинские ученые разработали высокоэффективную установку для генерации электричества из энергии ветра. Она позволяет добывать значительные объемы энергии даже при слабом ветре, чем выгодно отличается от зарубежных аналогов. При скорости ветра около одиннадцати метров в секунду установка может выдавать до 3 кВт, которых хватит, чтобы полностью обеспечить электричеством небольшой частный дом.

Помимо этого, ветрогенератор может работать в самых экстремальных условиях — например, в сильный мороз. Лопасти генератора изготовлены из стеклопластика, в основе которого прочные нановолокна.

— Благодаря этому установка может работать при минус шестидесяти градусах. Сейчас мы испытываем нашу разработку в условиях Арктики и уже можем с уверенностью говорить, что арктические морозы не страшны генератору, — говорит доктор технических наук Евгений Соломин.

Разработка нового уникального ветрогенератора длилась почти полтора десятка лет. В настоящее время установкой уже заинтересовались за рубежом — в Японии и США. Планируется в серийное производство новые ветрогенераторы запустить уже в следующем году.