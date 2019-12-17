Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

Работа Ромы Зверя в фильме «Лето» была настолько удачной, что режиссер Кирилл Серебренников не мог пройти мимо еще одной музыкальной звезды. Одну из важных ролей в его новом фильме сыграл сверхпопулярный у молодежи певец и музыкант Иван Дорн.

«То, что Ваня - замечательный драматический артист, я почувствовал по его роликам в YouTube. - комментирует Кирилл Серебренников. - В них видна именно работа артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме «Петровы в гриппе» он играет одним кадром 18-тиминутный сложный эпизод, в котором есть все: смешное, трагическое, парадоксальное. Для меня и всей группы Ваня Дорн – настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино».

Кирилл Серебренников увидел в Иване Дорне замечательного драматического артиста Фото: Сергей Пономарев

«Последние пять лет я не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов, а все потому что у меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься. - говорит Иван Дорн. - Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина, как режиссер. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся – это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое будущее как актера.»

Актер раскрыл подробности съемок: «Это был эксперимент. Кадр, который длится 18 минут, первый съемочный день фильма, много текста и нет права на ошибку, потому что всего два дубля. Кирилл продолжает снимать фильм и мне очень интересно, что получится. Я очень жду это кино».

Иван Дорн и Семен Серзин на съемках Фото: Сергей Пономарев

Главных героев - ничем не примечательных автослесаря и библиотекаршу по общеупотребительной фамилии Петровы - играют начинающий режиссер и актер Семен Серзин и звезда российского кино Чулпан Хаматова.

Картину снимает оператор Влад Опельянц, снявший с Серебренниковым фильм «Лето» - и получивший за эту работу престижную итальянскую премию имени Джанни ДиВенанцо.

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стал одной из главных литературных сенсаций последних лет. Книга екатеринбургского автора была удостоена в прошлом году премии «Национальный бестселлер», литературные критики сравнивают его фантасмагорический стиль с Гоголем, Булгаковым и Мамлеевым.

«Петровы в гриппе» снимаются в совместном производстве России, Франции, Германии и Швейцарии Фото: Сергей Пономарев

Кирилл Серебренников написал сценарий экранизации этого непростого для кино произведения, находясь под домашним арестом. В прокат фильм выйдет в следующем году.

«Петровы в гриппе» снимаются в совместном производстве России, Франции, Германии и Швейцарии. Инициатором проекта стали российский продюсер Илья Стюарт и его компания Hype Film - две предыдущие киноработы Серебренникова – «Ученик» и «Лето» - были сделаны именно в этой компании. Премьеры обоих фильмов состоялись на Каннском кинофестивале. Права на прокат «Лета» приобрели более чем 35 стран мира. Права на еще не законченных «Петровых в гриппе» уже проданы на территории ключевых европейских стран.