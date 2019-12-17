2019-12-17T11:04:27+03:00
Город помогает

В столице стартовал приём заявок на Фестиваль творчества участников «Московского долголетия»

Победителей объявят в феврале 2020 года
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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В декабре открылся прием заявок от участников проекта «Московское долголетие» на первый городской Фестиваль творчества «Дороги, которые мы выбираем».

Лучших будут выбирать в пяти номинациях - «Вокальное искусство», «Искусство танца», «Театральное искусство и художественное слово», «Искусство в спорте», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». Предварительно подать заявку можно на сайте.

Кроме этого, нужно заполнить анкету участника, а также записать видео выступления и выложить его на сайте YouTube в закрытом доступе с пометкой «открыть доступ обладателю ссылки» и с долгим сроком хранения видеоматериала. В заявке также нужно указать ссылку на соответствующий видеоматериал. Жюри конкурса отберет лучших конкурсантов для участия во втором - очном этапе.

При этом для участия в конкурсах «Искусство в спорте» и «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» необходимо успеть отправить заявку до 20 декабря. Эти соревнования и выбор победителей состоятся уже в январе. Подать заявки в номинациях «Вокальное искусство», «Искусство танца», «Театральное искусство и художественное слово» можно до 29 декабря.

Для участия в конкурсе «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» москвичи «серебряного» возраста должны предоставить конкурсные работы конкурсных работ. График их приема будет опубликован на сайте Фестиваля.

Завершится Фестиваль 17 февраля 2020 года проведением гала-концерта и большой выставки работ.

В течение следующего года лучшие коллективы Фестиваля будут принимать участие в концертах, выставках и других творческих мероприятиях в Москве.

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