2019-12-17T11:08:06+03:00
Город помогает

Москва запускает новые технологии для реабилитации молодых людей с инвалидностью

Инновации развиваются в медицине, образовании и соцзащите
Наталья ЮРЬЕВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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В столице в Научно-практическом центре имени Швецовой состоялся круглый стол по вопросам реабилитации и социализации молодых людей с инвалидностью.

Авторские инновационные технологии и технические новинки представили специалисты здравоохранения, социальной защиты, образования. Во время встречи обсудили новые идеи, программы и разработки, которые могли бы дополнить традиционные методы реабилитации.

Эксперты напомнили и о том, что уже используется в этой сфере. К примеру, инклюзивные технологии при трудоустройстве людей с инвалидностью. Недавно москвичи сами продемонстрировали их на V московском чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2019». Команда Москвы стала победителем в компетенциях «Лазерные технологии», «3-D дизайн ювелирных изделий»,«Интернет вещей»,«Сити-фермерство», «Мастер обработки цифровой информации», «Цифровая метрология», «Геймдевелопер» и др.

На круглом столе говорили также и про SMART-технологии, где ключевая роль отводится так называемой «S-Specific». Это значит, что успех реабилитации во многом определяется грамотной постановкой цели. Отсюда рождается идея семейного подхода к абилитации и реабилитации, что оправдывает создание домашних реабилитационных центров.

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