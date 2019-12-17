2019-12-17T11:50:42+03:00
Происшествия

В Москве мошенники обманули актрису фильма «Угрюм-река» на 2 миллиона рублей

Известная 79-летняя артистка театра и кино попалась на обман псевдобанкиров
Иван РУНЕВ
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В настоящее время полицией проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшегоВ настоящее время полицией проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшегоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вечером 4 декабря в отдел полиции по Пресненскому району Москвы обратилась встревоженная пожилая женщина. Пенсионерка рассказала оперативникам, что неизвестные обокрали ее на крупную сумму. В ходе разбирательства выяснилось, что преступники ограбили заслуженную артистку России Валентину Алексеевну Савельеву.

- Женщина рассказала полицейским, что несколько дней подряд с 1 по 2 декабря, по телефону общалась с людьми, представившимися сотрудниками банка. Лжебанкиры убеждали пенсионерку в том, что на ее счётах происходят подозрительные операции и для сохранности средств необходимо сообщить некоторые личные данные. Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего, путём нескольких транзакций, с ее счетов были сняты 1 950 720 рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Савельева Валентина Алексеевна - советская и российская актриса театра и кино

Савельева Валентина Алексеевна - советская и российская актриса театра и кино

Однако и после того, как 2 декабря неизвестные списали деньги с ее счетов, Валентина Алексеевна не сразу отправилась в полицию, в надежде, что это стандартная процедура банка и все ее накопления вскоре вернутся. Но чуда не произошло.

В настоящее время полицией проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего. Мошенников, обокравших заслуженную артистку России уже разыскивают.

Савельева Валентина Алексеевна - советская и российская актриса театра и кино. По окончании ГИТИСа в 1961 году, стала актрисой Центрального академического театра Советской (Российской) Армии, где сыграла несколько десятков ролей. В 2010 году была удостоена звания заслуженная артистка России. Валентина Алексеевна исполнила роли в таких фильмах, как «Угрю-река», «Призываюсь весной», «Белая палатка», «Жизнь и судьба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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