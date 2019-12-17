Яндекс запустил новую версию поиска — «Вега»

17 декабря Яндекс обновил свою поисковую систему. «Вега» - такое название получило обновление – собрало в себе более полутора тысяч улучшений за последний год. Благодаря «Веге» Яндекс стал находить информацию гораздо точнее и быстрее. Теперь с помощью Яндекса можно найти необходимое в конкретном районе и даже здании.

Руководитель поискового портала Яндекса Андрей Стыскин утверждает, что вышедшее обновление отвечает всем необходимым качествам современного поиска: оно умное, технологичное и готово помочь в любом месте и в любой ситуации.

- В этом обновлении мы соединили передовые разработки Яндекса. Пользователи своим выбором подтверждают, что мы на верном пути. Доля поиска Яндекса на всех платформах сейчас составляет 57,9%, а доля на Android — самой популярной в России мобильной ОС — за год выросла на 4,8 процентных пункта и достигла 54,7%, - также рассказал Андрей Стыскин.

Благодаря сервису "Кью" любой может найти ответ на волнующий его вопросФото: предоставлено пресс-службой

Четырьмя главными направлениями улучшения поиска Яндекса стали повышение качества поиска, мгновенные ответы, экспертный поиск и гиперлокальность.

Повышение качества поиска заключается в новой особенности Яндекса составлять поисковую базу с помощью нейросетей. Это значит, что нейросети распределяют документы из базы по «смысловым кластерам». Такой принцип сортировки информации помогает сократить время поиска и увеличить вдвое базу данных. Теперь поиск находит даже страницы, которые могут потребоваться людям 1–2 раза в год.

Мгновенные ответы – это технология предварительной загрузки результатов в мобильном поиске. Пререндеринг угадывает, каким будет полный текст запроса, пока человек набирает первые его слова. Это особенно поможет сэкономить время при медленном интернете.

Функция экспертного поиска – это алгоритм Яндекса, при котором эксперты в той или иной области могут квалифицированно оценить, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы на конкретную тему. Вердикты таких экспертов - ключевой сигнал для обучения нового алгоритма.

Также новый сервис Яндекса поможет в оказании помощи специалистами интересующей области

Гиперлокальность Яндекса стала возможна благодаря обновлению сервисов «Район» и «Услуги». В «Районе» теперь есть чаты, где могут общаться жители одного дома, а «Услуги» научились показывать предложения на карте. Теперь Яндекс сможет решать задачи, которые раньше решались вне интернета: от поиска сбежавшего кота до вызова на дом сантехника, готового приехать в течение получаса.

Помимо этого, в Яндексе появился новый сервис «Кью», с помощью которого учёные, профессионалы и просто разбирающиеся люди отвечают на вопросы пользователей. Благодаря «Кью» станет возможным получить полный и понятный ответ даже на сложные запросы.