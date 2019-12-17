Антон Шипулин: А в биатлоне стараются не выносить сор из избы

В австрийском Хохфильцине завершился второй этап Кубка мира, на котором российские спортсмены завоевали четыре медали. О первых успехах нашей сборной мы решили поговорить с прославленным биатлонистом, а ныне депутатом Госдумы Антоном Шипулиным. Но разговор с олимпийским чемпионом начался с другого суперпопулярного у нас вида спорта — фигурного катания, где полыхнул скандал.

- Антон, у нас два самых популярных зимних вида спорта — биатлон и фигурное катание. Биатлонисты оживают. Фигуристки и вовсе недавно выиграли финал Гран-при. Но в пятницу вечером Алина Загитова, которая проиграла более молодым конкуренткам, заявила, что прерывает карьеру. После этого все тренеры переругались. Команда Тутберидзе наехала на Татьяну Тарасову и Плющенко. Плющенко ответил… Уже доходит до оскорблений. Вам это знакомо? Ведь и в биатлоне все время происходят склоки. Мы без этого не можем?

Антон Шипулин, знаменитый биатлонист, депутат Госдумы - о допинговом скандале: «Наша страна готова сражаться за наших спортсменов» 00:00 00:00

- За фигурным катанием, признаюсь, не очень слежу, больше за биатлоном все-таки. Но знаю, что в фигурном катании болельщиков очень много, и они гораздо активнее. В биатлоне тоже достаточно интриг, но в нашем виде спорта стараются не выносить сор из избы. Поэтому я здесь я все-таки на стороне федерации, которая должна урегулировать эти конфликты и разговаривать со спортсменами и с тренерами в более закрытой обстановке.

- Антон, у биатлонистов накануне старта сезона, когда формировался состав сборной на этапы Кубка мира, тоже искрило.

- Действительно, ситуация в этом году была напряженная, когда и болельщики, и тренеры, и руководство федерации немного по-разному мыслили. Но я рад, что все урегулировалось, и удалось провести более чистый отбор в команду. Я все-таки придерживаюсь мнения, что надо договариваться на берегу. Тренеры и федерация должны изначально продумывать все критерии отбора, чтобы не получалось так, что спортсмены готовятся именно к отбору, а не к соревнованиям, а потом уже на самих стартах показывают не лучшие результаты.

Многие учатся на своих ошибках, и я думаю, что и федерация, и тренерский состав в этом году сделали определенный вывод.

- Кстати, насчет того, что одни спортсмены готовятся к отбору, а другие – к соревнованиям. Вот у болельщиков очень много претензий в этом отношении к Диме Малышко. В команду отобрался, но результаты показывает не очень-то – в воскресенье провалил эстафету…

- Давайте честно на эту тему поговорим. Мы же понимаем, что Дима не худший номер в команде. Не будет Димы Малышко, кто вместо него придет? Если бы были молодые перспективные ребята, которые завоевывали бы более высокие места... А пока у нас таких кадров нет, к сожалению. Мы с Димой достаточно часто общаемся и разговариваем на эту тему, я понимаю, что он хорошо выглядит на контрольных стартах, а вот на соревнованиях не всегда. Но мы должны понимать, что биатлон — это такой вид спорта, где нервы и эмоции играют большую роль. Я уверен, что он себя еще проявит, а пока заменить Диму не на кого. Он с удовольствием отойдет в сторону и даст дорогу молодым, если другие молодые спортсмены проявят себя, поэтому я считаю, что здесь все достаточно прозрачно. А то, что он заслужил место в команде – это факт.

Да, мы видим, что в эстафетах у него получается не всегда. Но, думаю, что и наша вина, как болельщиков, в этом тоже есть, потому что мы очень многое требуем с него и команды. Когда я был по ту сторону экрана, то тоже хотел знать мнение болельщиков, читал социальные сети, смотрел комментарии, как обо мне отзываются. Диме, я думаю, это как раз и мешает. Он сильный спортсмен, он может проявить себя в любой момент, но ему надо расслабиться, отпустить ситуацию, а сейчас, получается, что с каждым выкатом на старт он думает о том, как бы угодить болельщикам, как бы не стрельнуть плохо и это, конечно, психологически в биатлоне очень сильно давит.

- А как климат в команде — меняется к лучшему? Нам кажется, что ребята стали ближе, что ли, друг к другу…

- Я надеюсь, что у меня в этом году будет возможность съездить или на Кубок мира, или на чемпионат мира, который пройдет в Италии, и поговорить с ребятами, потому что по телефону или по картинке через телевизор этого не понять. Надо на месте посмотреть, насколько комфортная атмосфера внутри команды. Но я могу сказать точно, когда есть результаты, это всегда вдохновляет и все недопонимания уходят (тем более, в эстафетных гонках). Честно признаюсь, я даже не ожидал, что они начнут сезон так здорово. Надеюсь, на этой волне ребята продолжат бегать на протяжении всего сезона.

Алина Загитова, которая проиграла более молодым конкуренткам, заявила, что прерывает карьеру.Фото: REUTERS

- А почему Гараничев в тени, опять попросил не ставить его в эстафету. Нет взаимопонимания в команде?

- К каждому спортсмену нужен индивидуальный подход. Но, чтобы ответить на этот вопрос, надо находиться в команде, а я сейчас не вижу, как реагируют на те или иные проблемы Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, как себя чувствует Логинов. Но есть позитивные моменты, и мы должны все это понимать и акцентировать внимание именно на том, что сборная выглядит довольно неплохо. И Матвей Елисеев, который спринтерские гонки проходит чисто. Это дорогого стоит. Александр Логинов, конечно, молодец, показывает свой класс и уровень, подтверждает, что он способен конкурировать с основными лидерами.

Спортсмены в начале сезона не всегда в оптимальной форме находится. Надеюсь, что этот результат позволит набрать ход, и команда подойдет к чемпионату мира во всеоружии. Кстати, особенно порадовали девчонки. То что Светлана Миронова завоевала медаль тоже о многом говорит. И мы, конечно, как болельщики, будем надеяться на то, что и удача будет на нашей стороне, и профессионализм спортсменов проявится в медалях.

- Как вам младшая Резцова?

- Видно, что ей пока не хватает стабильности, но, надеюсь, она будет с каждой гонкой чувствовать себя все увереннее. За молодыми у нас будущее! Мы понимаем, что российский биатлон, если брать средний возраст, не такой уж и молодой. Я считаю, что молодым нужно давать больше возможности проявить себя и в индивидуальных гонках, и в эстафетах. И, дай бог, что через год-два мы уже увидим стабильного спортсмена, который будет показывать хороший результат.

- Антон, вы в «Комсомолке» рассказывали, что во многом раньше времени ушли из спорта из-за непрекращающегося допинг-скандала, в том же году, когда вас не пригласили на Олимпиаду. На следующие Игры нас, похоже, опять не пустят. Как, по-вашему, будут дальше развиваться события? Какие у вас прогнозы, предчувствия?

- Я на прошлой неделе как раз специально по этому вопросу встречался с министром спорта Павлом Колобковым. У меня очень много было вопросов. Мне интересно, насколько наша страна готова сражаться за наших спортсменов. И, конечно, было приятно услышать от Павла Колобкова слова поддержки.

Знаю, что сейчас настанет не очень хорошее время, когда будут суды. Мне все-таки кажется, что мы упустили еще два года назад тот момент, когда надо было бороться в суде. Мы помним, как наши спортсмены перед прошлой Олимпиадой отстояли свои права в Спортивном арбитражном суде. Мы все радовались и при этом понимали, что ситуация, конечно, политизирована. Ведь те спортсмены, которые чисты, которые нигде до этого не были заподозрены, они не должны страдать от сложившейся ситуации. Поэтому я со своей стороны тоже готов подключаться и готов отстаивать права спортсменов нашей страны.

- У болельщиков очень много претензий к нашим функционерам от спорта, которые явно недорабатывают, не бьются за наших спортсменов. Вы со своей стороны, как депутат, как-то с ними поработайте, что ли. Повлияйте.

- Конечно, я буду делать все возможное, все, что от меня лично зависит. Поверьте, сейчас и в правительстве многое делается для того, чтобы российские спортсмены и тренеры выступали на Олимпийских играх под нашим флагом, с нашим гимном.

В австрийском Хохфильцине завершился второй этап Кубка мира, на котором российские биатлонисты завоевали четыре медали. Первой бронзу в спринте выиграла Светлана Миронова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РЕЗУЛЬТАТЫ

В австрийском Хохфильцине завершился второй этап Кубка мира, на котором российские биатлонисты завоевали четыре медали.

Первой бронзу в спринте выиграла Светлана Миронова. Для свердловчанки это первая медаль на этапах Кубка мира.

А уже на следующий день наши девушки - Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт - заняли второе место в эстафете, пропустив на последнем круге вперед лишь норвежек.

У мужчин подтвердил свой класс лидер команды Александр Логинов. Сначала он занял третье место в спринте, а затем выиграл серебро в гонке преследования. Теперь Логинов вышел на второе место в общем зачете Кубка мира, впереди с огромным отрывом норвежец Йоханесс Бе.

А вот в эстафете мужчины не смогли добраться на пьедестала.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа. 1. Доротея Вирер (Италия) – 21.26,5 (1 штрафной круг). 2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – отставание 5,9 (0). 3. Светлана Миронова – + 18,3 (1)… 19. Кристина Резцова – + 58,6 (1)… 26. Екатерина Юрлова-Перхт – + 1.08,2 (2)… 60. Тамара Воронина – + 2.10,6 (2)… 69. Лариса Куклина (все – Россия) – + 2.21,9 (4).

Женщины. Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей. 1. Норвегия – 1:10.04,7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов). 2. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) – отставание 8,2 (0+5). 3. Швейцария – + 1.04,1 (1+3).

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 25.07,8 (1 штрафной круг). 2. Симон Дестье (Франция) – отставание 7,8 (1). 3. Александр Логинов – + 14,6 (0). 4. Матвей Елисеев – + 20,6 (0)… 27. Дмитрий Малышко – + 1.11,5 (2)… 34. Никита Поршнев – + 1.30,9 (1)… 44. Евгений Гараничев – + 1.40,8 (2)… 75. Эдуард Латыпов (все – Россия) – + 2.29,4 (2).

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1 (1-й в спринте). Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.27,0 (0 штрафных кругов). 2 (3). Александр Логинов (Россия) – отставание 33,5 (0). 3 (18). Эмельен Жаклин (Франция) – + 40,5 (0)… 11 (4). Матвей Елисеев – + 1.21,1 (1)… 25 (27). Дмитрий Малышко – + 2.35,7 (2)… 34 (44). Евгений Гараничев – + 3.53,6 (3)… 38 (34). Никита Поршнев (все – Россия) – + 3.59,7 (2).