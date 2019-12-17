2019-12-17T17:00:10+03:00
Звезды

Светлана Крючкова узнала о четвертой стадии рака и написала завещание

69-летняя актриса дала пронзительное интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана Крючкова в передаче "Судьба человека".Светлана Крючкова в передаче "Судьба человека".
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Светлана Крючкова прославилась на всю страну, снявшись много лет назад в культовом фильме "Большая перемена". После этого карьера актрисы стремительно пошла в гору. Одну из своих самых ярких ролей она сыграла в сериале "Ликвидация". Но не так давно звезда экрана столкнулась с большими проблемами со здоровьем.

"Мне поставили страшный диагноз - рак", - заявила Светлана Крючкова в эфире программы "Судьба человека". По словам актрисы, изначально врачи "проморгали диагноз". Однако внезапно стал нервничать домашний любимец звезды. "Кот ложился на больное место, драл лапами, рычал", - поведала народная артистка Борису Корчевникову.

Она пошла к врачам и сказала: "Ищите!". Специалисты стали искать и обнаружили опухоль. "Уже была четвертая стадия. Я к этому спокойно отнеслась. Собрала родных, и мы поехали есть стейки. Потом я составила завещание", - сообщила Крючкова.

Актриса Светлана Крючкова, 1970-е. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Светлана Крючкова, 1970-е.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По ее словам, она все в своей жизни заработала своим трудом, потому боялась, что после ее смерти объявятся родственники, о которых она раньше не знала, и начнут делить наследство. "И еще у меня была паника. Я же не записала гражданскую поэзию Марины Цветаевой. Ее кроме меня никто не читает", - заявила знаменитость.

Несмотря на страшный диагноз одна из подруг сказала Крючковой немедленно ложиться на лечение в стационар. А потом она уехала в Германию, где ей сделали операцию. "Я думала только о работе и о детях. Попросила их: не смейте рыдать", - рассказала актриса. Звезда отметила, что прожила насыщенную жизнь и уже давно ничего не боится, даже смерти.

Кстати, в начале 2019 года ходили слухи, что Светлана Крючкова развелась с третьим мужем Александром Молодцовым. Он был младше актрисы на 12 лет. По некоторым данным, мужчина тут же нашел себе молодую любовницу. Народная артистка якобы даже отселила его в отдельную квартиру, которую купила на свои деньги, где он и проживает с молодой избранницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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