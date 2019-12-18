Лужков - крестный отец знаменитой кремлевской диеты

В середине 2000-х самой популярной в России и других странах бывшего СССР была кремлевская диета, ушедшая в народ со страниц «Комсомольской правды». Это был взрыв мозга, переворачивавший все тогдашние познания о диетологии. Мыслимое ли дело - худеть на мясе, колбасе, рыбе, яйцах, водке с сухим вином?!

Казалось бы, причем здесь Лужков?

Так это у него я перенял парадоксальную диету. Дело было так. В начале 2004 года мэр Москвы резко похудел, осунулся. Пошли упорные слухи, что у Юрия Михайловича рак желудка, дни его сочтены. Короче, не жилец!

Из достоверных источников, включая главного кардиохирурга России, академика Лео Бокерия, я узнал: на самом деле Лужков «спал с лица» потому, что подсел на «тайную диету американских астронавтов». Чтобы худеть, надо в день набирать с едой не более 40 у.е. В мясе, рыбе, водке их ноль, в хлебе, сладостях – выше крыши. Один кусочек сахара перекрывает по у.е. дневную норму!

Причины похудения мэра мне называли разные. Вроде бы лишний вес стал ему мешать играть в футбол, теннис… Молодая жена якобы заставила… Стройный президент-спортсмен Путин, дескать, выразил неудовольствие чиновникам «в теле». Те потянулись к модному доктору, задорого охудевавшему сановных клиентов по группе крови. А Лужков, как всегда, выбрал свой особый путь. И силой воли сбросил 17 лишних килограммов! Со 106 до 89 кг.

Мэр Москвы Юрий Лужков в футбольной атаке, 1996 г. Фото Владимира Мусаэльяна /ИТАР-ТАСС/

Через знакомого футболиста в команде мэра я заполучил-таки пять заветных листков под названием «Условная эффективность питания для военных и астронавтов США». Тот футболист, сам ранее значительно уменьшившийся в объемах благодаря отказу от загадочных у.е., утверждал, что по этим его листочкам и сбрасывал лишний вес Лужков. Более десятка лет придерживался заокеанской «диеты астронавтов» и академик Бокерия, но не афишировал ее.

Поверив в метод Лужкова и проконсультировавшись с Лео Бокерия, я начал осенью 2004 года публичный эксперимент на себе под контролем академика. В выпусках «КП» на Москву поначалу писал про «тайную диету Лужкова». Поскольку он был московским мэром, на страну публикации шли под заголовком «Тайная диета Кремля». Благо, некоторые высокопоставленные чиновники за кремлевской стеной последовали примеру Юрия Михайловича. Многие читатели «Комсомолки» благодаря Лужкову сбросили тогда лишние килограммы, поправили здоровье.

В конце концов, закрепилось название «кремлевская», как более притягательное, звучное. Хотя мелькала и «лужковская диета». Юрий Михайлович, кстати, не обиделся на «Комсомолку», что мы без согласования с ним раскрыли на весь белый свет секрет его похудения. Он считал, что надо ко всему относиться по-доброму. Доброта может в наши дни показаться наивностью, говорил он, но она прилично продливает жизнь. Раздражение же, злость, угрюмость, зависть, обида, негативное восприятие всего, что тебя окружает уносят здоровье не меньше, чем болезни.

Позже я выяснил, что на самом деле эту «тайную диету» разработал в 20-е годы прошлого века знаменитый советский врач Михаил Певзнер для страдающих ожирением строителей социализма. Загадочные у.е. – углеводные единицы. Содержание углеводов в 100 грамм продукта. Однако нет пророков в Отечестве своем. Тем более, Певзнера при Сталине зачислили во «врачи-вредители», он безвременно умер. Его детище ушло на Запад, где стало основой модных низкоуглеводных диет: Аткинса, Агатстона, Монтиньяка и т.д. А к нам вернулась под экзотическим космическим названием. Но осталась бы незамеченной для широкой публики, если бы не Юрий Михайлович и «Комсомолка».

Сам Лужков 15 лет, до самых последних дней, удерживал вес, обретенный с помощью той диеты в 2004 году.

- 89 кг у меня стабильно. Хотя давно уже никаких диет не придерживаюсь, - признался он при нашей последней встрече. - Живу по пословице «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Обед может быть приличный, разнообразный. Нельзя себя лишать кулинарных удовольствий. Хотя я довольно безразличен к еде еще с военных времен. Ем очень быстро. В те годы не успел – остался голодным. После обеда ничего не ем. Если совсем невмоготу - после обеда – стакан кефира без ничего. Или стакан зеленого чая с медом. Мед очень необходим для организма. Особенно гречишный (тут Лужков произнес целую оду меду и гречихе, перечислил все полезные микроэлементы, ингредиенты). Много ем гречки собственного производства. Других предпочтений в еде нет.

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

-Как к хлебу относитесь?

-Ой! ( тяжкий вздох). Люблю просто до… ( долго подбирал слово) безумия. Но хлеб, особенно белый, очень сильно влияет на вес. Помогла жена. Она восстановила рецепт ржаных лепешек, которые выпекали после войны. Сытные, полезные. Но очень уж вкусные. С этим искусом постоянно приходится бороться. Иначе давно набрал бы прежние 106 килограммов, а то и больше.

Избавление от лишнего веса, здоровый образ жизни, игра в футбол, теннис, гольф, отказ от алкоголя и курения помогли Юрию Михайловичу до последних дней быть бодрым, энергичным, здоровым. Минувшей осенью он за штурвалом комбайна убирал гречку, пшеницу в своем фермерском хозяйстве под Калининградом. В 83 года!!! Хотя еще в прошлом веке, до диеты, перенес два инфаркта, которые скрывал. На этот раз сердце не выдержало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749367" frameborder="0"></iframe> Юрия Лужкова похоронили с воинскими почестями.Александр РОГОЗА

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