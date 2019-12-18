БАД вместо лекарства?

Средства массовой информации пестрят материалами, разоблачающими коммерческие схемы аптечных организаций. Если несколько лет назад посетителям аптек старались отпустить наиболее дорогостоящие – но вместе с тем оригинальные и качественные лекарственные препараты, - то сегодня все чаще говорят о «собственных торговых марках». В это широкое понятие входят и биологически активные добавки к пище, себестоимость которых невысока, а максимальный уровень торговой наценки государством не установлен.

Кому выгодно?

Поэтому, приобретая средство по назначению врача, можно столкнуться с тем, что в аптеке его постараются заменить на БАД собственной торговой марки той или иной аптечной сети.

Несведущий покупатель обрадуется: выгодное предложение! Недаром соцсети ежедневно публикуют таблицы с аналогами дорогих лекарств, позволяющих сломать наживающуюся на людях коварную систему. И, если даже в аптеке предложили сэкономить, значит, наверняка работают предложенные на государственном уровне программы, которые обязывают сообщать о самых дешевых средствах? Это так, но не совсем. Приходя в аптеку, стоит помнить, что отпуск лекарств осуществляют по сути коммерческие организации, основная цель которых – получение максимальной прибыли. Разумеется, не все аптеки применяют подобные схемы, становясь участниками другой коварной системы. Но предупрежден – значит вооружен!

Чтобы не стать клиентом, на котором можно отработать подобный коммерческий план, мы собрали для вас некоторые рекомендации.

Вместо выписанного лекарства предлагают БАД

Итак, назначенное лекарство против БАДа с такими же действующими веществами или аналогичным составом. О чем следует помнить?

Во-первых, в оригинальном средстве и БАД может различаться концентрация действующих веществ. По идее, это так и должно быть, иначе БАД не был бы БАДом.

Во-вторых, лекарственные средства проходят необходимые клинические испытания на эффективность и безопасность их применения. В результате мы многое знаем об их побочных действиях и противопоказаниях. БАДы же изучаются как пищевые продукты – на безопасность их употребления – единственное качество БАДа, требующее документального подтверждения – это отсутствие в нем вредных, токсичных и радиоактивных веществ.

Не забывайте, что даже при идеальном совпадении количества действующих веществ у препарата и БАДа могут быть кардинальные различия:

• в качестве основного и вспомогательных компонентов;

• в технологии производства средств;

• в соблюдении обязательных на производстве требований – в зависимости от того, в какой стране средство было произведено.

В связи с тем, что все чаще от потребителей звучит информация о замене в аптеках лекарств на БАДы, появилась и правоприменительная практика по таким вопросам. Граждане обращаются в суды за привлечением аптек к ответственности – в случае, когда им вместо выписанного врачом лекарственного препарата были отпущены нелекарственные средства. Фармацевтические компании, производящие лекарственные препараты, борются с производителями БАДов-«аналогов» за права на результаты интеллектуальной деятельности…

Какие препараты заменяют чаще всего?

В названной коммерческой схеме заменить пытаются одни из самых востребованных лекарств. А в сезон простуд – это средства, применяемые при симптомах гриппа и ОРВИ…

В частности, на фармацевтическом рынке присутствует лекарственный препарат для лечения синусита. Таблетки и капли содержат экстракты горечавки, первоцвета, щавеля, бузины, и вербены. Так вот, на сегодня существует несколько БАДов с похожим составом, которые могут быть предложены в качестве более бюджетной или просто имеющейся в наличии альтернативы.

Прислушиваться ли к таким советам или быть верным совету врача – решать покупателю.

Но все же хотим напомнить, что врач выбирает лечение с учетом индивидуальных особенностей пациента и имеющихся в наличии лекарственных препаратов, а не БАДов. Если прописан лекарственный препарат, рекомендуем не отклоняться от предложенной схемы.

Помните, что неисполнение рекомендаций лечащего врача может привести к снижению терапевтического действия или полной неэффективности лечения. Потерять от такой замены можно больше, чем сэкономить.