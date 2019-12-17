IT-инклюзия: как современные технологии помогают учиться детям с ограниченными возможностями здоровья

Врачи и ученые расходятся во мнениях о том, с чем может быть связано увеличение нарушений развития, – называются десятки причин от стрессов до плохой экологической обстановки. Однако факт остается фактом: в педагогическом арсенале современных учителей должны быть методы и технологии, позволяющие работать с самыми разными учениками.

ИНКЛЮЗИЯ ВМЕСТО СПЕЦКЛАССОВ

Сейчас для детей с ОВЗ существуют разные варианты организации учебного процесса. Некоторым детям больше подходят занятия в специальных школах и классах. Однако это не всегда оптимальный вариант, потому что в одну группу могут попасть как дети-колясочники с высоким интеллектом, так и ученики с расстройствами аутистического спектра, у которых совсем другой темп обучения.

Альтернативный вариант – это инклюзивное образование, когда ребята с ОВЗ учатся в классах со всеми остальными школьниками. Такое обучение часто становится своего рода профессиональным вызовом для учителя, поскольку требует подключения большего набора педагогических практик. Но на деле гораздо больше проблем возникает со стороны родителей других учеников, которые уверены, что преподаватели будут уделять больше времени детям с ОВЗ, чем их ребенку. Впрочем, современные исследования это опровергают.

– Сегодня инклюзивный формат школьных классов все больше набирает популярность. Некоторым детям с особыми образовательными потребностями все так же необходимы индивидуальный подход и адаптированная программа, но технологии позволяют многим из них учиться вместе с другими школьниками, не теряя важного для каждого ребенка опыта общения со сверстниками. Главное преимущество инноваций в том, что они зачастую не требуют огромных средств и специальные программные сервисы можно установить на любой компьютер или использовать онлайн. Очень важно, чтобы преподаватели узнавали о подобных методах работы с особыми школьниками и сами учились применять современные технологии. Затем они могут передать свои знания родителям, чтобы ребенок использовал цифровые инструменты для комфортного выполнения домашнего задания или творчества, – прокомментировала Ольга Егупова, начальник отдела сопровождения реализации ФГОС Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы.

УЧЕНЫЕ: ОТ ИНКЛЮЗИИ ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

Несколько лет назад группа исследователей из Университета Фрайбурга (Швейцария) и Университета Квебека (Канада) провели совместный эксперимент и изучили, как меняются результаты учеников начальных классов при разном типе инклюзии. Часть детей занималась отдельно от остальных, в коррекционных школах. Другие учились в специальных группах обычных школ. Ну а третьи занимались в самых обычных классах вместе с остальными учениками.

Предыдущие исследования, в которых принимали участие дети с синдромом Дауна, показали, что наибольший прогресс происходит у ребят, которые учатся в обычных классах. И в этот раз ученые решили проверить эту гипотезу для учеников и с другими особенностями.

Обнаружилось, что в инклюзивных классах, где все учатся вперемешку, успехи детей с ОВЗ гораздо больше. Даже при сравнении с коррекционными классами обычных школ, где ученикам с ОВЗ преподают те же учителя, что и остальным. Причем прогресс был сразу по всем фронтам – дети гораздо сильнее продвинулись в чтении и математике, а также стали лучше себя вести дома и в классе.

Но что самое интересное, такой прогресс был не только у «инклюзивных» ребят, но и у их обычных одноклассников. По сравнению с классами, где детей с ОВЗ не было вообще, смешанные группы преуспели в учебе больше всех! То есть в выигрыше оказались все – и школьники, и даже их родители, у которых стало меньше проблем с поведением детей.

Почему так получилось? Исследователи предполагают, что всё дело в учителях. Для работы с особенными детьми им пришлось подключить новые практики, которые раньше пылились на дне их педагогического арсенала. И результат не заставил себя ждать!

ПЕТЯ РЕШАЕТ, А РОБОТ СДАЕТ

В числе таких новых приемов для работы с особенными детьми – не только педагогические практики, но и современные технологии. Например, репетиторством по скайпу и занятиями по удаленке сегодня уже никого не удивить. Но есть и более экзотичные варианты.

В нескольких школах в Москве, Астрахани и Владимирской области инклюзия вышла на новый, цифровой уровень – там вместе с обычными ребятами за парту садятся роботы. Это разработка одной из компаний Сколково, которая позволяет детям с ОВЗ не только присутствовать в классе, но и гулять по коридору и общаться с одноклассниками на переменке.

Пятиклассница Полина из города Радужный во Владимирской области не может ходить на уроки каждый день – у нее редкое заболевание, которое не всегда позволяет ей выбраться из постели. В хорошие дни она сама сидит за школьной партой, а ее робот телеприсутствия припаркован у розетки на «камчатке». В другие дни робот заменяет Полину за партой и у доски, а девочка управляет им из дома через ноутбук.

– У робота есть две камеры, так что Полина видит, что происходит в классе и даже может «вертеть головой», - рассказывает директор школы Татьяна Борисова. – А мы видим ее лицо на экране. Робо-Поля может «посетить» любое мероприятие и участвовать в групповой работе. Она их видит, они ее видят, они общаются – а это то, что может не хватать ребенку. И для одноклассников Полина – это реальный друг и вполне конкретный человек, а не просто строчка с фамилией в школьном журнале. Они даже ссорятся, кто будет Робо-Полю на зарядку ставить в конце дня.

Второй школьный робот не именной – он не закреплен за кем-то из учеников. Право порулить им получают детишки, которые заболели и подолгу не могут ходить в школу. Так что теперь сломанная нога не помешает написать сочинение или контрольную по математике. Ведь сдавать их можно, не выходя из дома.

ИММЕРСИВНОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДИСЛЕКСИКОВ

Впрочем, чтобы помочь детям с ОВЗ, заводить в школе парк роботов не обязательно. Существуют самые разные технологии, которые не требуют установки сложного ПО и длительного обучения. Одним из примеров такой технологии стало иммерсивное чтение, позволяющее детям с дислексией и тяжелыми нарушениями речи лучше понять текст и легче овладеть правильной техникой чтения.

– Иммерсивное чтение – это технология, которая погружает ребенка в сам процесс чтения, - рассказывает Василий Загладин, старший методист лаборатории IT-сопровождения Городского психолого-педагогического центра Департамента образования Москвы. – Эту технологию разработала Microsoft совместно с учителями, которые работают с детьми с дислексией. В режиме иммерсивного чтения текст озвучивает электронный голосовой помощник, а ребенок может следить за тем, как и с какой скоростью идет чтение, на какой строке сейчас он находится. Ну и конечно, подобрать нужный темп и голос – мужской или женский.

Раньше детей с нарушениями речи, моторики и координации учили навыкам чтения по старинке – с помощью линейки или закладки, чтобы ребенку проще было следить за нужной строчкой. Сейчас достаточно включить нужный режим в любой из программ Office, чтобы тренировать навыки правильного чтения.

– У детей с дислексией и другими подобными особенностями нарушены некоторые способности в плане чтения и письма, но это абсолютно не влияет на их потенциал к обучению, в целом, – продолжает Василий Загладин. – И такие технологии помогают детям реализовать свой потенциал и достигать значительных успехов в учебе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных российских школах отношение к технологиям двоякое. С одной стороны, большинство педагогов понимает их практическую пользу. А с другой – учителя, к сожалению, не всегда умеют грамотно применять их на своих уроках. Между тем именно инновации позволяют учителям высвободить время от рутинных процессов, чтобы в большей степени сконцентрироваться на индивидуальной работе с детьми и учитывать особенности каждого ребенка.

Сфера IT растет и развивается слишком быстро, чтобы учить преподавателя работе с теми или иными программами, технологиями еще со студенческой скамьи. К тому моменту, как сегодняшние студенты педагогических вузов покинут альма-матер и отправятся в школы, программы успеют устареть, а у устройств появится множество новых функций. И это значит, что обучение работе с новыми технологиями зачастую переходит в область ответственности самого учителя. И именно педагог должен проявить инициативу и найти те решения, которые помогут ему эффективнее работать с классом. В конце концов, кому, как не ему, лучше знать, что больше подходит его собственным ученикам?