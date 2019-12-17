Застреливший восемь сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных взаимоотношениях

Рамиль Шамсутдинов, солдат-срочник, устроивший стрельбу в одной из частей в Забайкалье, признан потерпевшим. Об этом на своей странице в сети «Фейсбук» написал один из его адвокатов Руслан Нагиев. Правда, речь идет не о расследовании самого расстрела, в котором погибло восемь человек, а о возбужденном параллельно деле о возможных фактах неуставных взаимоотношений.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими»), - написал адвокат Нагиев на своей странице. - По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

По словам еще одного адвоката, Равиля Тугушева, дело о «неуставщине» уже почти закончено, в ближайшее время потерпевшие, в числе которых и Шамсутдинов, будут знакомиться с делом. А потом оно будет передано в Читинский гарнизонный суд.

- Дело возбуждено в отношении конкретного лица, и Шамсутдинов признан потерпевшим в числе нескольких военнослужащих, - сказал Равиль Тугушев в беседе с корреспондентом «КП». - Я не могу раскрывать обстоятельства расследования. Скажу лишь, что обвиняемый по этому делу — это тоже солдат срочник. При этом в тот момент, когда Рамиль сменялся с боевого дежурства и устроил стрельбу, этого человека не было рядом, он был в другом помещении.

Таким образом, возбужденное уголовное дело напрямую не связано с главным делом о расстреле. Ведь вряд ли у Шамсудинова мог произойти срыв, когда обидчика не было рядом. По словам адвоката, два дела расследуются параллельно и не связаны между собой. Исход дела о неуставщине может привести к снисхождению для Шамсутдинова. Но и только.

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