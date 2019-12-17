Центральный музей Вооруженных сил РФ к 100-летию обновил экспозиции

- В текущем году Центральный музей Вооруженных сил России стал одним из самых посещаемых музеев в России, его экспозиции успели посмотреть более 450 тысяч человек, – заявил директор Александр Никонов.

23 декабря Центральный музей Вооруженных сил России отмечает столетний юбилей.

- Мы конкурируем с лучшими музеями России, и посещаемость каждый год растет. Каждый пятый посетитель иностранец. Особенно музей, пользуется популярностью у китайских туристов, для них ежедневно проводится 10-12 экскурсий, – отметил также Никонов.

Музей ежегодно проводит десятки выездных выставок, как в России, так и за рубежом. Центральный музей Вооруженных сил РФ – это сам музей и семь его филиалов в разных регионах России. В 2020 году Минобороны откроет еще два филиала музея в военно-патриотическом парке «Патриот».

В фондах музея находятся более 800 тысяч музейных экспонатов, в том числе вооружение и военная техника, знамена и награды, форма и знаки отличия участников всех войн и локальных конфликтах, в которых участвовали советские и российские военные. Среди экспонатов Знамя Победы, водруженное в мае 1945 года над Рейхстагом в Берлине.