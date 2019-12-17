2019-12-17T19:01:40+03:00
В мире

В ЕС наказали родителей, запретивших своей дочери становиться мальчиком

Наш колумнист — о том, до чего Европу доводит воинствующая толерантность
Наталия ЕЛИСЕЕВА
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Страны Северной Европы под давлением «толерантного лобби» идут всё дальше.Страны Северной Европы под давлением «толерантного лобби» идут всё дальше.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Финляндию потрясла новость об изъятии 15-летней дочери из финской семьи, проживающей на территории другого государства ЕС (в целях безопасности фамилии не называются). Причина — родители не позволили девочке-подростку начать гормональную терапию по смене пола.

Мама и папа в шоке, дочь сама же написала на них заявление в полицию. Ведь её права ущемили. Чем же? Оказывается, «отсталые предки» не побежали к врачу договариваться о гормональной терапии НЕМЕДЛЕННО, а предложили вернуться Финляндию — хотя бы затем, что на родном языке с врачами такие деликатные вещи обсуждать проще.

К ссоре с родителями девочку подначивали друзья. Почин поддержали и финские трансгендеры в лице Сакрис Купилы — главы местной организации по защите прав меньшинств Seta.

Чтобы вы понимали, какой дурдом царит в головах этих толерантных людей, приведу пару фактов. Правозащитница Сакрис Купила родилась в 1996 году, никогда не считала себя женщиной, в твиттере просит обращаться к себе как к мальчику. И борется с финским законами. Для того, чтобы сменить пол в стране Суоми, мало получить психиатрический диагноз, нужна еще справка о невозможности иметь детей биологическим путем. Под последний критерий Сакрис не попадает — и устраивает вакханалию.

Вернемся к уничтоженной семье. Ситуация печальная. Дочь (или уже сын?) проходит терапию и не общается с родителями, считая их врагами. Мама плачется, отец даже заявил в комментарии для СМИ, что они (организации, продвигающие идеи смены пола) «убивают наших детей». За девочку, помимо воли родителей мечтающую стать мальчиком, вписалась ещё и правозащитная организация Amnesty International. В общем, «права человека» соблюдены, правда непонятно, какие.

К сожалению, это только начало. Страны Северной Европы под давлением «толерантного лобби» идут всё дальше. Сейчас в Финляндии вышеупомянутая организации Seta пытается добиться снижения минимального возраста смены пола (сейчас он 18+).

Также в государстве продолжается борьба за введение «3-го пола» на официальном уровне. Ратуют за это фракции социал-демократов, Союза зеленых, Союза левых сил и других лево-либеральных партий.

А противники «ЛГБТизации» обвиняются в ущемлении прав человека. Несмотря на историческую приверженность Финляндии семейным ценностям (когда-то страна входила в состав Российской Империи, что, видимо, даёт о себе знать) — ультралиберальные ценности и здесь распространяются со скоростью света.

До недавнего времени можно было бить себя в грудь, говоря, что последним европейским государством с традиционной семьей остаётся Россия. Но на самом деле мы лишь отстаём от европейского тренда — немного, лет на 15-20. Вот в Казани, например, недавно сочетались законным браком два трансгендера (он превратился из девочки в мальчика, а его, хм, партнёр — наоборот; теперь они вполне легально могут усыновить ребёнка). Поэтому, дорогие мои, советую приготовиться. Главная битва за семью ещё даже не началась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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