2019-12-17T19:28:32+03:00
Спорт

В московском метро появился тематический поезд «Король баттерфляя»

Все вагоны расписаны портретами легенд мирового плавания
Сергей КИРИЛЛОВ
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Четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников у своего фотопортрета на поезде.Четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников у своего фотопортрета на поезде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В московском метро появился первый в мире тематический поезд посвященный плаванию - «Король баттерфляя». Свое название состав получил в честь легендарного чемпиона СССР 1930-40 годов, победителя III Рабочей Олимпиады в Антверпене, первого советского рекордсмена мира в плавании баттерфляем — Семена Петровича Бойченко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все вагоны расписаны портретами легенд мирового плавания. Любопытно, что на них нашлось место не только нашим прославленным мастерам, таким как четырехкратные олимпийские чемпионы Владимир Сальников и Александр Попов, но и их американским соперникам, включая Майкла Фелпса. Здесь есть изображения и действующих спортсменов из сборной России, которые готовятся к Олимпиаде-2020 в Токио.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почётный президент российской Ассоциации подводного плавания Шаварш Карапетян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почётный президент российской Ассоциации подводного плавания Шаварш Карапетян.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Презентация поезда состоялась во вторник в знаменитом электродепо «Красная Пресня», где параллельно прошла церемония вручения премии «Лучший пловец России 2019 года». Экскурсию по поезду устроил автора проекта, многократный рекордсмен мира Дмитрий Волков.

Владимир Сальников, Шаварш Карапетян, Дмитрий и Антонина Волковы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Сальников, Шаварш Карапетян, Дмитрий и Антонина Волковы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Целью проекта стала популяризация здорового образа жизни через один из самых массовых видов спорта на планете.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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