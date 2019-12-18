Фото черной дыры и лекарство от ВИЧ: Топ-5 главных научных событий 2019 года

1. Искусственный интеллект обыграл в покер 15 профессиональных игроков

Компьютер уже обставил человека в шахматы и в мудреную восточную игру го. В уходящем году пал последний бастион: бот Pluribus впервые положил на лопатки профессиональных игроков в самой популярной разновидности покера - Техасский Холдем, за столом с шестью игроками. Покер был самой сложной игрой для искусственного интеллекта, поскольку ему приходилось иметь дело со скрытой информацией, он не знает карты соперников. А оппонентами Pluribus выступали в общей сложности 15 профессионалов, каждый из которых выиграл за карьеру более 1 миллиона долларов. При этом несколько человек сорвали куш в $10 миллионов. Искусственный интеллект овладевал навыками покера, играя триллионы партий с самим собой. В результате он выработал стратегию, которая отличалась от человеческой.

Искусственный интеллект оказался отличным игроком в покер, машина уже умеет блефовать и обыгрывать лучших профи игры.Фото: Youtube

Pluribus - детище ученых из университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге и лаборатории Facebook AI Research. Создатели считают, что умение играть в игры, где участвуют несколько сторон с конкурирующими интересами, пригодиться искусственному интеллекту для решения практических задач. Это автоматические переговоры в области электронной коммерции, выявление случаев мошенничества и создание беспилотных автомобилей.

2. Первое фото черной дыры

В объектив ученых попала сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре гигантской галактики Messier 87. Она расположена в Скоплении Девы на расстоянии 53 миллионов световых лет от Земли. Чтобы оценить масштаб черной дыры галактики M87 представьте, что она весит 6 миллиардов солнечных масс. Для сравнения черная дыра Стрелец А в центре нашей собственной галактике Млечный Путь на ее фоне является малюткой - всего 4 миллиона солнечных масс.

Снимок черной дыры, расположенной в центре гигантской галактики Messier 87.

Гравитация сверхмассивной черной дыры, как пылесос, затягивает в себя газ и пыль из окружающего пространства. Перед тем, как сгинуть внутри черной дыры, частицы материи сталкиваются друг с другом образуя аккреционный диск. Вещество в нем раскаляется до температуры свыше 1000 градусов. Это свечение и удалось уловить участника проекта Event Horizon Telescope.

3. Внешний вид денисовцев реконструировали по ДНК

Денисовский человек это вымерший вид людей. Еще 30 тысяч лет назад они населяли территории Сибири и Юго-восточной Азии, где обитали также неандертальцы и современные люди. Общий предок у всех трех видов людей жил 600 тысяч лет назад. Затем от общего генеалогического древа отделился Homo Sapiens - то есть мы. Спустя еще 200 тысяч лет разошлись эволюционные пути неандертальцев и денисовцев. Как выглядели неандертальцы мы довольно хорошо представляем, антропологи раскопали сотни скелетов, включая неповрежденные черепа. Это были невысокие коренастые люди, их отличали массивные надбровные дуги, выступающий широкий нос и маленький подбородок. А вот как выглядели денисовцы было неизвестно, от этого вида людей осталось всего 5 артефактов: три зуба и мизинец девочки, найденные в Денисовской пещере на Алтае, а так же нижняя челюсть, которую обнаружили во время раскопок в Китае. Этого слишком мало, чтобы реконструировать внешность традиционными методами. Однако генетики из Еврейского университета Иерусалима предложили новую технологию. Она основана на анализе экспрессии генов, которые отвечают за анатомические особенности. Девочка из Денисовской пещеры оказалась похожа на неандертальских сородичей - та же выступающая нижняя челюсть, скошенный лоб. Однако в ее внешности были и характерные отличия. Лицо было заметно шире, чем у неандертальцев и современного человека, а зубной ряд - длиннее. Кроме того пальцы денисовцев были длиннее, чем у Homo Sapiens. В общей сложности исследователи обнаружили 56 анатомических особенностей, которые отличали денисовцев от нас и неандертальцев. Из них 34 относились к строению черепа.

4. Квантовый компьютер впервые превзошел суперкомпьютер

Мир стоит на пороге открытия, которое по своим последствиям сравнимо с изобретением электричества или появлением колеса. Речь идет о создании квантовых компьютеров. Искусственный интеллект, большие данные, кибербезопасность, Интернет вещей - все эти направления нуждаются в квантовых вычислениях. В развитие этих технологий во всем мире вкладываются огромные средства. Например, Евросоюз инвестировал в свою квантовую программу 1 миллиард евро! И вот впервые разработчики Google AI Quantum сумели преодолеть важнейший рубеж - продемонстрировать квантовое превосходство. Иными словами впервые квантовый компьютер решил задачу за значительно более короткий срок нежели классический суперкомпьютер. Созданный американскими инженерами квантовый компьютер, состоящий из 53 программируемых сверхпроводящих квантовых битов, выполнил сложную тестовую задачу за 200 секунд. Обычному суперкомпьютеру, чтобы сделать такой расчет, понадобилось бы 10 тысяч лет.

Разработчики Google AI Quantum сумели продемонстрировать превосходство квантового компьютера (на фото).Фото: Youtube

5. Лекарство от ВИЧ-инфекции

Большинство современных препаратов от болезни века способны только приглушить активность ВИЧ, перевести заболевание из острой стадии в хроническую. Но сам вирус уничтожить они не в состоянии, он прячется в нейронах, откуда его достать было невозможно. Грандиозный прорыв в лечении больных ВИЧ совершила российско-американская команда ученых, где нашу страну представляли специалисты Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН). Им удалось синтезировать вещество, которое способно уничтожить вирус ВИЧ во всем организме, включая нейроны. Таким образом найден способ полностью излечить человека! В ходе исследований ученые проводили уникальные и дорогостоящие опыты на лабораторных крысах, которым в организм «вмонтировали» иммунную систему человека. Впереди еще длительные клинические испытания, ученые рассчитывают, что готовое лекарство появится в аптеках через 10 лет.