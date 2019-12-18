Миллионы россиян выполняют работу, которая никому не нужна

25 миллионов «нахлебников»

«У нас сейчас сколько работающих, официально или неофициально? Более 70 миллионов. Так вот, по-хорошему, 25 миллионов из них можно смело сократить - экономика страны не пострадает», - примерно так мне в частной беседе растолковывал «текущий момент» один из фигурантов российского списка «Форбс». За слова человек отвечает: в своей компании он за 15 лет сократил 4 из каждых 5 сотрудников. Что характерно, финансовые показатели за это же время выросли в разы.

Другой собеседник, сейчас федеральный министр, рассказывал, что в бытность свою губернатором оценивал инвестиционные проекты не по тому, сколько налогов они принесут в региональную казну, а по тому, сколько будет создано рабочих мест с хорошей зарплатой.

В разнице между этими подходами лежит одна из главных экономических дилемм сегодняшнего дня. Что нам важнее: поджарая, эффективно работающая индустрия, способная вывести страну из трясины стагнации, или минимальная безработица и относительная социальная стабильность?

Ведь получается, что около 25 миллионов человек в стране заняты бесполезной работой, основной смысл которой сводится к поддержанию их самих на плаву.

Гидра бюрократии

Несколько лет назад портал HeadHunter провел опрос, в котором попросил представителей разных профессий оценить, насколько часто они выполняют бессмысленные обязанности. С большим отрывом в рейтинге абсурдной занятости победили чиновники. Почти две трети из них признались, что им приходится заниматься бесполезной работой.

Далее по списку шли представители сферы управления персоналом (довольно иронично, учитывая, что профессия напрямую связана с эффективной организацией труда) и - сюрприз! - медики и фармацевты. Рискну предположить, что в последнем случае это связано с большим количеством бюрократической отчетности.

Среди своих самых неэффективных функций опрошенные назвали написание целых стопок никому не нужных отчетов, участие в бесплодных совещаниях, согласование документов по длинной бюрократической цепочке.

Спросите Паркинсона

- А что вы хотите - законы Паркинсона еще никто не отменял, - прокомментировал нам ситуацию профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов и напомнил один из этих законов: - Любая организация стремится к расширению и плодит функции для обеспечения собственного существования.

То есть, если регулярно не «пропалывать» кадры, фирма и тем более госструктура разрастается, как борщевик на даче. Причем прирастает персоналом, который не имеет отношения к основной деятельности.

- Пресс-службы, например, скоро будут чуть ли не в каждом гастрономе, - продолжает эксперт. - А девушки на ресепшен или их мужской аналог - охранники, современный вариант швейцаров? И те и другие выполняют чисто номинальную роль.

Чем больше - тем солиднее

Однако на всякого Паркинсона есть хозяин с калькулятором. Он-то как допускает, что его денежки уходят лишним людям?

- А вы помните, как еще лет 10 назад оценивали предприятие? - отвечает вопросом на вопрос глава компании «Сириус» и член совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Юрий Савелов. - По количеству работников. Чем больше - тем солиднее считалась фирма. И руководители раздували штаты, чтобы вывеска лучше выглядела в глазах коллег, власти и общества. Только после кризисов 2008 и 2014 годов все стали считать финансы.

Определить правильную численность организации - целая наука. Но еще больше - интуиция.

- Есть профессии, где эффективность сотрудника легко просчитать, - продолжает Савелов. - Это укладчик рельсов - сколько километров уложил, водитель - сколько груза перевез, менеджер по продажам - сколько товара продал. А вот учетчики, экономисты, юристы - их коэффициент полезного действия вроде не виден. Чем они занимаются изо дня в день? И может возникнуть искушение их уволить, потому что в смете расходов любого предприятия зарплата стоит на первом месте. Но потом, если уволишь юриста, тогда уже не удивляйся, когда налетишь на внушительные иски, а некому будет отбиваться в судах.

Призрак революции. Технической

- Появление «ненужных профессий» - объективное явление, - говорит «КП» экономист Денис Ракша. - Это следствие разделения труда и автоматизации некоторых функций. Мы привыкли, что это происходит на производстве. Например, на автомобильном конвейере процесс сборки разбили на простейшие операции, которые сначала выполнял человек, а потом на многих этапах его заменили роботы. А сейчас эти процессы идут в сфере обслуживания.

Типовые договоры у юристов, бухгалтерские программы, умные кассы, которым не нужен кассир, - все это ведет к упрощению профессии. И чем она проще, тем выше вероятность, что эту вакансию освоит искусственный разум. Он справится. Даже охранником потянет.

- Роботизированная служба безопасности - это уже реальность, - рассказал «КП» глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый. - Существуют автоматизированные системы распознавания лиц, они не допускают посторонних на территорию предприятия - и не нужен вахтер или охранник на проходной. Электронные системы могут даже «применить силу» к нарушителям - ударить током. Могут передать информацию на пульт полиции.

Лучше лишние работники, чем толпы бездельников

Так что же делать со всеми этими лишними профессиями и лишними людьми, пока их не заменили роботы?

- Увольнять, - отрезают «эффективные менеджеры». Мол, ничего страшного: люди, попав в ситуацию легкого стресса, активизируются, переобучаются, открывают свой бизнес. Только так можно обеспечить структурную перестройку нашей экономики.

Но, судя по рекордно низким показателям безработицы в стране и невысоким средним зарплатам (еще одно следствие размазывания тонким слоем фондов оплаты труда), пока превалирует другая точка зрения: не надо ничего трогать. От греха подальше.

- В отличие от бизнеса у государства самоцель не увеличение прибыли, - говорит Денис Ракша. - Вот уволите вы несколько миллионов человек - и что будете делать с толпами ничем не занятых людей? Занять их можно только работой или отдыхом. Именно поэтому, кстати, московское правительство тратит так много денег на организацию досуга москвичей. Потому что иначе 15 млн человек, плотно живущих на ограниченном пространстве, просто не будут знать, чем им заняться в свободное время: некоторые могут начать кидаться друг на друга. Поэтому людей нужно занять частично развлечением, частично работой. Сам факт существования этих ненужных, казалось бы, профессий говорит о том, что с ними сознательно не борются. Общество платит за социальное спокойствие.