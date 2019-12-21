Почему Сталин начал террор и были ли у вождя народов двойники

В преддверии юбилея «Вождя народов», с момента рождения которого исполнилось 140 лет, на наиболее популярные вопросы наших читателей по поводу фигуры Иосифа Сталина и сопровождающих его жизнь и смерть мифов, озвученных нашим журналистом, на Радио «Комсомольская правда» ответил историк, автор учебников и советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

«СТАЛИН КИРОВА УБИЛ В КОРИДОРЧИКЕ»

- Евгений Юрьевич, вопросам не удивляемся, они от читателей. Начинаем с самого «горячего», извини, если сфальшивлю (поет частушку): «Эх, огурчики да помидорчики. Сталин Кирова пришил да в коридорчике!» Убил Мироныча вождь?

- Была такая частушка, как же. Но ерунда абсолютнейшая. Доказанный факт, что Сталин никакого отношения к убийству Кирова не имел, что, вероятнее всего, и на этом настаивают наиболее авторитетные историки, которые занимались этим делом, Киров стал жертвой бытового убийства. Его убийца Николаев отомстил лидеру ленинградских коммунистов, члену Политбюро и секретарю ЦК за любовную связь с его женой Мильдой Драуле. Вот и все. Другое дело, что Сталин воспользовался убийством Кирова для того, чтобы поквитаться со своими давними политическими оппонентами. Убийство одного из высших руководителей страны стало для всех шоком. С самого начала возникли разные версии этого убийства. Первые двое суток искали так называемый белогвардейский след. Но потом от поиска этого белогвардейского следа отказались и перевели стрелки на зиновьевскую оппозицию. И по процессу «Московского центра», уже в 1935 году, Зиновьев и Каменев будут осуждены, в том числе, как причастные к гибели Сергея Мироновича Кирова, как его вдохновители. Потом уже в 1936 году их повторно осудят и приговорят уже к расстрелу. То, что Николаев был связан, в том числе, и с бывшим руководством Ленинграда и области – то есть, зиновьевцами, - это совершенно очевидно.

Евгений СпицынФото: Иван МАКЕЕВ

- А погибший при странных обстоятельствах охранник Кирова?

- Тогда их называли «прикрепленными». Да, он, чекист Борисов, погиб в результате столкновения грузовика с кирпичным домом. Но его везли как раз на допрос к Сталину, который хотел с ним лично поговорить и разузнать все подробности. Я думаю, вполне возможно, что его гибель неслучайна, но здесь была причастность не Сталина к гибели этого человека, а тех сотрудников или, вернее, руководителей Ленинградского управления НКВД, которые таким образом хотели скрыть какие-то свои делишки. По своим возрастным, физическим, да и по своим профессиональным данным его охранник не очень подходил под исполнение этих обязанностей, но был лично очень предан Кирову.

- А Киров был таким любвеобильным вообще?

- У него проблемы были в семейной жизни, потому что его супруга страдала психическим заболеванием, к сожалению, а работа была напряженная, надо было находить отдушину, в том числе, и во взаимоотношениях с женщинами. Жена Николаева работала в Ленинградском обкоме, по-моему, они познакомились и возникли естественные отношения между мужчиной и женщиной. А кто застрахован от этого?

Сталин и Киров. 1934 год - последний в жизни Кирова. Фото: Из книги

- А сам Иосиф Виссарионович по женской части? Говорят, что балерины Большого театра…

- Да прекратите! У него даже времени на это не было. Этот человек был целиком и полностью нацелен на работу. Даже вот такой характерный штрих, показывающий, кем был Сталин – после его смерти остался один портфель с документами и наградами, пара армейских брюк, пара кителей, дырявые сапоги и нижнее белье. Будь у него куча женщин, я вас уверяю, у него бы в тайниках были всякие бриллианты, золото – надо же было бы этих женщин содержать, одаривать… Очень часто именно женщины являются провокаторами вольно или невольно, в том числе, и коррупционных преступлений. Какой-нибудь чинуша заводит себе на стороне любовницу, а она требует шикарных подарков, вилл, яхт, самолетов и т.д.

- Сейчас все феминистки мира нас проклянут!

- Бродили слухи, что у него была связь с одной из прикрепленных, которая работала на его даче, но, опять-таки, это все слухи. Никаких документальных свидетельств нет. Очень часто, кстати, наши любители покопаться в грязном белье называют там имя либо Бутусовой, либо имя еще одной женщины - Истоминой, даже не зная настоящего ее имени… потому что на самом деле ее звали не Валентина, а Варвара...

«ЧУДЕСНЫЙ ГРУЗИН»

- Но, вообще, Сталин такая загадка. Куча пламенных революционеров, соратников Ленина, трибунов и т.д. Блестящий Троцкий, один из ближайших к Ленину сподвижников Зиновьев, тот же «железный Феликс» Дзержинский и т.д. Выбирай – не хочу, а главой партии и государства становится ничем не приметный, как говорили, чуть ли не «серая мышь» Сталин. Почему?

- Еще одно заблуждение, миф, что Сталин был тихим и незаметным на фоне других. Реально партия большевиков возникла в 1912 году. Это Ленин задним числом, уже в годы советской власти напишет, что большевизм как «течение политической мысли и как политическая партия существует с 1903 года». А на самом деле это не так. До того РСДРП была единой, просто с двумя фракциями. А когда возникла собственно большевистская партия (в 1912 году), в состав ЦК вместе с Лениным вошел не кто-нибудь, а Сталин. И после первого правительственного кризиса в ноябре 1917 года в результате «демарша» Викжеля и отставки, в том числе, Каменева, Зиновьева и т.д. - было создано так называемое Бюро ЦК в составе всего четырех человек. В состав этого Бюро вошли Ленин, Троцкий, Свердлов и Сталин. Ленин прекрасно сознавал, кто такой Сталин, уже тогда. Он не только занимал важный пост наркома по делам национальностей, но и входил в самое узкое Бюро ЦК. И в состав Политбюро – первый состав Политбюро, - который будет сформирован в марте 1919 года, на VIII партийном съезде, тоже войдут всего пять человек – и среди них тоже будет Сталин.

Ленин ценил и организаторские таланты Сталина, и его теоретическую подкованность – не случайно он писал Горькому, что у «нас здесь есть замечательный грузин, блестящий знаток нацвопроса» и т.д. Мало кто знает, но именно Ленин инициировал на XI партийном съезде избрание Сталина генеральным секретарем. И после окончания съезда, на оргпленуме ЦК, Ленин опять повторил, что ключевую должность генсека должен занять Сталин, чтобы организовать работу всего партийного аппарата в центре и на местах.

- Ценил, значит, вождь Иосифа?

- Еще как. До Сталина этой работой занималась и Стасова, и Молотов, и целый ряд других, тот же Крестинский. Но они все по разным причинам не устраивали вождя революции. А Сталин его, как генсек, вполне устроил. И именно эта должность позволила Сталину, во-первых, установить контроль над аппаратом ЦК, позволила создать действенную структуру внутри аппарата ЦК и поставить на ключевые посты в аппарате ЦК близких и преданных ему соратников, в частности тех же Молотова и Кагановича. И, благодаря этому, обыграть, казалось бы, признанных вождей партии – того же Троцкого, Зиновьева, Каменева и других. Овладев партийным аппаратом - этой реальной управленческой структурой - Сталин в легкую обыграл этих оракулов революции.

- А знаменитое «Письмо к съезду» Ленина с убийственной характеристикой Сталина?

- Есть большие сомнения в том, что это он диктовал. Лет десять назад вышла очень интересная монография профессора МГУ Валентина Сахарова, где он детально и подробно изучал весь спектр последних ленинских работ. И он пришел к убеждению, что все они, как то «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», «О кооперации» и, главное, «Письмо к съезду», были созданы не Лениным. И его в этом поддержали многие авторитетные историки, в частности, Юрий Николаевич Жуков. Автографов этих работ нету – то есть, ленинской рукой ничего не написано. А он и не в состоянии был писать, потому что парализован. Я тоже, с учетом этих аргументов и фактов, склоняюсь к тому, что, по крайней мере, часть так называемого «Ленинского завещания» была состряпана либо кем-то из его ближайших родственников – не исключено, что Надеждой Крупской и его младшей сестрой Марией Ульяновой, либо Троцким и его правой рукой Склянским.

Кстати, из шести человек, которым Ленин там дает характеристики – а он дает характеристики Троцкому, Сталину, Каменеву, Зиновьеву, Бухарину и Пятакову – всем даны политические характеристики, и только Сталину - личная. Что он, дескать, груб, не сдержан и т.д. А самые хлесткие характеристики политические даны именно «оракулам революции». Он называет Бухарина, одного из главных теоретиков партии, не вполне марксистом. Или про Зиновьева и Каменева – что «октябрьский эпизод» не является случайностью – то есть, в критический для судеб партии и страны момент эти ребята способны на предательство. И не забудем, Троцкий стал большевиком только в августе 1917 года, а до того он состоял в меньшевиках. Уже потом Троцкий начал делать блестящую партийно-политическую карьеру в период подготовки и проведения революции, а затем и в первые годы советской власти. Но в партии помнили знаменитое ленинское определение, что Троцкий - это «Иудушка». И так далее. Старые большевики поддерживали Сталина.

Физкультурный парад 1946 года. Почетное место занимают портреты вождя. Фото: Анатолий Шайхет

ПАРАНОИК? ШИЗОФРЕНИК?

- А потом многие из них пошли в лагеря. После смерти Кирова наступил период, как принято говорить, «Большого террора». Многие считают, что Сталин начал его проводить из-за особенностей собственной психики, мнительности, подозрительности и т.д.

- Я помню все эти мантры, в том числе, и горбачевские, мол, доктор Бехтерев поставил Сталину диагноз: шизофрения, мания преследования и т.д. Это все полнейшая чушь и ерунда! То, что шло обострение классовой борьбы по мере строительства социализма, а Сталин на это и указывал, мы можем сейчас это со всей очевидностью видеть. Что существовали разного рода заговоры, и политические, и военно-политические, совершенно очевидно. Довольно мощная оппозиция сталинскому курсу - это тоже реальность. В таких сложных условиях – с одной стороны, политической борьбы, с другой стороны, необходимости выполнять решения партийных съездов и строить индустриальную мощь страны – Сталину приходилось бороться и лавировать, и находить союзников, и расправляться с противниками. Ничего удивительного. Что касается периода 1937-38 годов – пика так называемых политических репрессий – на которые приходится большая часть осужденных за весь период с 1921-го по 1953-й год, то целый ряд историков, в частности, Юрий Николаевич Жуков, вполне обоснованно говорят, что к этому периоду следует прибавить определение «ежовские репрессии». Более того, я с Юрием Николаевичем на эту тему говорил довольно подробно, он считает, что для людей, живших в то время, это были именно ежовские репрессии. Когда аппарат НКВД вышел из-под контроля и стал проводить политику террора ради террора. При этом шла и фальсификация уголовных дел и т.д. И когда Берия пришел в ноябре 1938 года на пост руководителя НКВД и началась первая так называемая «бериевская реабилитация», стали проходить открытые судебные процессы над многими бывшими сотрудниками НКВД, прокуратуры и судов, которые проводили политику политических репрессий.

- Веселые дела: пришли ребята Ежова, вычистили, посадили и расстреляли сотрудников Ягоды, пришла команда Берия, осудила и расстреляла ребят Ежова, потом люди Серова репрессировали команду Берии… Что за домино?

- Ежов был фигурой, мягко говоря, противоречивой. В определенный момент, видимо, произошло у него «головокружение от успехов», и он решил сыграть свою собственную игру. Ведь у него в сейфе после ареста нашли компромат на всех членов Политбюро, в том числе, и на Сталина. Вполне возможно, что он был одним из тех «наполеончиков», что лелеяли мечту повернуть силы правопорядка, карательные органы против верхушки коммунистической партии и советского государства. То же, кстати, касается и Тухачевского.

Что же касается «домино», во все времена и во всех странах всегда существует борьба внутриклановая, в том числе, и в силовых структурах. Вы думаете, сейчас не то же самое происходит? Мы просто об этом не знаем. Но лет через «…цать» появятся исторические исследования, где будут по полочкам разложены все группировки внутри тех же ФСБ, Генпрокуратуры и других силовых структур.

- Наверное, Вы правы. Если вспомнить борьбу КГБ Андропова с МВД Щелокова при Брежневе…

- А я о чем? Руководству страны важно иметь разные источники информации. Поэтому они не только допускают существование разных группировок в этих силовых структурах, более того, они создают внутри них конкуренцию. Чтобы получать наиболее объективную информацию и самим делать выводы, и не становиться заложниками конкретной спецслужбы. И Сталин, и спецслужбы при нем тут не уникальны.

ГИТЛЕРА ПРОСПАЛ?

- И как же тогда при таком соперничестве спецслужб Сталин прозевал начало Великой Отечественной? Доверился Гитлеру, несмотря на все предупреждения и разведчиков, и перебежчиков.

- Вы сначала сами разберитесь, Сталин у вас мнительный и подозрительный или глупый и доверчивый. Детский вопрос, если честно… Поверил Гитлеру… Ну да, Сталин, такой дурачок, первоклассник, который всему, что Адольф Алоизович говорил, верил… Чушь собачья! Сталин прекрасно знал, что Гитлер начнет войну.

Не оказаться объектом агрессии всего империалистического лагеря, и не допустить войны на два фронта – это были две главных задачи перед советским политическим руководством во внешней политике в сложнейшей международной обстановке. Раз нам не удалось создать систему коллективной безопасности, а мы постоянно выступали с этой инициативой, приходилось маневрировать между разными полюсами.

У Сталина было несколько источников информации. Он получал информацию от НКВД – там Главное управление госбезопасности, от НКИД – там существовал отдельная разведструктура, от Коминтерна – там, кстати, была шикарная разведка. И от других структур. И у него каждый день на стол ложились десятки документов, где назывались совершенно разные даты начала войны против СССР. В том числе, среди многих дат, часть которых проходила, а война не начиналась, и роковое 22 июня. И в такой обстановке задачей Сталина было не спровоцировать Германию, чтобы мировое общественное мнение не обвинило Советский Союз в развязывании войны (кстати, сейчас противники нашей страны пытаются сделать именно это).

- Но ведь нападение Германии оказалось все же абсолютно неожиданным?

- Хочу подчеркнуть – на это, кстати, указывал и Жуков – для Сталина и особенно наших военных, оказался неожиданным не сам переход немцами границы, а направления главных ударов, концентрация сил и средств на этих направлениях и шести-, восьми-, а где-то даже и десятикратное превосходство этих ударных немецких группировок по ним. Во многом, именно этим объяснялся успех гитлеровцев на начальном этапе войны. Но немцы не учли одной важной вещи. Они-то думали, что они пробьют оборону наших войск, передовые части даже не будут останавливаться на их добивание, и быстрым темпом двинут к конечной цели. А мы, помимо первого эшелона обороны, создали еще два эшелона. Причем, они были растянуты; не стояли там, условно говоря, в 20, 30 или 50 километрах, а находились в 200, а то и в 300 километрах… Для немцев это был шок. В результате мы выполнили главную задачу за летне-осеннюю кампанию 41-го года – сорвали блицкриг, молниеносную войну. А ведь и Генеральный штаб Германии, когда разрабатывал план «Барбаросса», и сам Гитлер главный упор делали на то, что война против СССР должна быть молниеносной. Три, максимум, четыре месяца. Гитлер прекрасно понимал, что, если он не решит эту задачу до зимы 1941 года, то чем закончится эта война, одному Богу известно.

СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ ИЛИ САМ?

- Если обратиться к личности Иосифа Виссарионовича, обеспечивали ли его безопасность при наличии заговоров и противников при помощи двойников вождя?

- Я специально в свое время интересовался этим вопросом, говорил с ветеранами службы, которая сейчас называется ФСО, беседовал с историками. Тот же Юрий Николаевич Жуков в свое время беседовал с последним начальником охраны Сталина Новиком, который руководил прикрепленными. Многие, кстати, ошибочно считают Власика начальником личной охраны, но в 1946-м он уже ушел с этой должности. Так вот, Новик рассказывал, что Сталин совершенно не был помешан на безопасности. Я вам больше скажу, до убийства Кирова москвичи могли спокойно встретиться со Сталиным на московских улицах, например на Воздвиженке, где тогда находилось здание ЦК, куда он каждый день пешком из Кремля ходил на работу. Более серьезные меры безопасности стали приниматься после убийства Кирова.

- А что касается смерти самого вождя, сам все же или соратники отравили?

- Да, версий насильственной смерти Сталина в свое время ходило много. В частности, известный коллаборант и власовец Авторханов утверждал, что Сталина отравил Берия. Для понимания, Берия тогда к органам МГБ и МВД вообще никакого касательства не имел. Он с 1945 года занимался исключительно атомным проектом. Плюс он там еще вместе с Маленковым занимался и работами по Спецкомитету №2 – это ракетная техника. Более того, во главе МГБ стояли антагонисты Берии – сначала Абакумов, а потом Игнатьев, они близко его не подпустили бы ко всем этим лабораториям, в которых работали над ядами и отравляющими веществами. Говорили и еще большую часть, что отравил Хрущев сам якобы. Или Булганин. Даже комментировать этот бред не хочу.

Давайте исходить из фактов и документов. Существует три истории болезни Сталина. Две из них хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории, они не очень большие, эти истории болезни. Одна была заведена еще в 20-е годы, а вторая - почему-то в 1944 году. Там фиксировались в основном простудные заболевания, в частности его ангины. Сталин частенько ею болел. И есть еще одна история болезни, которая хранится в архиве ФСБ. Сейчас, к сожалению, доступа к ней нет. Но в 90-е годы некоторые историки видели эту историю болезни, в том числе и Юрий Николаевич Жуков, правда, их попросили тогда никаких выписок не делать. В ней были зафиксированы все инсульты. Судя по ней, у Сталина было четыре инсульта, и от последнего он и умер. Первый инсульт – это, наверное, конец сентября или начало октября 1945 года, когда он в первый раз выехал из Москвы в длительный отпуск и вернулся в Москву только в декабре. Он тогда на хозяйстве оставил четверку в составе Молотова, Берия, Маленкова и Микояна. Второй инсульт – это, скорее всего, февраль 1951 года. Тогда было принято решение Политбюро ЦК, что подписи трех членов Политбюро – Берия, Маленкова и Булганина – приравниваются к подписи товарища Сталина как главы советского правительства. Третий инсульт – это 1952 год. И последний, тот самый, что и привел к смерти в 1953-м. А сказки по поводу того, что его отравили, или какая-то медсестра сделала смертельную инъекцию, и называется даже фамилия этой медсестры… слушайте, ну, не смешите мои тапки.

Так что все объясняется совершенно прозаически. Не было отравителей и отравления. Не было двойников. Гитлер Сталина обмануть не смог. И Иосиф Виссарионович действительно являлся самым достойным кандидатом из всех возможных лидеров страны, возглавивших ее в столь тяжёлую и судьбоносную эпоху.

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