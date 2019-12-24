Упавшая с небес: как 17-летней девушке удалось выжить в джунглях после авиакатастрофы

65-летняя Джулиана Кёпке до сих пор пользуется настенным календарем, и каждое 24 декабря у нее отмечено красным. В этот день 48 лет назад она умерла для всех - и воскресла снова.

Родители Кёпке - эмигранты из Германии, ученые, работали в Перу, здесь же родилась их дочь Джулиана. Сразу же после школьного выпускного, 25 декабря 1971 года, она вместе с матерью полетела к отцу в Пукальпe, в Амазонию. Пилот их рейса оказался парнем отчаянным: вместо того чтобы облететь грозовой шторм, решил проскочить сквозь него. Крики, резкое падение высоты, темнота. Позже Джулиане расскажут, что молния попала в крыло, вспыхнул пожар в топливном баке. Крыло вскоре отвалилось, и самолет, разрушаясь, упал с высоты 3200 метров в тропический лес. Все 86 человек пассажиров и 6 членов экипажа объявили погибшими.

Однако через 10 дней из джунглей вышла девушка - сильно обожженная, истощенная, но живая.

В обморок от боли

«Я очнулась пристегнутой к своему креслу. Посмотрела на часы: 9 утра, хотя вокруг только светало, - расскажет потом выжившая в своей книге «Когда я упала с неба». - Я провела без сознания более суток. Ощущение было, что по голове дали утюгом. Невероятно болела ключица, ушибленный лоб дал отек на глаза, все тело было как рваная тряпка - в порезах. Сильно тошнило. Видимо, было сотрясение мозга».

Попробовала пойти - упала в обморок от боли. Вставала и снова падала. Засыпала. Так прошла два дня. Проблема осложнялась тем, что у Джулианы была сильная близорукость, а очки разбились. А вокруг Амазония, грязная вода, ядовитые растения и змеи. Вероятность умереть одинаковая - что идти вперед, что остаться на месте. Девушка решила идти. Она бросала вперед обувь, чтобы понять, нет ли ямы или другой опасности, - и только потом делала шаг. Осмотрела окрестности, обнаружила тела других погибших, но не нашла маму. Среди обломков самолета отыскала конфеты, их и ела. Позже спасатели скажут Джулиане, что ей повезло дважды. Первый раз - когда при разрушении самолета в воздухе ее выкинуло из салона вместе с трехместным креслом, к которому она была пристегнута. Вся эта конструкция не свалилась камнем, а спланировала, смягчив удар. Еще одно везение: ее отец все детство рассказывал ей про Амазонию - и вчерашняя школьница знала, что ей нужно выйти к воде. А там селятся люди.

Джулиана упала в джунгли с высоты 3200 метров. Фото: wikipedia.org

Лесной дух

Позже стало известно: после падения остались в живых еще 14 человек. Но они не догадались искать ручей и умерли спустя двое суток после катастрофы. Джулиана же поняла, что вода - ее выход. Тем более идти вдоль ручья было значительно легче, чем сквозь джунгли. Правда, и вероятность наткнуться на ядовитую змею выше.

Еще одна беда: раны Джулианы загноились, в них завелись личинки.

- Что бы я ни делала, мне было больно. Идти больно, стоять больно, меня мутило, и я как будто была во сне. Ела какие-то ягоды и жевала траву, хотя иногда даже это делать не было сил. Так прошло 10 дней, а потом я решила, что больше не могу. Не могу, и все, - расскажет позже она.

Джулиана нашла какую-то гору, легла и вдруг краем глаза увидела вдали моторную лодку и канистру с бензином. Попыталась встать и упала. Сил не было. Раны, изъеденные червями, пульсировали болью, и тут Джулиана опять вспомнила отца. Однажды он вывел с помощью керосина паразитов из лап собаки. Значит, бензин тоже может помочь, рассудила девушка.

Надежда вернула силы. Джулиана сделала рывок и побрела к канистре. Залила раны бензином, и из них полезли паразиты. Обессиленная девушка заснула. Очнулась от того, что в нее тыкал палкой незнакомец. Местные жители вернулись и увидели обожженную девушку, которая больше была похожа на материализовавшийся лесной дух, чем на человека. Проснувшаяся девушка заговорила с ними на испанском, рассказала про самолет. Мужчины отнесли Джулиану в деревню, а затем еще семь часов везли ее на лодке в аэропорт, чтобы отправить пострадавшую в Пукальпу.

Через две недели после катастрофы Джулиана наконец-то встретилась с отцом. Тогда же она узнала, что ее мать погибла.

Преследовали кошмары

Известие о единственной выжившей быстро разлетелось по всей стране, и журналисты стали осаждать больницу. Но девушка разговаривать с прессой отказалась...

Джулиана пошла по стопам своих родителей - выучилась на биолога в Германии и позже вернулась в Перу, чтобы продолжить изучать амазонские леса. В 57 лет она написала книгу «Когда я упала с неба».

«Меня еще долгое время преследовали кошмары, - вспоминала Джулиана. - Несколько лет я еще горевала о потере своей мамы и обо всех тех людях, которые погибли в тот день. Я думала: почему я оказалась единственной, кто выжил? Эти мысли преследовали меня годами. Да и, наверное, всегда будут преследовать».

Последние 10 лет Джулиана Дилер (фамилия по мужу) живет в Мюнхене, поближе к детям и внукам. Подрабатывает в библиотеке, где среди других есть и ее книга. И охотно проводит встречи с читателями, где рассказывает историю своего чудесного спасения.