Коллекция Александра Стефановича: Кровь Пугачевой, ноготь Ротару и волосы Константина Эрнста

Юбиляру везло на встречи с интересными людьми, которые оставили не только след в его жизни, но и свои автографы в его записных книжках.

Михаил Боярский: автограф для хулигана

- Родом я из Ленинграда. Гончарная улица, дом 17 - адрес дома, где прошло все мое детство, - рассказывает «КП» Александр Стефанович, - я обитал в квартире 23 на втором этаже, а в квартире 21 на первом жил мальчик, которого я частенько обижал. Все потому, что нормальные дети нашего двора учились в соседней 153-й школе. А этот парнишка ходил в музыкальную школу и носил красивую черную папку, на которой было написано слово «Ноты». Ну как его было не отмутузить за это?! Мальчика звали Миша Боярский. Родители Миши запрещали ему со мной, хулиганом, общаться. Когда я стал режиссером на «Мосфильме, то на главную роль одного из первых своих фильмов пригласил именно его, ставшего к тому времени известным актером. И сказал тогда: «Прости меня, дорогой Миша, за то, что я испортил тебе счастливое детство!»

Автограф Боярского. Фото: Кадр из фильма

Обиды давно отошли в прошлое, мы стали друзьями.

Сергей Михалков: билет в рай

- Однажды профессор Лев Кулешов привел к нам на курс актера - звезду немого кино и князя по происхождению Леонида Оболенского. Ему было под 70. Из них 25 лет он провел в лагерях. Но в этом человеке было столько достоинства и благородства, что сразу возникла идея снять фильм с его участием. Обдумывались различные сюжеты. В результате на «Мосфильме» был поставлен фильм «Вид на жительство» - моя первая полнометражная картина, одним из сценаристов которой был Сергей Владимировичем Михалков. И с этого момента у нас началось творческое содружество. Я поставил три фильма по написанным вместе сценариям. Замечательный писатель, удостоенный всех мыслимых наград, автор государственного гимна, в жизни был остроумным и обаятельным человеком. Однажды в ресторане я был свидетелем такой сцены. Дама, сидевшая за нашим столом, задавала ему вопросы, а он ей отвечал в рифму стихотворной импровизацией. Так продолжалось часа два. Дама плыла...

Сергей Владимировичем Михалков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После «Вида на жительство» Сергей Владимирович предложил мне экранизировать свою пьесу «Дорогой мальчик» - комедию про то, как два мальчишки, русский и американский, подружившись, победили гангстеров, которые хотели их украсть. Из этой истории я сделал первый советский киномюзикл. Написать музыку предложил молодому тогда композитору Давиду Тухманову.

Следующей работой с Сергеем Михалковым была острейшая по тем временам сатира о том, как большие начальники покупают себе диссертации и делают на этом карьеры. В фильме снимался звездный состав - Анатолий Папанов, Леонид Куравлев, Ролан Быков, Владимир Басов, Наталья Крачковская, Лариса Удовиченко, Евгений Стеблов. Газета «Нью-Йорк таймс» написала рецензию: «Это первая советская комедия, которая режет мясо близко к костям». Казалось, что такой острый сюжет мог быть написан диссидентом, а его придумал Сергей Михалков, главный советский сатирик. Он подарил мне Гимн Советского Союза с надписью (см. фото). Для меня это был билет в рай.

Звезда «Большой перемены» Наталья Богунова: «Олененочку и цветочку»

- Вспоминаю, как первый раз увидел ее: на солнце, заходящем за окнами ВГИКа, стояла девочка с ореолом золотых волос. Вокруг нее вились студенты, оказывающие ей знаки внимания. Это была Наташа Богунова. Многие зрители помнят ее по звездной роли жены Ганжи (Збруева) в фильме «Большая перемена». Эта девочка начала сниматься в кино с 14 лет. К моменту, когда пришла учиться к нам во ВГИК, она сыграла главные роли в знаменитых фильмах того времени - «Вступление», «До свидания, мальчики!», «Алые паруса», «Мальчик и девочка» и др. Я ее, конечно, узнал и решил произвести впечатление. Вспомнив свои спортивные достижения, поставил в ряд два стола в институтском вестибюле и заявил, что прыгну через них на одной ноге. Бросил для затравки трешку на стол. Стоявшие вокруг студенты засомневались: «Не перепрыгнет...» Несколько человек поставили свои рубли, трешки и пятерки против меня. Я разбежался и легко перемахнул через столы - действительно на одной ноге. Это был способ «перекат», которому меня учили в спортивной Школе олимпийского резерва «Зенит» до поступления во ВГИК. Мне зааплодировали, а Наташа одарила улыбкой. На честно полученные «призовые» я широким жестом пригласил ее в ресторан на ВДНХ. И у нас закрутился роман. В студенческом общежитии никаких условий для личной жизни не было, и я, дав бутылку водки коменданту, наглым образом захватил одну из душевых на этаже. Мы с Наташей там поселились. В предбаннике поставили стол - получилась гостиная, а в душевую затащили диван из коридора - вышла спальня. Конечно, выглядел этот интерьер довольно анекдотично. Но мы были счастливы и вскоре поженились. Кстати, свадебное платье моей невесте подарила сама Елена Сергеевна Булгакова (жена писателя, ставшая прототипом Маргариты в его знаменитом романе. - Ред.), с которой мы дружили.

Свадьба Александра Стефановича и Натальи Богуновой. Этот брак продлился семь лет. Фото: Личный архив

Наташа была незаурядным человеком. Когда я стал хвастаться ей, что знаком с Иосифом Бродским, она сказала: «Подумаешь, а я знаю Хрущева и Фиделя Кастро». Я опешил: «Откуда?» Оказалось, до этого она училась в Вагановском балетном училище. И была там самой красивой девочкой. Когда в Ленинград приезжали большие государственные деятели, то отбирали школьницу, которая вручала высоким гостям цветы. Чаще всего именно ее. С Наташей мы были женаты семь лет. Это были счастливые годы. Но, как многие студенческие браки у творческих людей, он распался. Журналисты иногда пишут, что, познакомившись с Пугачевой, ради нее я развелся с Наташей. Это неправда: с Наташей мы расстались за два года до встречи с Аллой.

Фото: Личный архив

София Ротару: отрезанный презент

- Спустя почти четыре года я начал снимать фильм «Рецитал» с участием Пугачевой. Мы отсняли заграничную экспедицию, потом приехали в Москву. И в первый же съемочный день она устроила скандал на съемочной площадке, разорвала пальто на пожилой женщине, втором режиссере. Группа отказалась с ней работать, а директор «Мосфильма» решил: надо менять актрису. Мне же он пригрозил: не будет фильма, останешься на улице. Мы со сценаристом Бородянским поехали в Ялту к Соне Ротару. Она поначалу отказалась: «Сниматься не буду, потому что все будут говорить, что я подсидела Пугачеву. Мне скандал не нужен». Тогда Бородянский предложил написать другой сценарий. Ротару согласилась. Во время съемок новой картины под названием «Душа» я обратился к ней: «Сонечка, дорогая, я веду записные книжки. Может, оставишь мне свой автограф». Она спрашивает: «А Пугачева тебе что написала?» «Расписалась кровью», - ответил я. Тогда она взяла ножницы, отрезала ноготь, прилепила его скотчем.

Александр Стефанович и София Ротару во время съемок фильма «Душа». Фото: Личный архив

Вот он с подписью: «Это коготь Софии Ротару».

Фото: Личный архив

Примадонна: ножом по пальцу

- В моей жизни Леонид Дербенев сыграл особую роль. Однажды он позвонил: «Саша, тут у меня одна певица сидит. Очень талантливая, но все у нее идет как-то наперекосяк... Надо ей помочь! Может, чего-нибудь у вас сложится». Я спросил: «Она хоть симпатичная?» «Сам увидишь». Дербенев задел меня за живое. Помогать юным красавицам - мое любимое развлечение.

Алла Пугачева.Фото: ТАСС

Приехал. Там сидела стройная рыжая девушка, которая сразу стала тянуть одеяло на себя - села к роялю, принялась пародировать разных исполнительниц. Ее звали Алла Пугачева, но это имя мне ничего не говорило. Я пригласил ее в ресторан. Мы поехали на Рублевку в кабак под названием «Сосновый бор» (она называла его «Еловая шишка»). За ужином я протянул ей записную книжку: «Тут автографы великих людей. Распишись, может, и ты когда-нибудь станешь знаменитой». Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу». Пришлось группу определить, а потом на ней жениться...

Фото: Личный архив

Прядь волос гендиректора Первого канала

- Во время работы над музыкальным фильмом «Начни сначала», где снималась «Машина времени», мы часто проводили время в гостях у исполнителя главной роли Андрея Макаревича. В нашу компанию приходил высокий парень с роскошной гривой волос. Однажды он обратился к хозяину дома и заговорил о том, что хочет стать кинорежиссером. Но у Макаревича это энтузиазма не вызвало. Через какое-то время парень обратился ко мне. Рассказал, что он сын академика-биолога. Что сначала он решил пойти по стопам отца и заканчивает сельскохозяйственную академию, но его мечта - работать в кино. Он показался мне упорным, эрудированным, искренним. Я рассказал ему про ВГИК, про Высшие режиссерские курсы. Имя у него было звучное - Костя Эрнст.

Константин Эрнст.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот прошло каких-то 30 лет. С режиссурой у него роман не сложился. Но он стал великим продюсером. Приложил руку к созданию многих замечательных фильмов и сериалов, а такими его телепроектами, как церемонии Олимпиады в Сочи и «Евровидение. Россия», восхищался весь мир. В душе он мечтает поставить фильм. У него есть прекрасный замысел картины про Гагарина, оставшегося в живых. Может, когда-то он воплотит свою мечту, чего я ему искренне желаю. Во время одной из наших встреч я протянул ему свою записную книжку. И он оставил не только автограф, но и прядь волос.

Фото: Личный архив

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Леонид Дербенев: «Написать лучше Высоцкого!»

- Тексты к песням фильма «Дорогой мальчик» написал выдающийся поэт Леонид Дербенев, ставший с тех пор моим старшим товарищем. Его песни знают и любят миллионы: они звучат и в фильмах Гайдая, и во время застолий, их поют самые известные исполнители. Он сочинял стихи на ходу. Когда знаменитый дирижер Карл Ильич Элиасберг пристал к нему: «Вот вы на всех эпиграммы сочиняете, а на меня слабо?», Леня тут же произнес: «А ваше имя-отчество произносить не хочется. Ведь из-за Карла с Ильичом мы все остались ни при чем».

Леонид Дербенев. Фото: Личный архив

Я спросил Дербенева, как он написал свой шедевр «Есть только миг между прошлым и будущим». Он рассказал: «Когда начали снимать фильм «Земля Санникова», то Высоцкий там должен был сниматься со своей песней. Высоцкого запретили. Взяли Олега Даля, которому я должен был написать текст. Представляешь, какая это была высокая планка - написать песню не хуже Высоцкого, а может, и лучше. У меня дома был каталог мудрых мыслей разных людей. Я достал из этой картотеки наобум бумажку: «Настоящего нет, есть только прошлое и будущее. Конфуций». И у меня через 15 минут текст был готов».

Дербенев оставил мне автограф рядом со словами своей знаменитой песни, которую Пугачева пела: «Даром преподаватели время со мною тратили»...