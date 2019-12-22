И куда вы с таким декольте? Семь главных ошибок, которые дамы повторяют из года в год, собираясь на праздничную вечеринку

Новый год на носу. Пора бы уже подумать, в чем встречать праздник. Вариантов - море. Вместе со стилистом-дизайнером Софи Разиной мы пошли от обратного и прикинули, что надевать на праздничную вечеринку точно не стоит.

1. Превратиться в сардельку

Чересчур облегающий силуэт - ну зачем вам это? Ни встать, ни потанцевать. Рискуете весь вечер просидеть в одиночку за столом, поправляя сползающий корсет. Или стягивая вниз чрезмерно короткую юбку.

В ту же кассу - выглядывающее нижнее белье. Бретельки бюстгальтера, даже силиконовые, перечеркивают все ваши старания выглядеть красиво. Помните об этом, выбирая, к примеру, платье с открытой спиной.

Дизайнер Софи Разина. Фото: Личный архив

2. Дорого, богато

Да, Новый год - это блеск, веселье, изобилие. Но акцент должен быть один. К примеру, если вы выбрали перья в качестве декора или сам наряд из блестящей ткани, забудьте о броских украшениях.

Ушли времена, когда модно было носить весь гарнитур целиком: серьги, колье, кольцо, браслет. Ограничьтесь чем-то одним.

Пожалуй, не стоит так рисковать с нарядом, как когда-то Анфиса Чехова. Фото: Личный архив

3. Леопардовая моя

Звериный принт может присутствовать в гардеробе модницы. Но использовать его стоит с большой осторожностью: он портит образ, удешевляя и опошляя его. На новогодней вечеринке леопарду с питоном явно не место.

На Алене Водонаевой и звериный принт, и сапоги... Фото: facebook.com

4. Беда с сапогами

Подбирая обувь на торжество, учитываем две вещи. Первое - на вас вечерний наряд, а значит, массивные сапоги исключаются сразу. Второе - вы веселитесь, следовательно, 20-сантиметровые шпильки тоже лучше отложить. В первом случае вы будете выглядеть странно, во втором - неуклюже.

5. Шевелим колготками

Колготки с узорами добавляют неуместный акцент. И зачастую выглядят вульгарно.

Колготки с рисунком выглядят вульгарно как в вечерней, так и в повседневной моде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6. Выгуливаем сарафан

Весьма странно смотрятся на вечеринке наряды не по сезону. Летние сарафаны в зимнее время года уместны, только если вы в отпуске в жаркой стране.

7. Поиграю в маму - натяну пижаму

Если вы слушаете бой курантов в узком домашнем кругу, пижамный фэмили-лук может быть уместен. Или можно устроить тематическую вечеринку с друзьями. В любом другом случае подобные наряды будут смотреться ну очень странно!

КСТАТИ

Наше вам с бабочкой

На мужчине отлично будет смотреться свитер с ярким рисунком поверх базовой рубашки. Нарядно выглядит серая оверсайз рубашка в сочетании с белыми джинсами и кедами. Разбавить однотонный лук можно, добавив контрастный галстук-бабочку.

Еще вариант: обычная черная водолазка, клетчатые брюки и завершить образ черными ботинками-казаками. Или же подобрать к черным брюкам яркую неоновую водолазку, а поверх нее - черный пиджак. С кедами или кроссовками.

В любом случае паре лучше собирать образ «на двоих»: и окружающие оценят, и фото с вечеринки получатся более атмосферными.

А ВОТ ЭТО ПОПРОБУЙТЕ!

Немного блесток, побольше бежевого

- Главный критерий выбора платья-2020 - ткань. Фасон и крой изделия должны быть максимально простыми - и акцент будет именно на ней. Пусть это будет атлас с благородным блеском или аристократичный бархат, струящийся шифон или эффектная экокожа. Как нельзя кстати окажутся ткани с эффектом металлик, пайетками или люрексом.

- Длина может быть любой: от макси до мини. Беспроигрышный вариант - миди: комфортна, элегантна и выгодно смотрится на любой фигуре. Сейчас актуальна длина до середины колена, однако подобный наряд может укоротить ноги. При выборе такой длины нужен высокий каблук, вытянутый носок или разрез вдоль бедра.

- Актуальные цвета - оттенки белого, серебряного, а главное - бежевого. Беспроигрышно будут выглядеть и темные тона: изумрудный, винный или черный. Нужно лишь эффектно разбавить их яркими аксессуарами или яркой помадой.

Просто космос

- Тема космоса и будущего все еще на пике популярности. Так что отличной темой для новогодней вечеринки могут быть металлизированные аксессуары или же что-то блестящее, например, сумочки, причудливые шляпы.

- Сегодня на пике свобода и богемная расслабленность 70?х. Импонируют «вставки» оттуда. К примеру, лакированная кожа или квадратный носок, объемные плечи или бант на шее. Такие акценты привлекают внимание и выглядят максимально стильно, когда гармонично вписаны в современный образ.

- В моду вернулись туфли «Мэри Джейн» с перемычкой на подъеме. Они добавляют образу девичьей нежности и прекрасно смотрятся на ноге.

Еще один тренд в обуви - вставки из сетки - как на туфлях, так и на ботильонах. Также актуальны балетки из мягкой кожи, платформа. И, конечно, классические туфли-лодочки.

Особо празднично будут выглядеть металлизированные туфли.

И брови «волчком»

- Главным трендом в макияже можно считать естественность. Несколько лет назад на лице главенствовала матовость, сейчас же мода на здоровую кожу, а следовательно - на блеск. Металлические тени и блестки очень даже в тренде. Эффектная фишка с показа «Шанель» - стразы на лице. Когда как не в Новый год воспользоваться этим трюком?

- Красная глянцевая помада для любителей классики тоже будет отличным акцентом.

- Можно поэкспериментировать с бровями и, например, добиться эффекта «бровей волчонка», зачесав их вверх.

- Естественность и в прическах. Главный тренд - волосы, собранные в низкий хвост или расслабленный узел на волосах средней длины: аккуратно и стильно. Если это кудри, то опять же небрежные, словно свои природные.

- Ногти должны быть максимально короткими, естественного телесного оттенка или темного природного цвета, к примеру, бордового, коричневого или классического красного.